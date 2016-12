play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Состоялась инаугурация Вадима Красносельского избранного президентом ПМР Категория: Новости дня











Вадим Красносельский принял присягу на верность народу Приднестровья:

«Клянусь! При осуществлении полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Приднестровской Молдавской Республики и законы Приднестровской Молдавской Республики, защищать суверинитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу Приднестровской Молдавской Республики!», - сказал Красносельский, подписав присягу на русском, украинском и молдавском языках.



На инаугурации избранного президента ПМР выступил посол Российской Федерации в РМ Фарит Мухаметшин. Он поздравил Вадима Красносельского со вступлением в должность, а также выразил надежду, что «опыт, накопленный между нашими странами, будет максимально использован и те наработки, которые до сих пор работают, будут реализованы и поддержаны». По словам посла, есть еще много интересных проектов на будущее.



Фарит Мухаметшин также зачитал приветствия в адрес президента ПМР от вице-премьера России, спецпредставителья президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина, а также от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.



«Приднестровский народ продемонстрировал высокий уровень гражданской ответственности. Выдан Вам высокий кредит доверия. Рассчитываю, что Ваш политический опыт профессиональные навыки, наличие надежных соратников позволят Вам применять выверенные управленческие решения с целью реализации инициатив, заложенных в вашей предвыборной программе. Выражаю надежду на слаженную работу всех ветвей власти на дальнейшее развитие двусторонних связей с Россией, включая межрегиональные, и на продолжение успешной реализации социально-экономических проектов, запущенных в последние годы», - отмечается в приветственном адресе Дмитрия Рогозина.



Глава МИД России Сергей Лавров в своём приветствии Вадиму Красносельскому выразил уверенность, что «накопленный опыт и высокий профессионализм избранного президента ПМР, а также широкая поддержка населения станут залогом успешной работы в новой должности и будут способствовать укреплению российско-приднестровского взаимодействия». 16-12-2016, 16:26

DTV

Просмотров: 214

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.