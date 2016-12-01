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Как быстро выводятся разные виды алкоголя из организма?

Как быстро выводятся разные виды алкоголя из организма?

В состоянии алкогольного опьянения у человека замедляется реакция, ухудшается координация движений и выбираются далеко не самые верные решения, которые бы сразу же пришли на ум трезвому человеку. Всё это продолжается до тех пор, пока в организме находится алкоголь.
По субъективным ощущениям трудно понять — трезв ты или нет. Допустим, вы выпили бутылку пива, то через сколько можно садиться за руль? Чтобы избежать мучительных раздумий, воспользуйтесь специальной таблицей, охватывающей все основные спиртные напитки.

Скорость выведения алкоголя зависит от крепости и количества выпитого, а также веса и пола — женщины гораздо хуже противостоят алкогольному опьянению, поэтому им требуется на 20% больше времени, чтобы протрезветь. В среднем за 1 час выводится от 90 до 130 мг алкоголя на 1 кг веса.
  • Сегодня, 06:16
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