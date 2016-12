play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 НОВОСТИ УКРАИНЫ - обновляется постоянно Категория: Новости дня







В Одессе грипп!

Областной координационный штаб для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ порекомендовал одесской мэрии ввести карантин в школы с завтрашнего дня. Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

По словам врача-эпидемиолога Людмилы Красницкой, в Одессе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сумма заболевших за неделю составила 18 000 человек, из них 52,8 %— дети до 14 лет.

— Эпидситуация в Одессе сложная: до 30% превышение эпидпорога, а количество госпитализированных выросло в 1,7 раза. Сегодня на заседании облштаба принято решение и подготовлен проект о закрытии школ с завтрашнего дня, — рассказывает чиновник.

Также штаб решил ввести оперативный план по области и рекомендовать масочный режим.

171 исследование установило, что в основном орудует гонконгский грипп (H3N2), выбирающий своей целью детей. Сейчас на госпитализации в области находятся 700 человек, из которых 56% — в Одессе.











Порошенко издал указ о национальном единстве

Президент подписал указ "О приоритетных мерах по содействию укреплению национального единства и консолидации украинского общества, поддержке инициатив общественности в этой сфере".

Об этом сообщает пресс-служба президента. Указ издан в день 25-й годовщины референдума о независимости Украины, и в нем очерчиваются основные направления и задачи центральным и местным органам исполнительной власти. Так, принятие мер по укреплению национального единства должно стать одним из приоритетов деятельности органов власти.

Кабмину поручено разработать в трехмесячный срок и утвердить план мероприятий по укреплению национального единства, консолидации украинского общества и поддержке инициатив общественности в этой сфере. Указ определяет для Кабмина ряд задач по обеспечению восстановления и развития мира в восточных регионах, развития гражданского образования.







В Луганской области солдат из Одессы убил командира и угнал БМП: технику удалось вернуть, дезертир ушел к врагу

Стали известны подробности кровавого инцидента, который произошел сегодня на позициях 93 отдельной механизированной бригады в Луганской области.

Как сообщили в Минобороны, один из военнослужащих соединения убил командира взвода и перебежал к врагу. ЧП произошло в районе автодороги Лисичанск — Луганск («Бахмутской трассы»).

Волонтер Роман Доник уточнил, что преступник — житель Одессы, в Вооруженные силы призван через военкомат города Покровска (Красноармейска) Донецкой области.

«Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ, — отметил Доник. — Чисто контрразведка прощелкала. Дождался, когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом командира взвода. Собрал оружие и гранатометы, сел в бэху (БМП, — Ред.) и пытался уйти на ту сторону. Сразу отреагировали, подключили минометы, бэху отбили. Он ушел на ту сторону».







Из одесских отделений «Укрпочты» исчезнут многие газеты и журналы

С сегодняшнего дня прекращается поставка большинства популярных газет и журналов в почтовые отделения Одессы и области.

Об этом говорится в официальном письме ДП «Одесса медиа», адресованном гендиректору УГППС «Укрпочта» и руководителю Одесской дирекции предприятия.

Из отделений исчезнут такие периодические издания, как «Аргументы и факты в Украине», «Комсомольская правда в Украине», «Теленеделя», «Жизнь в Одессе», «Жизнь на пенсии», «Одесская правда», «Одесская газета объявлений» и многие другие.

Причиной этого решения стал большой процент списания газет и журналов. Такая ситуация, считают журналисты, могла сложиться как из-за непродуманного распределения изданий, так и из-за нечистых на руку работников почтового ведомства, которые могут писать в отчетах недостоверные данные, а деньги от проданных газет класть себе в карман – просьбы редакций получать фактический возврат газет остаются без ответа.

«Отдаем себе отчет в том, что в результате таких мер будет много пострадавших. Одесская дирекция «Укрпочты» потеряет целый товарный сегмент, что негативно скажется на ее доходах и репутации, а социально-активные граждане лишатся возможности приобретать любимые издания и получать социально-важную информацию. Но другого выхода у нас нет», — говорится в письме.





В Киеве угрожают Путину и Додону: «Уничтожим Приднестровье за два дня»

В Киеве грозят за два дня захватить Приднестровье и провести там референдум, результаты которого будут не в пользу России. Об этом в эфире «UkrLife» заявил украинский политолог Виктор Небоженко.

По его словам, Украина – это «сильный барьер» для продвижения России на Запад.



«Украина – это барьер. Это прекрасная роль, которую надо продавать. Это барьер для российского воздействия. Нельзя захватить, допустим, Приднестровье и Молдову, зная, что тут мощная страна. Более того, которая не будет церемониться. Украинская армия – это уже не армия марта 2014-го года. Если, не дай Бог, россияне будут делать какие-то провокации, связанные с избранием нового президента Молдовы, то они получат и со стороны румын очень мощный отпор, и со стороны Украины.

Вам любой полковник скажет – для того, чтобы пресечь существование ПМР, нужно буквально суббота-воскресенье. В понедельник там уже будет проведен референдум, это мы умеем делать, где народ выскажется за свободу от Москвы. Всё это не проблема», — заявил Небоженко.







60 минут. Допрос Януковича Украинским судом. Обсуждение итогов. От 28.11.16









Порошенко мнит себя Богом и императором

Начало Рождественского поста ознаменовалось на Украине обожествлением семьи украинского президента Петра Порошенко. Украинский президент преуспел в своей мании величия не хуже своих предшественников. Мания величия Петра Порошенко поразила сегодня украинское общество не менее, чем «золотой батон» экс-президента Украины Виктора Януковича, особняк экс-генпрокурора Юрия Пшонки и бывшего президента Украины Виктора Ющенко вместе взятых. Известный киевский волонтер Юрий Касьянов опубликовал снимок, как он утверждает, росписей в домашнем храме Петра Порошенко, который находится на территории его землевладения в VIP-поселке Козин, в 13 км от Киева.



Фото, как сообщается, сделано одним из гостей семьи Петра Алексеевича, из тех, кого он пригласил в церковь. Пока подлинность фрески с участием Петра Порошенко установить не удалось. Однако эксперты полагают, что сделана она была сравнительно недавно, поскольку внешность соответствует сегодняшнему возрасту членов президентской семьи. На фреске изображены супруга Петра Алексеевича — Мария Анатольевна с дочерьми и младшим сыном. (Евгения (2000 г. р.), Александра (2000 г. р.), Михаил (2001 г. р.). Над ними — фигура Божьей матери, которая благословляет и охраняет.





Фото: Юрий Касьянов /facebook.com



Кем возомнил себя Петр Порошенко, Богом или императором — делятся своими впечатлениями религиозные эксперты. По словам иконописца Дмитрия Марченко, данное изображение по стилистике напоминает картины русского художника XIX века Макарова, у которого на полотнах с библейскими сюжетами рядом с Христом изображен в античных одеждах император Александр III и его семья. «Но в том-то и дело, что это именно император», — говорит Марченко. По информации директора религиозно-информационной службы Украины Тараса Антошевского, в одном из храмов Львовской области есть фреска, подобная этой, но с изображением бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Ющенко с женой и младшим сыном символизируют святое семейство. По соседству с Ющенко разместили воинов УПА, пап римских (Бенедикта XVI и Иоанна Павла II), митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого, главу грекокатоликов Любомира Гузара и местных епископов.







На минувшей неделе в Одессе родилось 214 детей

За минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появилось на свет 214 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Об этом сообщил городской департамент здравоохранения.

Население Одессы пополнилось 112 мальчиками и 102 девочками.

Лидером по числу принятых родов на прошедшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 64 малыша.









Христос, Будда и праукры

К чему приводят генетические исследования украинских политиков



Родина Ющенко и древних праукров

До недавних пор самым главным исследователем истории и генетики украинского народа считался Виктор Ющенко, руководивший страной с 2005 по 2010 год. Лидер победившей «оранжевой революции» — сторонник теории о некой праукраинской трипольской цивилизации. Согласно этой «исторической» концепции, трипольская культура — древнейшая цивилизация и прародительница украинского этноса. Ющенко не стеснялся продвигать эти тезисы даже на международных политических форумах. «На нашей земле тысячу лет назад процветала первая в истории человечества земледельческая цивилизация Триполья. Ее следы мы находим от Днепра к Дунаю и Висле сегодня. В ней переплетены корни первоначальных культур нашего европейского континента», — сообщил Ющенко летом 2005 года на международном экономическом форуме «мини-Давос» в Киеве президентам ряда стран.



Постоянная достопримечательность Киева в те годы — передвижная выставка трипольских горшков. Экспонаты «одной из величайших и древнейших европейских культур» по настоянию президента Украины показывали даже в Ватикане.

Большое оживление в СМИ вызвал украинский павильон на выставке «Экспо-2010» в Шанхае. Хотя президентом Украины уже был Виктор Янукович, готовились к выставке еще при предыдущем главе государства. Трипольской архаики было предостаточно, но Киев замахнулся на большее и попытался доказать, что Украина — родина арийцев, шумеров, кельтов, славян, айнов, германцев и балтов. Короче говоря, пуп земли.



В 2011 году в Киевской области открылся музей Трипольской культуры «Древняя Аратта-Украина». Правда, почти 2 тысячи уникальных экспонатов, свидетельствующих, что украинской цивилизации уже 7,5 тысячи лет, особого интереса у публики не вызвала.





308 лет назад гетман Иван Мазепа был предан анафеме







Орден Иуды. Эта 5-ти килограммовая медаль, сделанная по распоряжению Петра I, предназначалась для Мазепы



Достигнуть высокого положения Ивану Мазепе, а он проделал долгий путь от постельничего польского короля Яна II Казимира до гетмана Запорожского войска, помогло одно «нравственное правило». Оно изначально было присуще Ивану Степановичу и он, как отмечает историк Николай Костомаров, регулярно его использовал. «…Замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и ещё беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым ещё недавно льстил и унижался».



Таким образом, русский царь был не первым, кого Мазепа предал, но это предательство в отличие от всех предыдущих, не принесло авантюристу никакой выгоды. Петру докладывали о тайных переговорах Мазепы с Карлом XII, но государь долгое время не хотел этому верить. Когда предательство гетмана все же открылось, гнев Петра Алексеевича был страшен. Резиденция гетмана – город Батурин был взят и разрушен, новая резиденция устроена в Глухове, здесь же был избран новый гетман, и, наконец, 12 ноября (по старому стилю) 1708 года Мазепу предали проклятию. Действие было совершено в присутствии Петра I в глуховском Троицком соборе Иоасафом, митрополитом Киевским, Иоанном, архиепископом Черниговским и Захарией, епископом Переяславльским. Как предполагает Костомаров, чин анафемы был составлен Петром. По окончании анафематствования была совершена символическая казнь Мазепы – его чучело протащили на веревке по городу, а затем повесили. В этот же день такой же чин анафематствования был совершен в Успенском соборе Московского Кремля епископами Русской Церкви во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Стефаном (Яворским). На дверях всех православных храмов Украины было вывешено извещение об отлучении «Ивашки Мазепы», в храмах анафема повторялось ежегодно в чине Торжества Православия вплоть до 1869 года.









Арийские корни Януковича

Следующий президент Украины Виктор Янукович культурно-исторических вопросов по возможности избегал. И если «профессору» (именно так он представился, заполняя на президентских выборах в 2004 году анкету в Центризбиркоме) приходилось все же блеснуть знаниями в этих и смежных областях, как правило, получалось смешно.



Однако именно при Януковиче на Украине был реализован масштабный телепроект — исследование о «генетическом коде нации». Занимался этим, к слову, телеканал «Украина», принадлежащий ближайшему соратнику Януковича и главному спонсору его режима Ринату Ахметову. Благодаря массовой рекламе вовлеченность населения была колоссальная — только по телевизору проект посмотрели 6 миллионов зрителей, а ведь была еще и многомиллионная интернет-аудитория. Ссылаясь на исследования, которые якобы проводились в Германии «в одном из самых известных в мире центров ДНК-экспертизы под руководством британского профессора-генетика Питера Фостера» (к слову, компетенция этого специалиста в итоге осталась недоказанной), украинцам сообщили, что они прямые потомки арийцев, никоим образом не родственные славянам.



Выяснилось, что среди современных украинских мужчин более 50 процентов — носители арийских хромосом. В исследовании принимали участие и местные знаменитости. Так вот, хромосома R1a была выявлена у каждого. Известный эрудит и кулинар Борис Бурда обнародовал приглашение на это шоу, в котором указывалось, что украинцам уже 45 тысяч лет и это древнейший европейский народ и без преувеличения «предок всей Европы». «Участвовать отказался (…). давно известно, что Адам и Ева были украинцами», — саркастически тогда заметил Бурда.



Все годы независимости на Украине активны разнообразные шарлатаны, плодящие различные псевдоисторические теории. Пожалуй, самый известный из таких деятелей — представитель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий Бебик. Он и при Януковиче не сидел без работы, а после победы «революции достоинства» возглавил общественный совет при «министерстве пропаганды» в правительстве Украины. Этот «историк» считает, что на территории современной Украины существовали четыре древние цивилизации, породившие цивилизации Щумера, Трои, Египта, Эллады и Романии, что украинцы первые, кто вступил в контакт с Богом, создали письменность и заложили основы европейской культуры. Сенсациям от Бебика нет конца — великими украинцами объявлены Христос, Будда, Тутанхамон и Чингисхан, Ромул и Рем — легендарные основатели Рима оказались родом из города Ромен в Сумской области. И нельзя сказать, что это частное мнение отдельного гражданина — Бебик периодически печатается на страницах официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» и выступает на государственном (то есть за деньги налогоплательщиков) Первом национальном радиоканале.



На первых порах такие теории воспринимались как экзотика, способ развлечь людей, игры разума. Но чем дальше, тем больше они проникают в сознание не только рядовых граждан, но и высокопоставленных чиновников, определяя порой важные государственные решения. Стоит ли после этого удивляться вектору развития (а точнее, деградации) нынешнего украинского государства?







Заседание по делу "майдана" перенесли на 28 ноября

Святошинский районный суд Киева принял решение перенести на 28 ноября заседание, в ходе которого планировалось в режиме видеоконференции задать вопросы экс-президенту Украины Виктору Януковичу в рамках расследования дела о событиях на "майдане" в феврале 2014 года. Это произошло после того, как заседание оказалось фактически сорванным по причине невозможности доставить в суд обвиняемых по этому делу бойцов "Беркута".

"Суд принял решение отложить данное судебное заседание на 13:00 по киевскому времени 28 ноября или 14:00 мск 28 ноября", - сказал судья.

Экс-беркутовцев, которые проходят в качестве обвиняемых по этому делу, не смогли доставить в суд в связи с тем, что ворота Лукьяновского СИЗО, где они содержатся, заблокировали радикалы.

В этой связи украинский суд еще в начале заседания предложил перенести заседание на 28 ноября, Ростовский суд в свою очередь предложил другую дату - 2 декабря. В итоге для согласования этого вопроса в заседании был объявлен перерыв.







Позиция защиты

Срыв судебного заседания по делу о "майдане" мог быть спланирован властями Украины. Такое мнение высказал адвокат "Беркута".

"Срыв заседания в интересах украинской прокуратуры", - считает адвокат. По его словам, сегодня в соцсетях было распространено сообщение с призывом блокировать СИЗО с целью воспрепятствовать доставке обвиняемых. "Я лично такое сообщение получил", - отметил защитник.

"Это зависит полностью от украинской власти, будет ли допрос. Если власть не может обеспечить правосудие, то, наверное, нужно отпускать наших ребят", - заявил адвокат.

Он также сказал, что данная ситуация нарушает право обвиняемых на защиту. Заявление об этом он подал в секретариат суда.









В годовщину Евромайдана украина осталась без подарка: Киеву не дали безвизовый режим с ЕС

В Брюсселе 24 ноября состоялся саммит «Европейский союз – Украина», на котором рассматривался вопрос о безвизовом режиме для Украины. В декабре, после ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Украине будет предоставлен безвизовый режим. На сегодняшний день соглашение не ратифицировал парламент Нидерландов.

«Российская газета» сообщает, что накануне саммита стало известно о согласовании Киевом и Гаагой «компромиссного» варианта ратификации путем включения в текст соглашения пяти дополнений, которые должен отдельно принять и Совет Европейского Союза (ЕС). В соответствии с ними соглашение об ассоциации не дает Украине права: когда-либо рассчитывать на членство в ЕС; на доступ к структурным фондам ЕС; на гарантии безопасности; на участие страны в оборонных союзах; на право трудоустройства украинцев в Евросоюзе («Вновь споткнулись на визах»).

«Коммерсантъ» отмечает, что самым сильным разочарованием для украинских властей стало то, что их главное пожелание – о предоставлении гражданам страны безвизового режима для поездок в Европейский Союз – в очередной раз не было удовлетворено. Причем эта новая отсрочка была воспринята в Киеве как личное поражение президента Порошенко. В отличие от предыдущих случаев, когда ЕС отодвигал сроки долгожданного безвизового режима, на сей раз глава государства четко и конкретно пообещал соотечественникам: о снятии виз будет объявлено до 24 ноября, до саммита. Это обещание президент Украины обнародовал перед журналистами 23 октября («Петр Порошенко просрочил безвизовый режим»).

«РБК» пишет о том, что президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции подтвердил, что Украина готова к безвизовому режиму, однако он вступит в силу, когда Европарламент и Совет Евросоюза договорятся о механизме чрезвычайной приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он установлен. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это может случиться уже в декабре. Туск обещал, что работа по поиску решения и его принятию будет усилена и ускорена. Диалог по облегчению визового режима Украина с ЕС ведет с 2008 года. Наконец, 20 апреля этого года Европейская комиссия подала законодательную инициативу Совету ЕС и Европарламенту отменить визы для владельцев биометрических паспортов, признав, что Киев выполнил все обязательства. Вместе с Украиной решения ЕС ожидает Грузия. В апреле 2014 года безвизовый режим был введен для граждан Молдавии («Украине опять пообещали Европу»).







На Украине из-за «декоммунизации» запретили Деда Мороза и Снегурочку

В Киеве решили и в этом году запретить Деда Мороза и Снегурочку, власти страны приравняли обоих персонажей к Ленину, заявив, что они подпадают под закон о «декоммунизации».

В руководстве Киева в среду заявили, что на этих новогодних праздниках от «советского» дедушки не останется и следа. Даже в элементах городского украшения! А заменит его образ Святого Николая - для нового покровителя праздника в центре города обустроят резиденцию.

Отмену Деда Мороза и Снегурки начали планировать еще, когда было модно сносить памятники Ленину. Тогда мэр Киева Виталий Кличко назвал сказочного персонажа «истинным московским агентом».







«МК»: Как сложились судьбы "героев" Майдана

3 года назад в Киеве начался так называемый Майдан. Мирный протест довольно быстро перерос в настоящее вооруженное противостояние, из которого победителями вышли протестовавшие. Чего они смогли достичь за три года «новой эры», выяснил «Московский комсомолец».



С поста в соцсети журналиста «Украинской правды» Мустафы Найема, который призвал знакомых и друзей собираться в центре Киева, начал свой отсчет Майдан Незалежности. В результате переворота его судьба круто изменилась, а само он превратился из журналиста в политика. Осенью 2014 года он был избран депутатом Верховной Рады от блока Петра Порошенко. Но спустя три года в его карьере случился кризис. Пока Найем обвинял в коррупции правительство Яценюка, он чувствовал себя довольно неплохо, но стоило заняться обвинениями Порошенко, так как у него начались проблемы. 14 ноября Мустафу Найема исключили из состава международных делегаций — он представлял Украину в Парламентской Ассамблее НАТО и ОБСЕ. А 19 ноября вывели из руководства партии Демократический альянс. Кроме того, Генпрокуратура решила возбудить на него дело за сокрытие данных в декларации.



Круто изменилась жизнь и еще одной «певицы Майдана» — специалиста по информационной безопасности Насти Дмитрук, ставшей известной после декламации своего стихотворения «Никогда мы не будем братьями». После того триумфа Настя решила, что ее поприще — это поэзия и стала руководителем украинской социальной сети и возглавила всеукраинский «Конкурс патриотической поэзии». Правда уже в 2015-м году в сознании девушки случился перелом. Ее молодой человек решил укрыться от АТО в России, а «певица Майдана» вместо того, чтобы отречься от «отщепенца», отправилась к нему в Ростов рожать их общего ребенка.



Гарный хлопец с чубом Гаврилюк получил известность в разгар Майдана благодаря «голому видео». Силовики отловили активиста, забрасывающего полицию бутылками с зажигательной смесью, и раздели его, поскольку, по их словам, его одежда была пропитана «горючкой» и могла вспыхнуть. Так Гаврилюк обрел популярность и позже стал народным депутатом. На новой работе он предлагал, например, легализовать проституцию, а налоги с этой деятельности направлять на поддержку армии. Жаловался на засилье геев в Раде, а паралельно обзавелся в Киеве второй семьей — прежняя осталась в Черновецкой области.



Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, пытавшийся в дни Майдана представить себя жертвой похищения неизвестными «с русским акцентом», а на деле ушедшим в многодневный запой после того, как бывшие соратники исключили его из Автомайдана за хамство и звездную болезнь, после победы протестующих обосновался в кресле министра молодежи и спорта, но вскоре оттуда вылетел. В 2015 году оказался в зоне АТО, где больше неплохо отъелся, как сам утверждал, а сейчас живет за счет бизнеса жены.







Мы должны загнать русский язык в гетто – Мирошниченко







Пранкер Вован опубликовал разговор Порошенко с "президентом Киргизии"

Пранкер Владимир Кузнецов, известный под псевдонимом Вован, опубликовал расшифровку одного из недавних розыгрышей президента Украины Петра Порошенко в своем Facebook.

По словам пранкера, 2 ноября он позвонил украинскому лидеру от лица президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

В первую очередь пранкер поинтересовался у Порошенко, какую позицию занимает Киев по поводу пребывания в составе СНГ.

"Полноценное сотрудничество в рамках СНГ, ведущую роль в котором играет Россия, противоречит здравому смыслу", — ответил украинский лидер.

После этого они обсудили ситуацию вокруг кондитерской фабрики компании Roshen в Липецке. Пранкер предложил Порошенко оформить владение производством на "своих людей", чтобы на президента Украины не оказывали давление. Тот в ответ заявил, что очень признателен.







Сообщение о телефонном разговоре с президентом Киргизии в тот же день появилось на официальном сайте украинского президента. В нем говорилось, что главы государств якобы "обсудили актуальные вопросы повестки дня украино-киргизских отношений". В аппарате президента Атамбаева опровергли факт разговора, предположив, что Порошенко могли разыграть.

Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Порошенко с российскими пранкерам, обвинив их в связях со спецслужбами, "которые ведут гибридную войну против Украины".

Вован в свою очередь заявил, что он и Лексус работают "исключительно на себя" и звонили Порошенко по собственной инициативе. "Цеголко озвучил любимую версию украинских политиков: что бы ни произошло — это происки Путина и российских спецслужб. Это уже даже не смешно" — сказал он.

Президент Украины уже не в первый раз становится объектом розыгрышей Вована и Лексуса. Так, в марте пранкеры отправили от его имени письмо Надежде Савченко, в котором просили ее прекратить голодовку. Шутники также звонили пресс-секретарю украинского президента. Перед "Евровидением-2016" они от лица Порошенко дозвонились до украинской конкурсантки Джамалы.







В Киеве попытались сорвать концерт "Потапа и Насти"

В Киеве возле дворца "Украина" перед концертом группы "Потап и Настя" произошли потасовки между полицией и противниками музыкантов, недовольными тем, что они выступают в России. А во время концерта один из протестующих разлил вещество с резким неприятным запахом, из-за чего зрители вынуждены были на время покинуть зал, передает newsru.com.

В акции протеста, по разным данным, приняли участие от 30 до 50 человек. "Они пытались помешать зрителям попасть на концерт, бросали в них яйцами и помидорами и выкрикивали разного рода лозунги. Полиция задержала пять человек", - рассказал в прямом эфире корреспондент канала "112 Украина".



Как передает РИА "Новости", накануне в полиции сообщили, что сорвать концерт пытались активисты националистической партии "Свобода". По данным LB.ua, против концерта протестовали украинские националисты из организации "Сокол".

О разлитом в зале веществе с резким запахом сообщил в эфире "112 Украина" генеральный директор дворца "Украина" Роман Недзельский. По его словам, злоумышленник разлил нашатырный спирт, мужчину задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Молодой человек оказался приезжим. По данным телеканала "112 Украина", он поведал, что с двумя капельницами, "заряженными" нашатырным спиртом, прошелся вдоль всех проходов в зале. После проведенных сотрудниками дворца "определенных профилактических работ по локализации запаха" концерт группы все же состоялся и завершился к десяти часам вечера.







В Николаеве «скачут» цены на продукты: дорожает сахар, дешевеют овощи

ТАЙМЕР продолжает мониторинг цен на рынках и в супермаркетах Николаева: цена на сахар «пошла» вверх, а вот овощи дешевеют.

Цены на овощи «борщевого набора» удерживают, резко подорожал сахар.

На этой неделе помидоры на рынке можно купить от 20 гривен за килограмм, в супермаркете одной из крупнейших торговых сетей города — от 22 гривен и выше. Цены на огурцы, которые стремительно росли, пошли на спад — 30 гривен за килограмм.







Цены на белокочанную капусту не меняются, на протяжении многих недель её продают по 4 гривны за килограмм, в магазине — на гривну дороже. За килограмм цветной капусты на рынке просят 15 гривен, магазинная цена — 20. Брокколи на рынке продают по 25 гривен, что примерно на три гривны дешевле, чем в супермаркете одной из крупнейших торговых сетей города.







Перец можно купить от 15 гривен, магазинная цена — от 8. Килограмм картофеля в среднем обойдётся покупателям в 6 гривен, самая дешёвая картошка из супермаркета — по 4,5. За 5-6 гривен на рынке можно приобрести килограмм моркови, а за 7-10 — кило крупного лука. Магазинный лук — около 7 гривен за килограмм, морковь — по 4,75 гривен.







Лимоны на прилавках — по 25-35 гривен, в супермаркете — по 30. Кило киви на рынке стоит 40 гривен, магазинная цена — 35. Килограмм мандарин обойдётся примерно в 30 гривен. Апельсины на рынке оценены в 35 гривен, в супермаркете — 30. Хурму можно купить от 37 гривен. Гранаты на рынке тоже в основном по 37, в супермаркете — на 5 гривен дешевле.











Яблоки в основном продают по 10-12 гривен, но можно найти и по 9 — как на рынке, так и в магазине. Цена на молочную продукцию и яйца не изменилась. Как и на прошлой неделе, за литр домашнего молока просят 12 гривен, полулитровую банку сливок — 40, а за кило творога — 40-50 гривен. Десяток куриных яиц на рынке стоит 22,5-32 гривны, в супермаркете поштучно — по 2,26. В мясных рядах тоже без изменений: телятина — 85-100 гривен за килограмм, шея — 60-65, свинина — 75-85, куриное филе — 66-71, голень — 40-44.











На глазах продолжают расти цены на сахар. Ещё вчера за 3 кг сахара просили 45 гривен, сегодня цена выросла и составила 48 гривен за 3 килограмма.







Добкину и Саакашвили предложили пройти тест на наличие наркотиков в крови

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал высказывание экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором он назвал 95% депутатов Верховной Рады барыгами и наркоманами.

«На «Шустере» я ему прямо заявил, что именно он больше похож на человека, который находится под действием наркотических веществ, ибо то, что он говорит, не поддается здравому смыслу. Предлагаю Михаилу Саакашвили вместе с Дмитрием Добкиным пройти проверку на наличие нарковеществ в организме. А для объективности и в ответ на обвинения я готов составить им компанию», — отметил Гончаренко.

Отметим, в начале ноября народного депутата Добкина заподозрили в том, что он употребил наркотики прямо во время заседания Рады.







Савченко обозвала депутатов баранами за попытку изменить её законопроект

Член фракции "Батькивщина" Надежда Савченко в грубой форме раскритиковала депутатов Верховной рады, попытавшихся внести правки в законопроект её авторства. В частности, она назвала своих коллег по парламенту "баранами".

Савченко обозвала депутатов баранами за попытку изменить её законопроект фото: youtube.com

"Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны – все…", — цитирует телеканал "112 Украина" бывшую летчицу.

Речь идет о так называемом "законе Савченко", согласно которому срок предварительного заключения засчитывается в срок тюремного, а один день предварительного заключения приравнивается к двум дням в тюрьме.



Однако в соответствии с предложенными правками, его действие не распространяется на рецидивистов. При этом, по мнению Савченко, именно на них следствию легче всего возложить вину.

"Это те люди, на которых, если один раз человек отсидел, проще всего ментам скинуть всех собак, чтобы не искать действительно ответственного преступника", – отметила она.

Бывшая украинская военнослужащая выразила сожаление в связи с тем, что во время пребывания в российской тюрьме не успела доработать свой законопроект.

"У меня нет юридического образования (…), для того чтобы довести что-то хорошее до конца, а не ломать и выбивать только потому, что вам лень и вас устраивает такая система", – подчеркнула Савченко. "Народ еще раз понял, что вы идете ко дну", – сказала она, обращаясь к парламентариям.

В ответ депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что Савченко – это "коза, которая попала в парламент с помощью мирового сообщества".

Ранее Надежда Савченко в эфире украинского телеканала назвала главу государства Петра Порошенко слабым президентом, отметив, что "у него нет стержня". Кроме того, она призвала Порошенко извиниться перед Виктором Януковичем и уступить ему свое кресло.







Украина добилась принятия в ООН антироссийской резолюции по Крыму

Украина добилась во вторник принятия в 3-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в Крыму и призывающей Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

За документ проголосовали 73 страны, в том числе США, Великобритания, Канада и страны Европейского союза. 23 государства высказались против, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия, и Узбекистан, в то время как еще 76 воздержались, в том числе Киргизия и Таджикистан.

В четырехстраничном документе осуждаются "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей Крыма", в том числе "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". В тексте содержится призыв к российским властям "принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма", а также "обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека" на полуостров, вошедший по итогам референдума в состав России в марте 2014 года.

Кроме того, резолюция требует "незамедлительно отменить" принятое Верховным судом РФ 26 апреля 2016 года решение о признании экстремистской общественной организации "Меджлис крымско-татарского народа".









В СБУ объяснили причины «наезда» на «Интертелеком»: фирму обвиняют в государственной измене

Причиной обысков и изъятия оборудования в офисах компании «Интертелеком» стали обвинения в том, что компания предоставляет услуги связи в Крыму.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СБУ.



Как известно, после перехода Крыма под юрисдикцию России, деятельность там украинских компаний согласно украинскому законодательству была запрещена. В связи с этим, в частности, полуостров покинули практически все украинские операторы мобильной связи и интернет-провайдеры. Однако в «Интертелекоме» решили поступить иначе. Расположенное на полуострове оборудование компании передали местному предприятию («Интернациональные телекоммуникации»), которое и продолжило работу на полуострове — уже в качестве юрлица Российской Федерации, украинскому законодательству неподотчётного.

В СБУ, видимо, не стали мириться с положением вещей. В спецслужбе утверждают, что российская компания продолжала использовать для обработки данных технические площадки «Интертелекома» в Одессе, что, по мнению спецслужбы, дало, цитируем, «возможность для несанкционированного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей украинских операторов связи». В связи с этим в СБУ открыли уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и 361 (незаконное вмешательство в работу электронных сетей) УК Украины. Именно в рамках этого уголовного производства в офисах компании прошли обыски, в ходе которых было изъято оборудование, обеспечивающее работу сетей «Интертелекома».

Кроме того, в пресс-службе СБУ сообщают, что изъяли значительную сумму наличности, что для офиса крупной компании, в общем и целом, нормально. Какое отношение она имеет к делу о госизмене — неясно.



Справочно: теперь услуга роуминга на территории Украины для владельцев телефонов CDMA недоступна. Увы(((







В компании обвинения СБУ опровергают и заявляют, что сотрудники спецслужбы сознательно нарушили её работу, хотя могли получить все необходимые данные и без этого.

Напомним, по оценкам компании, в настоящее время доступа к сети Интернет оказались лишены около миллиона абонентов «Интертелекома», а в ближайшее время может нарушиться и работа мобильной связи.



Добавим, что владельцами «Интертелекома» являются Виктор Гушан и Илья Казмалы. Первый также является президентом холдинга «Шериф» (непризнанная ПМР).







Обыски в «Интертелекоме»: миллион абонентов остались без Интернета

В связи с изъятием оборудования компании «Интертелеком» порядка миллионов абонентов компании остались без доступа к сети Интернет, а в ближайшее время может отключиться и мобильная связь.

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой компании.

«Уважаемые абоненты и подписчики страниц Интертелеком, вынуждены сообщить, что в связи с действиями СБУ, в офисах "Интертелеком" отключено и изъято основное оборудование. На сейчас более чем миллион пользователей 3G-интернета по всей Украине остались без связи, — говорится в сообщении. — Из–за отключения основных систем, происходит деградация системы, которая возможно приведёт к отключению голосовой связи у абонентов по всей территории Украины. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и надеемся в кратчайшие сроки восстановить обслуживание абонентов!».



В пресс-службе предприятия уточняют, что обыск проходил с процессуальными нарушениями, в частности, в доступе на место событий отказали адвокатам компании, понятые были подготовлены заранее, также, вопреки нормам УПК, не было выполнено требование представителей компании о видеофиксации следственных действий.

В «Интертелекоме» подчёркивают, что осуществление следственных действий, указанных в решении суда, было возможно и без отключения телекоммуникационного оборудования, это на месте подтвердили и технические специалисты самого СБУ. Несмотря на это, сотрудники СБУ, цитируем, «преднамеренно нарушили целостность и работоспособность сети».

Напомним, обыски в офисах «Интертелекома» начались около 10:00 11 ноября.







Суд разрешил обыскать жилье и студию Шустера



Печерский районный суд Киева в закрытом судебном заседании постановил обыскать жилье и студию ведущего ток-шоу "Шустер LIVE" Савика Шустера

Об этом сообщил генеральный директор канала "3S.tv" Павел Елизаров на своей странице Faсebook.

"Как нам только что стало известно из достоверных источников, судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик "Шустер Студия", – написал он.

По словам Елизарова, такие действия он считает "восстановлением давления".



25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустеру на работу в Украине, поскольку тот якобы не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Адвокат Шустера Евгений Петренко уточнил, что уголовное производство открыто не в отношении Шустера лично, а в отношении "Савик Шустер Студии". Госфискальная служба сообщила, что расследует уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении как должностных лиц ООО "Савик Шустер Студия", так и самого Шустера.

28 апреля Государственная служба занятости приостановила действие решения Киевского городского центра занятости относительно аннулирования разрешения на работу.

13 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского центра занятости об аннулировании разрешения Шустеру на трудоустройство в Украине, однако этот вердикт суда попытались оспорить.

12 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Киевского городского центра занятости и подтвердил решение суда первой инстанции о предоставлении Шустеру права работать в Украине. Генеральный директор канала 3s.tv Павел Елизаров в комментарии "ГОРДОН" предположил, что в Киевском городском центре занятости "продолжат начатое", поскольку им не дали команду "отбой".

Сам Шустер считает, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит личные счеты с телеведущим.

