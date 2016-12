play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Молдавия жалуется на тяжелые последствия евроинтеграции Категория: Новости дня







Последствия евроинтеграции для Молдавии и Украины очень схожи

Два года минуло с тех пор, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом – подобное тому, за которое столь долго бились нынешние украинские власти. Теперь избранный президент Молдавии подводит печальные итоги: страна лишилась российского рынка сбыта, а от Европы получила одни убытки. И все это – в угоду геополитическим амбициям как своего тогдашнего руководства, так и западных стран.



Молдавия ничего не получила от соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но многое потеряла, заявил избранный президент страны Игорь Додон. «Конечно, российский рынок – традиционный рынок для молдавских товаров. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС два года назад мы потеряли около 50% экспорта в Россию, мы потеряли рынок. Но мы ничего другого не получили. Прошло два года, и экспорт в Европу не растет, а тоже падает», – рассказал Додон в интервью телеканалу RT.

«Вместо экономики Молдавия была интегрирована в геополитическое противостояние, что ни к чему хорошему не привело»

Как отметил избранный президент, открытие рынка Молдавии для товаров из ЕС привело к большой диспропорции в импорте и экспорте. «В этом году мы импортировали полторы тысячи тонн европейских яблок, а экспортировали туда только 55 тонн. И так по каждой товарной позиции. Поэтому – кроме истории, культуры, экономики, кроме прошлого и будущего – у нас с Российской Федерацией есть и общее настоящее», – заявил Додон.

«Несмотря на то, что в парламенте Молдавии проевропейское большинство и что было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, большинство граждан Молдавии, если бы был референдум, проголосовали бы за вхождение в ЕврАзЭС. Более 65% населения считают Россию дружественным государством, у нас нет той русофобии, которая есть в других странах СНГ», – добавил он.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции и вернула пошлины на 19 видов товаров (продуктов питания, включая мясо, пшеницу, сахар, овощи, а также алкогольные напитки, мебель). Потому что нельзя усидеть на двух стульях разом – иметь зону свободной торговли с ЕС одновременно с зоной свободной торговли в рамках СНГ.

Молдавия евроинтегрировалась, как и Украина. Но по ряду моментов Кишиневу удалось добиться чуть большего, чем Киеву. К примеру, Молдавия получила безвизовый режим. Впрочем, снизить градус ужасных последствий для молдавской экономики это все равно не помогло. Итоги «евроинтеграции» для обеих стран оказались ужасными.



Отличия обусловлены только разницей в структуре экономики. Если Молдавия – это в основном аграрная страна (доля сельского хозяйства в структуре ее ВВП огромна), то Украина получила в наследство от СССР не только «национальное достояние» в виде газотранспортной системы, но и сильную промышленность, а также черноземы. Тем больнее и глубже оказалось падение украинской экономики.



Еще одна интересная особенность. Молдавия на самом деле еще до подписания соглашения о евроинтеграции была неплохо интегрирована в европейскую экономику. И все благодаря соседству с Румынией, которая была и остается основным торговым и экономическим партнером Молдавии. А Россия была и остается на втором месте. Так, до евроинтеграции более 65% внешней торговли приходилось на страны ЕС, в основном Румынию, а на долю стран СНГ (читай, на Россию) приходилось меньше – порядка 35–40% экспорта.



Что изменилось после подписания соглашения о евроинтеграции? Экспорт товаров из Молдавии в Россию (страны СНГ) сократился на 40–50%, при этом экспорт в ЕС не вырос, а тоже упал – на 10%. Только за первое полугодие 2016 года госдолг Молдавии вырос до 6,4 млрд долларов, ВВП падает. «Несмотря на то, что, в отличие от ситуации с Украиной, Россия не являлась крупнейшим торговым партнером Молдавии до начала процесса евроинтеграции, потеря достаточно крупного рынка сбыта не была компенсирована, как и в случае опять же с Украиной, ростом экспорта в ЕС, что привело к ухудшению состояния экономики», – говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».



Открытие рынка Европой оказалось блефом в обоих случаях. В рамках евроинтеграции Евросоюз предоставил квоты на беспошлинные поставки местной продукции как для Украины, так и для Молдавии. Однако к росту экспорта в ЕС это не привело. Молдавские производители не смогли выбрать полностью эти квоты. Из 20 позиций освоить квоты удалось только по четырем: по обработанным зерновым, кукурузе, ячменю и пшенице.

Причина – в несоответствии местных производителей стандартам и требованиям ЕС. Технологическое отставание молдавских фермеров неудивительно. Ведь они не получают даже малой доли той господдержки, которую имеют европейские аграрии. И, конечно, ни одна европейская компания не захотела инвестировать в молдавский АПК и тем самым плодить конкурентов. Европейские страны берут у Молдавии лишь то, что им нужно – зерно либо виноград и яблоки в небольших объемах, если своих не хватает. Все остальное оказалось никому не нужно. Поэтому молдаване так сильно хотят вернуть торговые связи с Россией.

Европейские квоты для Украины оказались ровно тем же – не открытием рынка, а ограничением для отсеивания конкурентов. При этом по ряду позиций, например меду и пшенице, Киев поставляет в ЕС куда больше квот. Но за экспорт сверх квот приходится платить пошлину. На все призывы украинских аграриев увеличить квоты европейцы махнули рукой.

Украинские экспортеры, правда, пытаются найти для своей сельхозпродукции другие рынки сбыта, в частности в Азии. И это помогает частично компенсировать потери. Но вот вернуть разрушенную промышленность стране вряд ли удастся. Некоторые заводы еще какое-то время просуществуют за счет ремонта или обслуживания, но постепенно без кооперации с Россией заглохнут. Инвесторов из Европы как не было, так и нет. А все проекты с КНР обречены закончиться покупкой китайцами оставшихся технологий, но не инвестициями в заводы на территории Украины.



Обнищание населения обеих стран еще более красноречиво подводит итог евроинтеграции. Средняя зарплата на июль 2016 года в Молдавии составила всего 199 долларов, на Украине – 195 долларов. Среди более чем 108 стран мира обе плетутся в самом конце рейтинга, рядом с такими беднейшими государствами, как Непал и Уганда. Даже в Египте люди получают больше – в среднем 288 долларов в месяц.

Молдавия, как и Украина, оказалась с огромным внешним долгом и в серьезной зависимости от траншей МВФ. А фонд взамен кредитов требует еще больше антисоциальных решений. В частности, очередной трехлетний кредит Молдавия получит только после принятия сейчас же крайне социально болезненных решений, среди которых поднятие пенсионного возраста и рост коммунальных тарифов. Ровно такие же требования, кстати, выдвигаются и к Украине.

«На мой взгляд, процесс естественной интеграции Молдавии в экономику Европы был грубо прерван и нарушен «бумажной» евроинтеграцией в угоду геополитическим амбициям отдельных западных стран. И вместо экономики Молдавия была интегрирована в геополитическое противостояние, что, как видно, ни к чему хорошему не привело», – говорит Яковенко.



