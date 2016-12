play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Сделаны первые назначения Категория: Новости дня



В Верховный Совет поступило представление президента Вадима Красносельского о назначении председателя Правительства. На его должность рекомендован депутат Верховного Совета Александр Мартынов. Его кандидатуру депутатский корпус рассмотрит в ходе внеочередного пленарного заседания. Оно состоится 17 декабря в полдень, уточняет пресс-служба Верховного Совета.







Также депутатский корпус рассмотрит представление главы государства об освобождении от должности председателя республиканского банка.

Президент Вадим Красносельский на эту должность предложил депутата Верховного Совета Владислава Тидву. «Верховный Совет дважды обращался к президенту с просьбой об освобождении главы центробанка от занимаемой должности», – напомнил спикер парламента Александр Щерба.







Кроме этого, на внеочередном пленарном заседании планируется избрать нового прокурора республики и председателя республиканского банка.

В случае если депутатский корпус утвердит Александра Мартынова и другие кандидатуры на новые государственные должности, они должны будут сложить свои депутатские полномочия. Этот вопрос также рассмотрят в ходе внеочередного пленарного заседания.



Кроме этого, на внеочередном пленарном заседании планируется избрать нового прокурора республики. .По имеющимся сведениям президент предложит Верховному Совету ПМР на пост прокурора республики кандидатуры А. Гурецкого, бывшего прокурором при президенте И. Смирнове.



Согласно Указу №1 Президента ПМР, действующее Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава,сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР. Другим указом Вадима Красносельского руководители КГБ, ГТК, Следственного комитета, Государственной службы судебных исполнителей, а также секретарь Госсовета и Уполномоченный при Президенте ПМР по защите прав предпринимателей будут исполнять свои обязанности до отдельного решения Президента ПМР. Отдельным указом на должность Руководителя Администрации Президента ПМР назначен Сергей Белоус. Сегодняшним числом подписан и указ об освобождении от должности начальника Службы безопасности Президента ПМР Сергея Монула. На эту должность назначен Виталий Меленчук.



