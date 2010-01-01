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Бендерчане простились с Игорем Сметанниковым




Известный геральдист, общественный деятель, писатель и кинематографист ушел на 56-м году жизни.
Игоря Сметанникова в городе знали многие, если не лично, то по фильмам, посвящённым Бендерам. Один из самых известных «Дыхание времени». Также Игорь Сметанников – автор нескольких экранизаций рассказов Чехова, где в качестве города «№» также выступили Бендеры. В качестве актёров в этих фильмах выступили простые жители города.
«Его заслуга в первую очередь в том, что те фотовыставки и те художественные, документальные фильмы, которые он сам прорежиссировал, показали всему миру, тысячам телезрителей наш город, наш родной край. Они стали очевидцами того, что у нас живут прекрасные люди, хороший благодатный край», – отметил во время церемонии прощания, заместитель председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Михаил Шайдуров. Прощание прошло возле дома, где жил Игорь Сметанников, расположенного на улице Ленина, 33.
Помимо кинематографической деятельности, Игорь Сметанников был также и литератором. «Бендеры были благодатной почвой для его творчества, здесь он вступил в Союз писателей Приднестровья, он был неотъемлемой частью нашего писательского литобъединения, активно участвовал во всех делах нашей писательской организации», – вспомнил научный сотрудник Бендерского историко-краеведческого музея Игорь Перстнёв.
Кроме того, Игорь Сметанников увлекался геральдикой. Он стал одним из основателей и активным участником геральдического движения еще во времена СССР.
  • Сегодня, 08:06
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