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Штраф за нарушение правил остановки

Штраф за нарушение правил остановки
фото: пресс-центр МВД ПМР

Водителя «Тойоты», который остановился на встречной полосе, да ещё и под светофором, мешая проезду остальных участников дорожного движения, привлекли к административной ответственности, mvdpmr.org пресс-центр МВД ПМР.

Видеорегистратор, установленный в автомобиле очевидца, зафиксировал нарушение днём 25 сентября на пересечении ул. К. Либкнехта и пер. Энгельса в столице.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Им оказался 73-летний пенсионер. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, согласно п. 4 ст. 12.20 КоАП ПМР, ему грозит штраф 184 рубля ПМР.
  • Сегодня, 11:02
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