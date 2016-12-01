Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Катастрофа самолета в Черном море

Катастрофа самолета в Черном море

В Черном море найдены обломки военного Ту-154
В Черном море найдены обломки пропавшего с экранов радаров самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.
В ведомстве уточнили, что в 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что на поиски Ту-154 в Черное море вышли семь морских судов, также в операции задействовали вертолет Ми-8. В готовность были приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.
Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.
На борту находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯ ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
  • За что сняли Геннадия Кузьмичева с президентской гонки?
  • НОВОСТИ УКРАИНЫ - обновляется постоянно
  • Валерия и Пригожин посетили Бендерскую крепость
  • Победитель получает все
  • Новости Приднестровья
  • Взгляд на приднестровские выборы газетой "Взгляд"
  • Состоялась инаугурация Вадима Красносельского избранног ...
  • В Тирасполе началось заседание суда посвященное рассмот ...

    • Moldova+

  • Перепелиный дом Светланы Мацковой
  • Строим отношения с потребителем на цивилизованной основе
  • Поддержка от ЕС или как стать предпринимателем за шесть месяцев
  • Новое оборудование - на защите потребителя
  • Молдова плюс Юстиция В тисках обстоятельств
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Опрос

    На выборах в Вверховный Совет Приднестровья большинство голосов наберут

    представители партии "Обновление" (Шериф)
    представители, поддерживающие исполнительную власть (Е.Шевчук)
    представители идущие самостоятельно (независимые)
     
     
     

    Популярные статьи

  • УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯ ...
  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
  • За что сняли Геннадия Кузьмичева с президентской гонки?
  • НОВОСТИ УКРАИНЫ - обновляется постоянно
  • Валерия и Пригожин посетили Бендерскую крепость
  • Победитель получает все
  • Новости Приднестровья
  • Взгляд на приднестровские выборы газетой "Взгляд"
  • Состоялась инаугурация Вадима Красносельского избранног ...
  • В Тирасполе началось заседание суда посвященное рассмот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Директор: Григорий Воловой. Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх