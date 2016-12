play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Катастрофа самолета в Черном море Категория: Новости дня



В Черном море найдены обломки военного Ту-154

В Черном море найдены обломки пропавшего с экранов радаров самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что на поиски Ту-154 в Черное море вышли семь морских судов, также в операции задействовали вертолет Ми-8. В готовность были приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

На борту находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».



По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования. Сегодня, 09:30

