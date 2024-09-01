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Гражданин Молдовы попытался спровоцировать миротворцев

Гражданин Молдовы попытался спровоцировать миротворцев
фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

На прошедшем в Бендерах заседании Объединённой контрольной комиссии сопредседатель ОКК от России Александр Андреев обратил внимание делегаций на инцидент, который произошел днем 25 сентября на посту Совместных миротворческих сил в районе Кошницы - Вадул-луй-Водэ, пишет novostipmr.com.

По словам российского дипломата, гражданин Молдовы намеренно пытался спровоцировать миротворцев на применение силы. Он неоднократно проезжал через миротворческий пост, вёл видеосъемку, оскорблял миротворцев – одним словом, вёл себя вызывающе. Александр Андреев отметил, что благодаря выдержке миротворцев всё обошлось без серьёзных последствий, и подчеркнул, что повторения подобных ситуаций необходимо избегать.

Однако глава молдавской делегации Сергей Головач предпочёл обратить внимание не на провокационное поведение гражданина Молдовы, а на приказ, который регламентирует действия миротворцев. По его словам, если бы машину не остановили на миротворческом посту – и инцидента не было бы.

Делегация Приднестровья не согласилась с подобной точкой зрения.

«Очевидно было, что это провокация в адрес миротворцев, - отметил, комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Мы считаем, что наши миротворцы выполнили свои обязанности достаточно правильно в соответствии с инструкциями, с документами. Сегодня мы очень много обсуждали, по каким основаниям была остановлена машина, что запрещено делать на посту Миротворческих сил, какие были действия военнослужащих, просили провести соответствующую разъяснительную работу в том числе и правоохранительные органы сторон».

Олег Беляков подчеркнул, что в подобных ситуациях в Приднестровье всегда проводится детальное разбирательство. Глава приднестровской делегации выразил надежду на то, что молдавская сторона разберётся в ситуации до конца, чтобы исключить повторение подобных провокаций.
  • Сегодня, 10:58
  • DTV
  • Просмотров: 64
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