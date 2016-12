play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3 Категория: Новости дня





ВСУ сообщили о «самых тяжелых потерях за последние пять месяцев»

За сутки пять украинских военнослужащих погибли, 16 — ранены, травмированы или контужены. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил представитель Минобороны по вопросам «АТО» (карательная операция Киева против жителей Донбасса) Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть — получили ранения, еще 10 — травмы и контузии. Эти потери наши войска понесли на Светлодарской дуге. Это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние пять месяцев», — отметил он.

Как сообщало EADaily, ранее сегодня украинские силовики возобновили попытки прорыва обороны сил ополчения на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения 18 декабря участники АТО потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Два военнослужащих ЛНР получили ранения, еще два числятся пропавшими без вести.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/19/vsu-soobshchili-o-samyh-tyazhelyh-poteryah-za-poslednie-pyat-mesyacev







С 1 января вся милицейская атрибутика под запретом

С 1 января 2017 г. полицейский должен носить новую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.

Соответствующая норма закреплена в законе "О Национальной полиции".

В соответствии с пунктами 17, 18 заключительных и переходных положений закона, до 31 декабря 2016 г. полицейские могут использовать атрибуты милиции, в частности удостоверения, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел. Также, согласно закону, полицейским разрешается носить обмундирование, определенное для работников милиции.

Но с началом 2017 г., как отметил врио начальника полиции Киевской обл. Дмитрий Ценов, работник полиции обязан носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.







Кабмин Украины одобрил переход школ на 12-летнее обучение

Украинское правительство утвердило концепцию Минобразования по реформированию общего среднего образования, которая предусматривает переход на 12-летнее обучение уже в 2018—2019 учебном году. Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что это стратегический документ, с учетом которого будет разрабатываться дальнейшая программа деятельности правительства по реформированию общего среднего образования до 2029 года.

В то же время министр подчеркнула, что риски невнедрения реформы очень высоки. Это, в частности, ухудшение конкурентоспособности среднего образования Украины, сохранение тенденции к ухудшению качества всех видов образования; снижение качества человеческого капитала и, как следствие, ухудшение конкурентоспособности экономики Украины; потеря научно-технического потенциала государства.

По данным пресс-службы, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти тенденции наблюдаются в обществе уже сейчас, поэтому медлить с внедрением реформы среднего образования нельзя.

Как сообщало EADaily, 9 августа Министерство финансов Украины выступило за отмену с 2017 года стипендий и предложило сделать магистратуру исключительно платной. Старшеклассники Украины с 1 сентября изучают историю страны по новой программе, где Россия — оккупант, УПА — герои.





КС Украины перешел в закрытый режим рассмотрения закона о применении русского языка

Конституционный суд Украины перешел в закрытый режим рассмотрения закона "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране. Такое решение принял КС после двухдневного пленарного заседания в форме устного слушания.

"Теперь мы переходим к рассмотрению дела в закрытом режиме", - сказал судья-докладчик по делу Игорь Слиденко, не уточнив сроки рассмотрения.









Трактором по лозе: украинцы отобрали виноградник у французского маркиза и распахали его

Французский маркиз Лакарен 10 лет назад переехал в Украину: арендовал землю под посадки лозы и начал делать вино. Но в этом году жители соседнего села неожиданно решили расторгнуть с французом договор аренды и, не дожидаясь решения суда, перепахали весь его виноградник

Кристоф Лакарен – настоящий французский маркиз. Десять лет назад он переехал в Украину: арендовал землю в Одесской области и начал производить вино под собственной торговой маркой.

Но осенью этого года Лакарен успел собрать со своего поля последний урожай. Сейчас, все, что осталось от украинских виноградников маркиза – выкорчеванные саженцы, которые валяются на вспаханном поле. Причина – жители села Шабо. Они неожиданно решили расторгнуть с французом договор аренды и, не дожидаясь решения суда, трактором прошлись по его винограднику.

"Вот это мой виноградник, – чуть не плачет маркиз, показывая причиненный ему ущерб. – Это "тайга" называется!"

У Лакарена и раньше постоянно возникали конфликты с властями и местными жителями. Он даже стал символом борьбы частных виноделов в Украине за свои права. После того, как на его проблему обратил внимание Михаил Саакашвили, Лакарена на некоторое время оставили в покое. Но с уходом губернатора со своего поста давление на бизнес маркиза возобновилось.

"Сначала идет серьезная проверка, потом выкорчевали виноградники! В это же время милиция не трогает людей, которые это делают! У них есть инструкция", – жалуется маркиз.







Местные жители не скрывают: участок маркиза был распахан потому, что владельцы решили навести порядок на своей земле. Людей, по их собственным словам, не устраивает то, как француз содержит виноградники.

"Вы видите, в каком запущенном состоянии находится земля? Это нарушение всех законов, Земельного кодекса. Это просто неуважение господина Лакарена к нам", – считает Александр Мунтян.

По закону, виноградники в аренде у Лакарена должны были быть еще 15 лет. Но владельцев земли это не устроило:

"Есть люди, которые получают деньги за земельный пай, они согласны с ним поддерживать договорные обязательства. Но есть часть людей, которые не хотят даже близко поддерживать с ним отношения", – рассказывает о Лакарене Наталья Клипко.

Жители Шабо убеждены: маркиз намеренно приводит виноградники в негодность. Как французу удается производить конкурентоспособный продукт, им непонятно. Зато они твердо убеждены, что в его вине не обошлось без химических примесей.

"Оказывается, мы всю жизнь делали "шмурдяк"! А приехал какой-то химик из Франции, и вот на этих полях делает настоящее вино, откуда?" – заявляет Ирина Чернега, депутат Шабского поселкового совета

Лакарен обвинения в "химии" опровергает. По его словам, земля должна быть в таком состоянии, в каком она находится, как раз из-за экологического производства вина. Растения получают необходимые минералы из сорняков, то есть из органических удобрений. При таком подходе, по его словам, качество вина преобладает над количеством.

"Я рассчитываюсь с пайщиками каждый год 1 декабря, – подчеркивает Лакарен. – Так что это не проблема для пайщиков, сколько я снимаю тонн на гектар!"





Судебные тяжбы между Лакареном и жителями Шабо длятся уже несколько лет. Недовольные пайщики говорят, что устали ждать правового решения вопроса.

"Мы бы взяли дерезу сейчас и дерезой бы его гнали отсюда! Наверное, до этого мы и дойдем! – угрожает Ирина Чернега. – Что когда-нибудь возьмем вилы в руки и выгоним с Бессарабской земли!"

Лакарен в ответ на угрозы постоянно обращается в полицию. Заявляет: местные воруют виноградные столбики и поджигают растения. Но для него ответ у силовиков всегда один.

"Выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту зарегистрировано уголовное производство", – говорит Андрей Мащенко, замначальника Белгород-Днестровского отдела полиции Одесской области.

При этом рядом с виноградниками Лакарена при этом находятся посадки крупного винзавода "Шабо". Их местные по какой-то причине не трогают.





Экс-губернатор Одесской области Саакашвили в бешенстве: Молдаване насмехаются над Украиной!..

В последнее время бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, на днях заявивший о намерении подать в отставку, частенько вспоминает о Молдове. И далеко не всегда упоминает страну в положительном контексте.

Так, во время одного из своих выступлений в Одессе, он поразился тому, что Украина умудрилась стать беднее Молдовы.

- Украина не может быть самой бедной на душу населения страной в Европе. Это стыд и срам. Эта политическая элита довела ее до ручки, положения самой бедной страны в Европе. Мы обогнали Молдову. Молдаване, при всем уважении, насмехаются над нами» . - заявил Саакашвили.

Чиновник также сделал Молдове комплимент; по его словам, в республике нашей лучше дороги, чем в Украине.

- У них намного лучше дороги и больше доходов на душу населения, чем у украинцев. У них нет ни стали, ни нефти, даже выхода на море нет, Украина отдала немного им, но они живут не так бедно, как украинцы, – добавил Михаил Саакашвили

Накануне, напомним, политик припомнил украинскому президенту Петру Порошенко его молдавское происхождение.





Известный киевский депутат внезапно сложил полномочия

Дмитрий Гордон озвучил решение во время сессии

Сегодня во время заседания Киеврады депутат фракции "Солидарность" Дмитрий Гордон заявил о том, что он слагает с себя депутатские полномочия.

"Я третий год депутат Киеврады и постоянно вижу в этом зале реконструктивное, разрушительное поведение некоторых депутатов и фракций. Не интересы киевлян для них, прежде всего, а собственные интересы. Они пришли сюда за одним — любой ценой набить себе карманы. Искусственные скандалы, проплаченные активисты и митинги, подковерные интриги, вранье и цинизм — вот арсенал их действий. У меня одна жизнь, я самодостаточный творческий человек, и принимать участие в этом балагане не имею никакого желания. Я слагаю с себя депутатские полномочия, о чем официально информирую избирателей и коллег", – заявил он.

Стоит отметить, что это произошло в рамках обсуждения проекта решения "О почтении на территории Киева памяти жертв российско-большевистского и немецко-оккупационного режимов".

Депутат Дмитрий Гордон был членом постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Киеврады.







В Украине прогнозируют подорожание хлеба к концу года

Цены на основные виды хлебобулочных изделий в Украине до конца года могут вырасти на 15-18% в связи с растущей себестоимостью продукции.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда.

"Такие сегодня рыночные реалии, что производителям хлеба необходимо пересматривать цену, и пересмотр цены произойдет в пределах 15-18%. Вот такой будет рост цен", - сказал он.

По словам Череды, речь идет о ценообразовании на промышленных предприятиях, которые работают на общих условиях налогообложения, входят в состав ассоциации и занимают около 40% на украинском рынке хлебобулочных изделий.

В первую очередь, по словам эксперта, рост цен на хлеб будет вызван подорожанием муки, которая является главным ингредиентом в изготовлении этой продукции и занимает около 38-43% в структуре себестоимости.

Череда отметил, что с конца прошлого года цены на муку высшего сорта выросли на 13,7%, первого сорта – на 14%, второго – на 17% и стоимость ржаной обдирной муки увеличилась на 21%. Подорожание муки, в свою очередь, было вызвано ростом цен на пшеницу и рожь.

Кроме того, по данным эксперта, стоимость масла и дрожжей за отчетный период выросла на 7%, соли – на 17,2%. Также на стоимость хлеба влияют растущие расходы производителей на электроэнергию (29,5%) и логистику (10,4%).

Череда отметил, что рост цен на хлебобулочные изделия также вызван тем, что большинство элементов, влияющих на себестоимость продукции, являются валютными составляющими.

"Формирование цены на хлеб привязано по всем составляющим, как ни странно, к курсу валюты… Все оборудование, которое используют пекари, закуплено преимущественно в Европе. То есть все запчасти, ремонт – это прямая привязка к курсу. Энергоносители тоже привязаны", - сказал Череда, добавив, что на цену хлеба также влияет повышение минимальной заработной платы на хлебопекарнях, которая с сентября увеличилась на 18%.

Эксперт уточнил, что по состоянию на сегодня средняя цена ржано-пшеничного хлеба по Украине составляет 10,56 грн.

По прогнозам Череды, производство и среднее потребление хлеба в Украине по итогам 2016 года останется на уровне прошлого года.

Как сообщалось, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.







Больница для детей - как фильм ужасов

"«Это фильм ужасов, а не детская больница», — киевляне шокированы состоянием медучреждения. Киевляне назвали «фильмом ужасов» фотографии из детской больницы. В комментариях пользователи соцсетей пишут, что готовы «стрелять по ногам зажравшимся уродам, чтобы с них короны слетели». «Фильм ужасов или детская больница? У нас появились шокирующие фото из детской городской клинической больницы № 2, расположенной на левом берегу Киева по адресу: ул. Алишера Навои, 3.







Куда смотрит власть? Кроме как в свои набитые деньгами кошельки?!» — возмущается киевлянин Алексей Пекар, опубликовавший фотографии в группе с говорящим названием «Дневник патриота».

Коридор детской больницы действительно больше похож на разбитый бункер: обшарпанные стены, рваный линолеум и разбитая плитка. Но удручающие интерьеры — не самое страшное.

В помещении явно не соблюдается должный температурный режим и влажность, поскольку прямо над головами детей тянутся открытые трубы. Пользователи соцсетей подтверждают, что помещение поражено грибком.

«Я не могу смотреть на это без слез, — пишет одна из участниц группы.

— Мне кажется, что если бы мне дали оружие, то я бы смогла пострелять по ногам нашим зажравшимся уродам, чтобы они немножко на землю спустились, чтобы короны слетели, и чтобы они почувствовали, каково быть марионеткой в чужих руках и терпеть унижение, боль и безразличие».







Пользователь Фэйсбука Владимир Коробов рассказал о своих приключениях в Киеве



Хорошо известно, что Киев – воровской город (и не только в переносном смысле). Статистика нераскрытых краж удручает, криминогенная обстановка здесь день ото дня становится все хуже (об этом хорошо известно из рассказов специалистов и публикаций в СМИ и Интернете. Запомнилось: машин украли в этом году 1,5 тыс., а нашли – 98.



У меня уже был печальный опыт, когда в 90-е годы на Крещатике, в магазине фаянса и фарфора у меня украли кошелек, который обнаружила продавец в мусорной корзине уже «выпотрошенным» и по визитке, которую она там нашла, позвонила мне. Но уже прошло время, 2016 на дворе, а проблема карманников в нашей столице так и не решается. Вчера во время ожидания поезда на киевском вокзале я вновь стал жертвой местного «карманника», у меня украли бумажник с наличностью и банковскими карточками. Благо, билет на поезд хранился отдельно. Но возникли проблемы: стресс, необходимость блокировать карточки, просить в долг у проводника чай и воду и т.п. Денег очень жаль, но во всем надо видеть хорошее - утешаю себя тем, что хорошо, что по голове не ударили, я совершал прогулку по вечернему Киеву в состоянии «потери бдительности», проявил недопустимую для нашей страны беспечность: был ностальгически задумчив и рассеян. Конечно, у нас так: если тебя обокрали, то ты сам виноват – пренебрег множеством правил профилактики краж, выстраданных поколениями наших людей: раскладывать деньги по разным карманам и местам, причем предпочтение отдавать внутренним карманам и укромным местечкам (многие помнят опыт подшивания, нательных поясов, - это целая история практик перепрятывания денег на теле, в одежде, для профилактики краж). И конечно – бдительность и еще раз – бдительность. Быть внимательным, не расслабляться ни на минуту. Конечно, воришки вольготно чувствуют себя по всей Европе, не только у нас. Я помню, как в Бельгии меня местные предостерегали по поводу мигрантов-воришек на брюссельском вокзале, где в этом отношении давно небезопасно. Обращаться в полицию смысла нет, никто не разыщет воришку и не вернет мои деньги. Человек беззащитен и одинок перед криминальным миром и может в этом отношении полагаться только на себя. Welcome to Kiev!





Кедми предрёк Украине новый Майдан



Известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью трэйдеру «ЦЭРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрею Верникову рассказал о том, как будет развиваться ситуация на Украине в условиях полного провала «европейской мечты» в подаче Порошенко.



По мнению Кедми, Украина – это разменная карта в большой игре, однако сами украинские игроки не понимали всей пагубности последствий для себя, когда отрывали Украину от России. Сегодня Киев получил ровно противоположные результаты, чем те, на которые он рассчитывал два года назад....

Причина такого фатального несоответствия заключается в том, что «конфликт Украины – это конфликт между Россией и США», и его решение зависит от того, «какое решение будут проводить Соединённые Штаты». Однако ситуацию усугубляет полный экономический провал Украины после разрушения связей с Россией.



С другой стороны, Украина как государство недееспособна экономически в разрыве от экономики России, потому что Европе нечего Украине дать, а Украине нечего дать Европе. То есть подрывать экономическую основу государства, которое экономически было связано с постсоветским пространством, это был совершенно не умный шаг. А решить эту проблему они не могут, тем более что в самой Европе сейчас намного больше проблем, чем было, когда начинался этот конфликт.



Поэтому с высокой долей вероятности Яков Кедми считает, что «Украина будет так или иначе брошена своими бывшими союзниками», и «тогда ей придётся искать новый выход». Однако израильский экс-разведчик полагает, что поменять курс при нынешней власти будет нереально. Поэтому сам украинский народ возьмёт на себя миссию поменять майданную власть на ту, которая будет соответствовать «проблемам и интересам страны, без такого иностранного влияния, как было до сих пор».







Киев не будет выполнять политическую часть минских соглашений





Кличко не смог выговорить слово «тоталитаризм»

Мэр Киева попытался посчитать, сколько же снегоуборочных машин прибыло в Киев из Германии, но его математические знания стали серьёзной преградой.

Киевский градоначальник Виталий Кличко в очередной раз порадовал пользователей Сети своими нелепыми высказываниями. На этот раз он не смог посчитать, сколько же будет 13 плюс 3. Первоклассник сказал бы 16, но у Кличко на этот счёт совсем другое мнение.

Дело в том, что в эфире одного из украинских телеканалов мэр Киева, успевший стать звездой интернет-мемов, попытался посчитать количество снегоуборочных машин, которые украинская столица получила от ФРГ.

— Что касается подготовки к снегу, я хочу отметить, что мы получили также помощь от ФРГ. Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне — 13 из которых — MAN, а три — Mercedes, — заявил Кличко.

Высказывания Виталия Кличко доводят до истерики интернет-пользователей. Например в эфире одной украинской радиостанции он попытался выговорить слово "тоталитаризм", но, к сожалению, так и не смог этого сделать.

Также в телеинтервью киевский градоначальник призывал жителей готовиться к "земле", вместо зимы. Ещё он предлагал гениальную идею, которая позволяет сделать холодную воду горячей. Как заявил Кличко, "чтобы холодная вода стала горячей — её нужно подогреть".





В сбитом ополченцами ДНР вертолете были натовцы

В настоящее время район ЧП оцеплен, сотовая связь там отключена.

Командование сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что в подбитом накануне вертолете находились инструкторы НАТО.

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, вертолет совершил посадку в окрестностях Красногоровки.

Как уточняет ТАСС, 13 октября вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции ДНР при поддержке боевого вертолета. Однако машину удалось подбить.

В настоящее время район ЧП оцеплен, сотовая связь там отключена.







Студента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, задавшего президенту Украины Петру Порошенко «неудобный» вопрос, отчисляют.

6 октября Порошенко встретился с учащимися исторического факультета. Одному из них он посоветовал после получения образования отправиться на год в зону силовой операции в Донбассе (в Киеве ее называют антитеррористической, АТО). Затем, когда президент фотографировался с молодыми людьми, один из студентов спросил: «Петр Алексеевич, а когда вы своих детей в АТО отправите?» На это Порошенко ответил: «А мои уже вернулись. А младшему у нас 14 лет. Но они готовы».

«Но когда война закончится? Мне не 14 лет, мне 22», - отметил учащийся. В ответ глава государства рассказал, как он собирается совместно с мировым сообществом вернуть контроль над Донбассом. Порошенко при этом подчеркнул, что мир может быть достигнут, когда к этому стремятся обе стороны конфликта.

«Тогда мы, выходит, заложники», — перебил его студент. В ответ Порошенко спросил, предлагает ли молодой человек «сдаться россиянам». «Я ничего не предлагаю, просто...», - говорит молодой человек, но президент не дает ему закончить: «Тогда вы слушайте то, что предлагаю я».



По информации источника в Генштабе Украины, как сообщает портал «Вести»,

- Сын президента пробыл в зоне АТО месяца два. Его привезли под чужим именем. Помню, что в военном билете он был Алексей Алексеевич, а фамилия была другая. Он был командиром миномета и служил в батарее, которая находилась буквально в 200 метрах от штаба в Краматорске. Жил он отдельно от остальных солдат в штабе, там, где был министр тогдашний Валерий Гелетей. Их с министром охраняли двадцать спецназовцев. Конечно, ни в каких боевых операциях он не участвовал, еще этого нам не хватало! Он был мобилизован, а потом в сентябре ушел баллотироваться в депутаты, и когда стал депутатом - уволился. Вот и все», - сообщил источник.





Басурин утверждает, что на Донбасс прибыли снайперы из США

Представитель вооруженных групп ополченцев ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донбасс прибыли снайперы из США.

По его словам, их местоположение установила разведка ДНР. Также она выявила шесть минометных позиций в районе Майорска, что в 1,5 км от линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе солдат со знаками отличия «Грузинского легиона».







Украинцам, работающим в России, порекомендовали не возвращаться на родину

Заявление сделал депутат Рады Владимир Парасюк

В Верховной Раде отреагировали на замечание, что введение визового режима с Россией навредит самим же украинцам, многие из которых ездят в Россию на заработки. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк ответил, что таким украинцам на родину лучше уже вообще не возвращаться.

Заявление Парасюка прозвучало в эфире телеканала "112 Украина". Рассуждая о том, что депутатская инициатива ввести визовый режим с Россией навредит украинцам, которые ездят в РФ на работу, он заявил, что за последние время Украина потеряла десятки людей "во время борьбы против этого врага". Парасюк сообщил, что никогда не будет воспринимать поездки в Россию на заработки, сколько бы там денег не было заработано и сколько бы их не привезли в Украину.

Парасюк при этом задал риторический вопрос: "Им кто-то запрещает туда ехать?", Депутат сам же на него и ответил: "Да езжайте, можете вообще с вещами. И больше не возвращаться".

Парасюк также назвал своих коллег депутатов, которые выступили против введение виз с Россией "дестабилизирующими положение агентами Путина".



Напомним, что вопрос о введении визового режима с Россией поднимался в Верховной раде в четверг. Однако рассмотреть документ с подобным обращением к правительству депутаты не успели. Кроме всего прочего президентская фракция "Блок Петра Порошенко" не согласилась поддержать инициативу. Пока вопрос отложен.

В России восприняли возможность принятия такого документа Радой как попытку повысить градус в отношениях между странами. В Госдуме сообщили, что в этом случае Москва вынуждена будет пойти на ответные меры. А сенатор Алексей Пушков объяснил в своем Твиттере, что это навредит лишь "миллионам украинцев", работающих в России.













Неизвестные злоумышленники осквернили памятник князю Владимиру Великому в Киеве

Об этом сообщило информационное агентство "Украинские новости".

Против осквернивших памятник князю Владимиру в Киеве возбуждено дело

26 сентября вандалы облили памятник красной краской. После этого столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет. Правонарушители пока не найдены.

Памятник князю Владимиру Великому в Киеве был воздвигнут на берегу Днепра в парке Владимирская горка в 1853 году и является старейшим скульптурным сооружением украинской столицы. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого - создателя средневекового европейского государства "Русь - Украина". Тем самым юридически в стране была узаконена концепция о существовании государства "Русь - Украина", основанного якобы 1000 лет назад киевским великим князем Владимиром.

Она впервые была предложена украинским историком Михаилом Грушевским, но не нашла поддержки в научном мире.

Датой принятия в Древней Руси христианства в качестве государственной религии считается 988 год - тогда, в соответствии с летописями, состоялось массовое крещение жителей Киева, а затем и других городов князем Владимиром.







Савченко: Москва ни при чем, СМИ врут!

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко покусилась на самое святое: веру в то, что во всем виновата Россия... Но нет пророка в своем отечестве, на Цензоре уже мечтают убрать "героиню".

Савченко жжет не по-детски, обвиняя украинскую власть. По словам экс-наводчицы, олигархи и действующая власть используют СМИ, чтобы обвинить во всем Москву, и тем самым замыливают украинцам глаза. Об этом Савченко заявила сегодня на митинге в Киеве. Как сказала бывшая узница в ответ на обвинения в том, что она завербована и работает на Москву, "не нужно везде видеть руку Кремля, а нужно начать делать хоть что-то, чтобы Минские соглашения начали выполнятся..." Также Савченко выступила с достаточно жесткими заявлениями в адрес украинского руководства.



По ее словам, "Очень много сегодня людей в интернете и СМИ, нанятых олигархами, приближенными к власти, специально для того, чтобы замыливать украинцам глаза, а в эфире нельзя было сказать правду. У них только одна риторика — везде рука Москвы, это там виноваты в том, что на Украине все плохо и ничего не получается. Конечно, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Не нужно вести такую риторику. Когда я начинаю говорить что-то, что не противоречит позиции властей, меня сразу называют кремлевским ставленником и предателем. Но я говорю только реальные вещи".



Феномен народной "героини" пытаются разгадать сейчас не только на Украине, но и в других странах, сообщает newsli.ru. Резкий крен Надежды в сторону неприятия тех, кто пришел к власти в результате переворота в 2014 году - очевиден. После выхода из российской тюрьмы, Савченко делает заявление абсолютно противоположные тому, что творится на Украине По мнению экспертов, за спиной депутата стоят те, кому президент Порошенко успел перейти дорогу. И это более могущественные люди, чем Юлия Тимошенко. Только поэтому, Савченко может говорить то, за что другой давно бы уже сидел в украинских застенках.





Как канадский спецназ на Донбассе провалился

23 июля 2016 года как минимум 3 разведгруппы канадского спецназа в составе не менее 20 человек попытались атаковать позиции ополчения в зоне АТО. Операция разрабатывалась без привлечения украинских специалистов для демонстрации «мастер-класса борьбы с террористами» канадских спецслужб. Ответственные — Канадская служба разведки и безопасности — Canadian Security Intelligence Service (CSIS), курировал вопрос — военный атташе Канады на Украине полковник Рон Уббенс. Канадская группа военнослужащих формально была приписана к украинскому Минздраву и в документах отображалась исключительно в качестве представителей этой организации. С украинской стороны операцию курировал Александр Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины), а командование Генштаба Минобороны Украины «наблюдало», ожидая результата и подробностей. СБУ лишь получало распоряжения обеспечить беспрепятственный доступ «канадских представителей Минздрава Украины» непосредственно в зону АТО без каких-либо проверок и досмотров. При этом ключевые лица СБУ знали о сути происходящего, однако им была отведена лишь роль статистов и наблюдателей. Идея такого «сотрудничества» между Украиной и Канадой возникла после двухдневного визита (10-11 июля) премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев. Занимающий активную проукраинскую позицию, Трюдо выступил инициатором подобных действий, одновременно полагая (предположение, пока не имеющее точных подтверждений) усилить боевую подготовку своих элитных подразделений в формате малых групп на территории донбасского конфликта. Группа канадского спецназа прибыла в зону АТО 22 июля, а уже 23 июля были боестолкновения. Это однозначно свидетельствует, что вся информация на месте могла лишь незначительно корректироваться, а явная спешка означает желание CSIS минимизировать риск утечки информации. О фактах атаки 24 июля публично заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Однако Басурин ошибочно предполагал, что атака осуществлена украинскими подразделениями, ведь для проведения операции спецназ Канады использовал форму, характерную для ВСУ. Кроме того, цели подобной атаки казались самому Басурину непонятными, поэтому тема развития не получила. Командование Генштаба Минобороны Украины получало информацию о том, что к местам базирования ополчения ЛДНР выдвинулись разведгруппы канадского спецназа «1», «2» и «3». Перед группами ставилась задача незаметного проникновения на позиции ЛДНР для зачистки блокпостов и иных военных объектов, с выведением из строя объектов военной инфраструктуры с дальнейшим возвращением назад незамеченными. Однако реальность оказалась несколько иной, нежели планировали себе организаторы «мастер-класса» от канадского спецназа. Группа «1» в составе 6 человек была уничтожена полностью, предположительно помимо легкого стрелкового оружия использовался крупнокалиберный пулемет. Группа «3» в составе 7 человек была обнаружена при попадании на заминированный участок, после чего сразу же попала под снайперский огонь. Погибшими числятся 5 человек, о степени ранения выживших данных нет. Группа «2» сумела попасть на территорию ЛДНР незамеченной, однако на фоне произошедшего с группами «1» и «3» получила срочный приказ вернуться на исходные позиции. Непосредственно при отходе группа «2» в составе 7 человек была обнаружена, однако безвозвратных потерь ей удалось избежать. Возможны потери у ВСУ при попытки эвакуировать тела. Трупы погибших канадцев были успешно эвакуированы, доставлены в Киев 26 июля и в этот же день отправлены спецрейсом в Канаду. О проведении изучения характера ран погибших у украинской стороны данных нет. Есть предположение, что детальный осмотр осуществлялся уже вне территории Украины. В CSIS сейчас проводится анализ сложившейся ситуации, на основании выводов можно ожидать дальнейшие действия, вплоть до попытки реабилитации канадского спецназа в дальнейших операциях. Тем не менее, ключевым сдерживающим фактором для дальнейшего участия сил CSIS в операциях на Украине остается риск попадания в плен её бойцов, что вызовет невиданный ранее по масштабам международный скандал.





Первый Украинский: ВСУ наглеют, «котелок» на границе ДНР и ЛНР, ужасы Зайцево



ВСУ предпринимают все более активные попытки прорвать линию обороны ополчения: только за сегодняшнюю ночь их было не менее трех, но все были успешно отбиты ополченцами. В результате разрушительных обстрелов Новороссии были разрушены несколько десятков домов мирных жителей.



Силовики идут «на вы»

Война в Донбассе за последние два года не прекращалась ни на день, и последние события служат ярким тому подтверждением, призванным убедить даже тех, кто до сих пор верил в волшебную силу «Минска-2». Всю ночь в окрестностях Донецка, Горловки, Ясиноватой и других прифронтовых городов шли ожесточенные бои и обстрелы, ВСУ предпринимали попытки прорвать линию обороны новороссов. Но те предупреждали: «Мы стоим на своей земле и будем биться до конца!» И обещания свои сдерживали.

Украинские силовики этой ночью решили проверить Донецк на прочность сразу с нескольких сторон. Первые «тычки» были направлены на западные окраины — в район Трудовских. По кварталу работали украинские минометы и гранатометы, а также стрелковое оружие. Следом активизировалась Ясиноватая, по которой украинские солдаты стреляли из артиллерии. В какой-то момент ВСУ решили провести разведку боем, за что тут же поплатились: как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, только погибшими из-за этого безрассудства силовики потеряли пять человек.

Небо над Горловкой и Донецком буквально кишело украинскими беспилотниками, но силовикам этого будто казалось мало, и они снова шли разведывать обстановку при помощи серьезного оружия. Вторая попытка прорыва за ночь произошла уже к юго-западу от Донецка, в районе села Новотроицкое.

«Подразделение 1 батальона 30 отдельной механизированной бригады попыталось провести разведку боем, но было остановлено огнем, разрешённым минскими договоренностями, и в последствие отброшено на исходные позиции. Результатом боестолкновения стали потери со стороны ВСУ до семи человек убитыми», — уточнил Басурин.



Ловушка для ВСУ

Новости о третьей попытке прорыва пришли с границ ДНР и ЛНР. «В районе н.п. Молочный и Лозовоеукропы атакуют позиции ополчения и получают новый котел», — передавали ополченцы, азартно «выкуривая» силовиков. Чуть позже поступили сведения о том, что «ополченцы малыми группами загнали прорвавшихся укров в тугое кольцо», а уже спустя пару часов с линии фронта лаконично сообщили: «У Молочного окруженных укров добивают».

За все неудачи этой ночи ВСУ решили отыграться на Горловке. «ВСУ кроют Горловку на чем свет стоит… Залпы сериями идут!» — сообщали мирные жители. 82-миллиметровые минометы продолжали превращать в руины школу в Зайцево, гранатометы работали в стороне Глубокой, по Широкой балке была произведена серия выстрелов из гаубиц 122-го калибра. Некоторые ополченцы в общем гуле оружия различали танк.

Утром в Зайцево, для которого ночные кошмары стали явью, подсчитали ущерб, нанесенный обстрелами. «Ночь была ужасной, обстреливали со вчерашнего вечера до самого утра. Повреждено минимум 15 домов. Жертв нет», — сообщила глава поселковой администрации Ирина Дикун.

Как затем подытожили в министерстве обороны республики, за ночь по территории ДНР было произведено более полутысячи выстрелов. «Противник, в частности, выпустил 15 122 мм артиллерийских снаряда, 96 мин калибром 120 мм и 129 мин калибром 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — уточнили в Минобороны ДНР.

16 раз за сутки ВСУ открывали огонь по территории, находящейся в ведении Народной милиции ЛНР. Семь раз обстрелам подверглось село Калиновка — по нему ВСУ отрабатывали из БМП, АГС и стрелкового оружия. Район Станицы Луганской оказался под обстрелом 82-миллиметровых минометов. ВСУ, дислоцированные в районе Свелодарска, огнем из стрелкового оружия трепали нервы жителям сел Гурты и Лозовое. К счастью, обошлось без потерь.



Тест-драйв для миномета

Очевидно, украинские силовики так просто не забудут неудачи сегодняшней ночи и попытаются реабилитироваться, потому что к линии соприкосновения продолжает прибывать военная техника. Так, разведка ДНР зафиксировала прибытие к линии соприкосновения восьми «Гвоздик» и одного «Града»; Народная милиция сообщила о 15 танках, 15 «Хаммерах» и шести БТРах.

Киев, в свою очередь, заявил, что новороссы получили образцы новейшего вооружения, которые те с удовольствием якобы применяют для обстрелов позиций ВСУ, коих за сегодняшний день в пресс-центреАТО насчитали более пятидесяти. Ложь Киева, или, если быть политкорректнее, изобретательность, вполне понятна: как иначе объяснить двух погибших и четверых раненых украинских военных, о которых рапортовал сегодня спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Не глупостью же военного руководства.







Cтране требуются фильмы про «героев Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране требуются фильмы про «героев Украины».

«Очень важно, чтобы этот фильм посмотрели не только в Украине, а по всему миру. Это будет твердое напоминание того, что это дело не только Украины, а всего мира. Сейчас нам нужны фильмы об украинских героях, которые защищают нашу страну на востоке от российской агрессии», — сказал он.

Он также добавил, что украинцы должны уважать таких героев.

«Мы должны уважать каждого из своих героев. Каждого из тысяч и тысяч крымских татар и украинцев. Каждую женщину, которая поет гимн Украины, стоя на марше «Крым – это Украина!». Низкий поклон вам и искренняя благодарность», — сказал Порошенко.





Артиллерия ВСУ фактически расстреляла Минск-2

Не знаю, поздравлять тут или соболезновать, но приходится констатировать факт – перемирие на Донбассе практически закончилось

По такой же схеме ВСУ «торпедировали» и первые «Минские соглашения». И получили позор Дебальцево…

Я не пытаюсь тут подражать тону украинских журналистов, которые полгода назад писали при каждом обмене сторон автоматными очередями «Ааааа, враг идет в наступление!» — нет, уже совершенно очевидно, что основная ударная сила этой войны – тяжелая артиллерия – снова вовсю пущена в дело.

До недавнего момента массированного применения дальнобойной артиллерии на передовой было всякое – не считая стрелкового, стреляли из автоматических гранатометов, минометов разного калибра, ЗУшек, пушек БМП, а то и танковых, но Бог войны – гаубицы и РСЗО – молчал. А без него все ограничивалось обстрелами только достаточно узкого участка передовой и совсем ближайшего тыла в рамках 5-7 километров. Но несколько дней назад обстрел Донецка из Авдеевки ясно дал понять, что ВСУ взялись за старое и планируют терроризировать все населенные пункты в весьма большом радиусе вплоть до 30-40 километров (считая дальность огня 152-мм гаубиц и «Града», а есть ведь еще более дальнобойный «Ураган» с дальностью огня до 100 км).

Вслед за Донецком обстрелу, какого давно уже не слышали за последний год, подверглась и многострадальная Горловка – и если большой Донецк имеет совсем безопасные районы типа Пролетарского, куда не долетают украинские снаряды, то куда меньшая Горловка большей частью своей территории находится в зоне доступности артиллерии ВСУ. На этот раз снаряды даже попали в местное епархиальное управление православной церкви.

И это был именно тот случай, когда срочно требовалось прекратить убийство жителей густонаселенных районов – артиллерия ВСН открыла контрбатарейный огонь, метко накрывший из шести САУ батареи врага. Об этом написал у себя в фейсбуке артиллерист ДНР Евгений Крыжин: «Гаубичный секстет, сыгравший сегодня музыку, от которой я уже успел отвыкнуть — спасибо. Теперь можно и поспать спокойно».

На этом нужно акцентировать внимание: огонь, открытый тяжелой артиллерией ополчения, был оборонительным, ответным и велся только по позициям вражеской артиллерии.

Но главное противостояние разыгралось на Донецком направлении – там ВСУ понесли самые тяжелые потери за прошедший год: счет раненых и убитых пошел на десятки. Кстати, нужно обязательно упомянуть о том, что на переднем крае по-прежнему остается много иррегулярных формирований – «Правый сектор» и иже с ним. У них потери считаются отдельно от «официалов».

«Ночные бои прошли ужасно. Не стоит забывать о войне. Бутовка 5-200 (убитых), 4 -300 (раненых) тяжёлые (не полные данные), Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» 4-200, 15-300, 79-я бригада, Марьинка 1-200, 8-300, «Айдар» 2-200, 7-300, 72-я бригада — 5-300, 90-й батальон 2-300» - это предварительные данные волонтера Семена Кабакаева, и там, по ссылке, еще ряд данных.



Вокруг убитых «правосеков», нашедших свою смерть возле шахты «Бутовка», вообще начался натуральный цирк – спикер АТО Андрей Лысенко попытался изобразить оскорбленную невинность и ничтоже сумняшеся заявил: а… мы не знаем, кто там погиб и как они туда вообще попали! «Сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, не относящиеся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой» - на этих слова у радикалов, привыкших считать себя пупом земли и становым хребтом войны на Донбассе, неслабо бомбануло: их в глаза назвали кем-то вроде «зайцев» на передовой.

Вернемся к ответным ударам ВСН. Вот что пишет комбат нардеп Евгений Дейдей: «Оккупанты делали точные артиллерийские удары по позициям бойцов 128-й бригады и «Правого сектора». За ночь украинская сторона понесла значительные потери: 4 бойца были убиты и 13 ранены. Двух бойцов все еще не могут найти … все украинские подразделения приведены в полную боевую готовность».

Опять же, акцентируем внимание на «точных артиллерийских ударах» — точными они могли быть как раз в случае, когда позиции ВСУ открыли себя артиллерийским огнем. Вот тогда, уже по обнаружившим себя батареям, ведущим огонь по Донецку, и ударили ВСН.

И ударили отлично! Как сообщают очевидцы, возле Водяного снаряды ополчения попали в украинский склад боеприпасов, что вызвало его детонацию и сильный пожар с тучами густого черного дыма.

Всё, одним словом, идет к тому, что артиллерийские дуэли вот-вот возобновятся в полном объеме и на всех участках фронта. А далее последуют тактические вылазки, чтобы лишить противника удобной позиции или хотя бы выгнать его корректировщиков с высоких точек. В свою очередь, это означает полномасштабное использование всего спектра вооружения – включая танки. Вот мы и вернулись к тому, с чего все начиналось до «отвода вооружений».

Очень жаль людей – всех жителей прифронтовой полосы с обоих сторон линии разграничения. Многие из них уже как-то свыклись со своим странным положением – «лишь бы не стреляли». А теперь снова стреляют так, что земля дрожит. Война следует своей логике: накопившие силы ВСУ прощупывают противника, и шаг за шагом наращивают размерность конфликта. Что ж, как показывает опыт, чтобы заключить новое перемирие (которое продержится хоть сколь-нибудь долго), нужно сначала новое Дебальцево или Иловайск. Не вопрос, организуем. Настоящий мир может прийти только через победу.





Вьетнамский погром в Одессе: «черные человечки» разнесли 20 квартир, срывали кольца и бросали окурки

Специальный корреспондент «Думской» Дмитрий Жогов стал свидетелем налета, устроенного налоговиками и прокурорскими на жилой комплекс «Лотос», что на улице Грушевского. Публикуем его впечатления, а также новую информацию о погроме. Судя по всему, случившееся серьезно осложнит отношения Украины не только с Вьетнамом, но и Китаем. Кроме того, обеспокоены и другие национальные общины.

ИЕРОГЛИФ





Бьет безоружного. Герой



В 1990-х на Полях орошения часто находили так называемые «консервы». Это были запаянные в металлические бочки, расчлененные и залитые в бетон трупы вьетнамцев и китайцев. Шла жестокая криминальная война за сферы влияния, конкурентов устраняли. Много крови пролилось. Вьеты и китайцы сохранили позиции на «Седьмом». Они храбро сражались. Кидались на бригадных быков, у которых одна рука была толще чем весь вьетнамец. С той поры им дали общее прозвище «ниндзя». Войны эти давно в прошлом, а вот прозвище осталось.

Знакомый набирает меня:

- «Ниндзя» готова поменять 200 долларов. Да, жду.

Через пару минут в стекло машины легкое шкрябанье. На заднее сиденье проворно ныряет миниатюрная азиатка. Сосредоточена, неулыбчива. Берет доллары, отсчитывает гривны. «Ты у нее интервью не возьмешь», — улыбается знакомый. Они, мол, по-нашему только цифры выучили. И вот что удивительно. Малые, щуплые, языка не знают! Били их нещадно в 90-е. А вон какую махину выстроили! Знакомый кивает на маячащий в темноте «Лотос». Отвоевали себе место! В комнатах у них чисто. По феншую все.

Он считает деньги:

- Все, «ниндзя», порядок! Считаю, потому как ошибались, два раза больше, чем надо, давали, — это мне. Улыбается вьетнамке:

- Возвращал. Благодарили.

Та, такая же сосредоточенная, кивает и исчезает.

- Мы для них все на одно лицо. Только по прическе и по бороде различают. А я их тоже не распознаю. О! Сейчас! — спешно выходит из машины. Возвращается с черной поллитровой бутылочкой в руках. На ней иероглифами вьется какая-то надпись:

– В их магазине купил. Их напиток. Попробуй и скажи, на что похоже? Они его хлещут, как мы квас!

Я осторожно пробую. Прохладный, чуть сладковатый и с сильным запахом… сырой земли.

- Во-во! Чудаки! То ли земляной корень какой-то, то ли еще что, — пожимает плечами товарищ. – Ниндзя, что с них взять.

Так мы и относимся к ним. Чуть-чуть насмешливо, с покровительственным пренебрежением. Может, оттого, что во время их войны половина судов ЧМП ходила в братский Вьетнам и возила гуманитарную помощь и, тайком, оружие? Что их бойцы учились в нашем военном училище на 6-й Фонтана? Что наши «ли си цыны» защищали их небо? Потом они приезжали и работали у нас волочильщиками на канатном заводе, травились на джутовой фабрике и клепали одесситам «чешки» на обувной.

А потом они занялись торговлей и выстроили «Лотос». Я давно хотел снять документальный фильм о них и назвать его «Иероглиф». О непонятной и загадочной нации, похожей на муравьев. Да к ним разве подберешься?! Не понимают тебя, и баста! Или делают вид, что не понимают. А наша «золотая молодежь» фигачит себе тату — загадочные иероглифы. Которые, на самом деле, означают в переводе «закрыто на обед». Они смотрят и улыбаются одними глазами. «Моя твоя не понимать!» Я и отказался от фильма. До лучших времен. А тут…





БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛОМ ВЬЕТНАМЕ

Машина резко остановилась:

- Там, что-то происходит у «Лотоса»! — воскликнул водитель.

Мы с оператором выскочили из салона, и на нас сразу обрушился мяукающий и визгливый шум множества голосов. Толпа вьетнамцев перегородила проезжую часть. Они быстро приносили откуда-то здоровенные камни ракушечника и ставили их в ряд на шоссе. Из-под арки-входа с цветком лотоса на верхушке прорывалась толпа «черных человечков», бойцов силового подразделения налоговой. В шлемах, бронежилетах, с автоматами, дубинками. Они страшно орали и матерились:

- Быдло, а ну нах… отсюда! С…ки косорылые!

Они брызгали в лица ставших на их пути вьетнамцев газом. Били дубинками, не разбирая, кто перед ними — молодые мужчины или старики. И медленно двигались от ворот, расчищая от жителей место для выезда машины. Мешающие автомобили были разбиты дубинками и вытолканы на обочину. Досталось и какому-то зазевавшемуся «бомбиле» на оранжевом «Москвиче». Патрульные полицейские, затесавшиеся в толпу, выглядели глупо и беспомощно. Они явно были не при делах. На их глазах били людей, но они не реагировали. Видимо, начинает сказываться профессиональная деформация. Кругом плакали, падали, голосили вьетнамцы, а они ничего не могли поделать. Им явно запретили вмешиваться.

Но меня поразило не бездействие патрульных, а страшная нервозность «черных человечков». Они боялись. Они стремились поскорее смыться. Они прикрывали вереницу из десяти машин, у которых были заклеены или сняты номера. Выпустив колонну с награбленным, «черные» спешно стали отходить.

Вьетнамцы пытались помешать вывезти «изъятое», но тут же были избиты. В воздухе витал запах газа. Происходящее стало напоминать Майдан. Вооруженные до зубов люди против безоружной толпы. И тут вьетнамцы словно очнулись, они обрушили поток камней на уезжающие в спешке машины. Гнались за ними и молотили камнями. К слову сказать, таинственные автомобили без номеров сопровождали и полицейские машины. Все было тщетно. Кортеж исчез…

- Мы люди, а не животные! Мы любим Украину, нельзя с нами так! — кричали вьетнамцы на ломаном русском.

Через несколько минут приехали другие полицейские. Такое ощущение, что они ожидали за углом. Верзила-полицейский орет:

- Что тут произошло? Кто умеет говорить на русском, объясните!

Толпа выносит вперед женщину. Валентина Кононюк, адвокат вьетнамского землячества:

- Это проникновение в жилье, которое возможно только по постановлению суда, которого не было и нет. Нет протокола, не ведется оперативная съемка. Это бандитские, разбойные действия. Налет. И не первый. У людей забрали документы на квартиры, виды на жительство, у граждан Украины – паспорта и свидетельства о рождении детей, украинских детей! Ключи забрали! Где это все сейчас, непонятно, адвокатов к делу не допустили, никакой информации, мы даже не знаем, что и как обжаловать. Есть подозрение даже, что не было и уголовного производства, в рамках которого производились эти, с позволения сказать, «следственные действия».

- Что же они искали? — спрашиваю я.

- Я думаю все, включая валюту, какие-то ценности и документы на жилье. Сейчас пострадавших будут терроризировать, угрожая депортацией, в том числе граждан Украины, в том числе родившихся здесь же детей!

Пока адвокаты общаются с полицейскими, вьетнамцы повели нас в «Лотос» — показать разгром.







Камеры в парадной отвернуты в сторону. В квартирах вообще не церемонились, срывали оные со стен. Меня поразило – камеры наблюдения в квартирах!

Вьетнамка взбешена, ноздри у нее раздуваются:

-Они все забирай! Ни протокол записать! Ничего нету! Только забирай сумка, деньги и уходит! Это что такое?

- Не били вас?

- Я сказаль записать в протокол, они толкнуть меня на кровать и говорят, ничего не будем писать. И два компьютера забрали!

На диване рыдают домочадцы. В душевой тоже следы грабежа… то есть обыска. Все перевернуто вверх дном. Сверху, на выпотрошенные вещи, брошен окурок. Раскурочена и детская кроватка. На стенах школьные дипломы и бронзовая медаль за успехи в плаванье.

Когда мы вышли из дома, вьетнамцы уже без прежнего энтузиазма давали показания полиции.

В соцсетях раздается мерзкий шепоток: «Так им и надо, узкоглазым! Понаехали тут. Нажили на нас миллионы! Вот у них и конфисковали!»

И тут же бравурный отчет Генеральной прокуратуры. Успешно проведена «спецоперация по выявлению организованной преступной группировки выходцев из Юго-Восточной Азии, которая действовала на территории города Одессы». Изъяты оружие, наркотики, белые рабыни… Что-то еще. А я все вспоминаю тот окурок. Брошенный в душевой. Он как символ пренебрежения к человеку. У воров и грабителей есть примета: если облегчиться на месте преступления, то будет «фарт». Хорошо хоть в бочку с цементом не закатали, и на том спасибо.

По информации «Думской», в результате налета пострадали двадцать частных квартир. Разбойники в униформе утащили все ценное, все документы. Были избиты, и довольно жестоко, люди, в том числе женщины. Никаких процессуальных бумаг на месте не составляли, неизвестно даже какое уголовное производство стало поводом для рейда.

