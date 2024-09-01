С 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге прошел IV Евразийский женский форум. Основная тема форума - «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Среди 2000 участниц из 126 стран мира в работе круглых столов и секций форума принимали участие заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, глава РПП «Обновление» Галина Антюфеева и депутат Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Верховного Совета ПМР Илона Тюряева. В делегации от Приднестровья также были председатель Слободзейского райгорсовета Татьяна Залевская и министр здравоохранения Кристина Албул. Приднестровские женщины-лидеры участвовали в круглых столах по различным направлениям и в пленарном заседании форума, на котором выступил Президент России, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, добившиеся высот в своей профессии. И ваш опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Все это позволило форуму стать глобальной площадкой для выработки предложений, для решения самых насущных проблем. Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации», - отметил в своем выступлении, приветствуя участниц форума, Владимир Путин.
В работе форума - в заседаниях круглых столов, на секциях - представительницы разных стран мира говорили о роли женщин в обществе, об экономическом развитии и укреплении международных связей. Особое внимание было уделено вопросам гендерного равенства и участия женщин в принятии решений на всех уровнях.
«Это и соблюдение традиций, семейные ценности. Разговоры шли об участии женщин в выборных процессах, о женщинах в бизнесе, о здоровом образе жизни и вообще здоровье. Поднимались вопросы наставничества и образования. То есть, по секциям представляли много интересных программ, которые обсуждались. Была интересная секция «Двадцатка лидеров», которую возглавляла Валентина Ивановна Матвиенко, где она рассказывала о достижениях женщин-лидеров в различных сферах и проводила примеры того, что именно женщина зачастую решает многие вопросы и в образовании, и в дипломатии, и в бизнесе, продвижении каких-то проектов, создании благотворительных фондов, в волонтерском движении. Это все было интересно. Мы смогли познакомиться с большим количеством женщин, женщин-лидеров, с которыми мы будем сотрудничать», - рассказала в интервью парламентской пресс-службе заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева.
Уже несколько лет в России под эгидой Совета Федерации успешно реализуется международный образовательный проект «Женщина-лидер». На IV Евразийском форуме в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о подписании соглашения по запуску подобного проекта в Приднестровье.
«Это такой кадровый резерв, чтобы делиться опытом, изучать законодательство, дать возможность работать и поддерживать в различных сферах начинающих женщин-бизнесменов, это принятие программ для поддержки молодых специалистов. Бесценный опыт, которым поделились другие женщины из других государств, мы привезли сюда и намерены это реализовать», - сказала Галина Антюфеева.
На форуме в Санкт-Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала: в России треть женщин активно вовлечены в цифровую экономику - женщины-руководители и менеджеры высшего звена составили более 30% от общего числа руководителей цифровых и высокотехнологичных компаний в России. А на различных руководящих постах в законодательных и исполнительных органах власти, в бизнесе, образовании, спорте и культуре – почти 60% женщин. Много среди них и наставников – тех, кто берется за воспитание молодого сотрудника. Тема наставничества обсуждалась на одном из круглых столов, в котором принимала участие и наша делегация.
«Очень важно обучать специалистов. Многие, не имея опыта, приходят, например, на предприятия или становятся руководителями. Возьмем в сфере представительных органов власти. Избрали председателей сельских советов. Кто-то из них работал директором школы, кто-то заведующим детсадом, кто-то был врачом. Необходим опыт работы с людьми, знание законов, умение общаться с гражданами, работа с другими учреждениями. Или возьмем сферу образования: учитель со стажем может быть наставником, рассказать, как составляется программа, как найти подход к ученикам и так далее, и ему за это доплачивают, чтобы он это не делал на общественных началах. Мы тоже сталкиваемся, когда молодой специалист приходит на предприятие и остается один на один со своей проблемой, не имея опыта, а имея только знания», - пояснила введение в законодательное поле института наставничества вице-спикер приднестровского парламента.
Галина Антюфеева подчеркнула, что законодательная база в сфере наставничества в России уже разрабатывается и принимается. В ближайшее время проект закона о наставничестве планируется разработать и в Приднестровье, чтобы молодые специалисты чувствовали поддержку более опытных коллег и знали, что им все по плечу.
Приднестровская делегация на IV Евразийском женском форуме принимала участие и в круглом столе «Женщины за развитие сельских территорий», где обсуждали вопросы профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Представлены были интересные цифры: в России более 7 миллионов женщин заняты в различных отраслях экономики и социальной сферы на селе, 2 миллиона из них работают в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Женщины возглавляют каждое третье сельхозпредприятие, каждый четвертый животноводческий комплекс и треть сельских поселений в Российской Федерации. Об этом рассказала глава Слободзейского райгорсовета Татьяна Залевская. Также она приняла участие в круглом столе на тему «Новые решения в развитии городов». В его рамках сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева провела пленарную сессию с женщинами-мэрами. Делегаты из России, Беларуси, Ирана, Китая, Сирии, ЦАР, Алжира и других стран обменялись успешными практиками и подходами, направленными на развитие инфраструктуры городов, создании благоустроенных и безопасных общественных пространств для жителей. В обсуждении участницы сделали акцент на значимости созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.
«Наше участие в форуме – это шаг к расширению возможностей для женщин в Приднестровье и укреплению партнерских связей на евразийском пространстве», – подчеркнула председатель райгорсовета г. Слободзеи и Слободзейского района Татьяна Залевская.