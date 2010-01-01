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Высшая проба. Гала-концерт. 12 декабря 2015


Заключительный концерт первого сезона "Высшей пробы". Григорий Лепс лично поздравил победителя конкурса Данила Буранова, который подписал контракт с Продюсерским Центром. Поздравить финалистов также пришли: Денис Майданов, Арсений Бородин, Анита Цой, Родион Газманов, Илья Зудин, Марк Тишман, дуэт "Манжерок" и Олеся Орешенкова, Юта, а также участники проекта "Голос" Витольд Петровский и Рената Волкиевич. Кроме того, зрители наконец-то услышали музыкальные номера в исполнении кураторов проекта - Ники Новы и Бахти. А самая главная новость заключается в том, что заявки на второй сезон "Высшей пробы" уже принимаются!
  • Сегодня, 07:21
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