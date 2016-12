play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Молдове произошло сильное землетрясение Категория: Новости дня





В Молдове снова произошло землетрясение. Ощущалось два сильных толчка.

Как сообщил "Комсомольской правде" в Молдове директор центра экспериментальной сейсмологии при АН РМ Иван Илиеш, эпицентр был во Вранче на глубине 80 километров.

- Магнитуда толчков составила примерно 5,7 баллов, - сказал он.

- Возможны ли повторения толчков или жители Молдовы спокойно доспят эту ночь?

- Как правило,такие толчки ординарны.

Нужно сказать, что в Молдове накануне резко потеплело, до +6-7 градусов.



Румынские сейсмологи сообщают, что сила землетрясения составила 5,5-5,8 баллов.

Украинцы пишут, что и они ощущали толчки.

"В Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры". Сильнее всего качало в Одессе. Почувствовали землетрясение в Болгарии и Турции.



Интересный факт: как сообщают румынские СМИ, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Бухареста отправил в исторический центр столицы Румынии своих сотрудников, чтобы они проверили, не пострадал ли он в результате землетрясения.



Предыдущее сильное землетрясение случилось 24 сентября 2016 года. Оно было самым мощным за последние 25 лет. Сегодня, 07:04

