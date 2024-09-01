Ход реализации совместных программ и проектов, направленных на укрепление устойчивости Республики Молдова, обсудили накануне в МИДе госсекретарь Валериу Мижа и временный руководитель Бюро связи НАТО в Кишиневе Джастин Суни.
Собеседники подчеркнули важность публичной дипломатии и перспективы продолжения совместной деятельности, в том числе "для продвижения культуры безопасности в Молдове", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Джастин Суни подтвердил твердую поддержку Альянсом суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы.
Он с уважением высказался о конституционном нейтралитете Республики Молдова, подчеркнув "решительную поддержку НАТО европейской интеграции республики, которая, несомненно, пойдет на пользу всем гражданам".