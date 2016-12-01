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В Молдове произошло сильное землетрясение
В Молдове снова произошло землетрясение. Ощущалось два сильных толчка.
Как сообщил "Комсомольской правде" в Молдове директор центра экспериментальной сейсмологии при АН РМ Иван Илиеш, эпицентр был во Вранче на глубине 80 километров.
- Магнитуда толчков составила примерно 5,7 баллов, - сказал он.
- Возможны ли повторения толчков или жители Молдовы спокойно доспят эту ночь?
- Как правило,такие толчки ординарны.
Нужно сказать, что в Молдове накануне резко потеплело, до +6-7 градусов.
Румынские сейсмологи сообщают, что сила землетрясения составила 5,5-5,8 баллов.
Украинцы пишут, что и они ощущали толчки.
"В Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры". Сильнее всего качало в Одессе. Почувствовали землетрясение в Болгарии и Турции.
Интересный факт: как сообщают румынские СМИ, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Бухареста отправил в исторический центр столицы Румынии своих сотрудников, чтобы они проверили, не пострадал ли он в результате землетрясения.
Предыдущее сильное землетрясение случилось 24 сентября 2016 года. Оно было самым мощным за последние 25 лет.
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