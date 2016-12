play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Как быстро выводятся разные виды алкоголя из организма? Категория: Интересное видео



В состоянии алкогольного опьянения у человека замедляется реакция, ухудшается координация движений и выбираются далеко не самые верные решения, которые бы сразу же пришли на ум трезвому человеку. Всё это продолжается до тех пор, пока в организме находится алкоголь.

По субъективным ощущениям трудно понять — трезв ты или нет. Допустим, вы выпили бутылку пива, то через сколько можно садиться за руль? Чтобы избежать мучительных раздумий, воспользуйтесь специальной таблицей, охватывающей все основные спиртные напитки.



Скорость выведения алкоголя зависит от крепости и количества выпитого, а также веса и пола — женщины гораздо хуже противостоят алкогольному опьянению, поэтому им требуется на 20% больше времени, чтобы протрезветь. В среднем за 1 час выводится от 90 до 130 мг алкоголя на 1 кг веса. Сегодня, 06:16

