Известный британский колумнист и блогер Нил Кларк в своей статье для RT представил мир, в котором привычные и, казалось бы, нормальные недавние политические события совершались бы другими государствами....

Известный британский колумнист и блогер Нил Кларк в своей статье для RT представил мир, в котором привычные и, казалось бы, нормальные недавние политические события совершались бы другими государствами.

«Только представьте…», — так начинается каждый подзаголовок статьи известного британского колумниста Нила Кларка (Neil Clark), опубликованной на сайте телеканал Russia Today.



«Только представьте, если бы демократически избранное правительство Канады было бы свергнуто в ходе финансируемого Россией переворота, в котором важную роль играли бы ультраправые экстремисты и неонацисты. Если бы новое неизбранное «правительство» Оттавы отменило закон о признании французского языка официальным. Если бы олигарха с миллиардным состоянием назначили главой Оттавы и правительство подписало бы соглашение об ассоциации с торговым блоком, возглавляемым Россией», — пишет журналист.



Нил Кларк предлагает читателям задуматься, как отреагировал бы мир, если бы Россия потратила $5 млрд на смену режима в Канаде, а затем ведущая канадская энергетическая компания приняла бы в совет директоров сына высокопоставленного российского политика.



«Только представьте, если бы сирийское правительство провело бы встречу «Друзей Великобритании» — группы государств, поддержавших насильственное свержение правительства Дэвида Кэмерона. Если бы сирийское правительство с союзниками оказывало бы британским антиправительственным «повстанцам» многомиллионную помощь. Если бы они не осудили действия «повстанцев», убивших британских граждан, разбомбивших школы, больницы и университеты. Если бы министр иностранных дел Сирии осудил бы проведение всеобщих выборов в Великобритании, назвав их «пародией на демократию», и заявил бы, что Кэмерон должен уйти в отставку до проведения выборов.



Если бы в 2003 году Россия и ее ближайшие союзники начали бы полномасштабное вторжение в богатую нефтью ближневосточную страну, утверждая, что это государство обладает оружием массового поражения (ОМУ), угрожающим всему миру, а впоследствии никакого ОМУ не найдут. Если бы около 1 миллиона человек было бы убито вследствие кровопролития, начавшегося после интервенции. Если бы спустя 10 лет страна до сих пор пребывала бы в хаосе. Если бы российские компании нажились на реконструкционных и восстановительных работах после «смены режима».



Только представьте, если бы пророссийские журналисты, все как один твердившие, что ближневосточная страна, в которую Россия вторглась в 2003 году, обладала ОМУ, потом не принесли свои извинения и не выразили раскаяние в связи с огромным числом погибших граждан в результате аннексии. Если бы они, наоборот, сохранили за собой хорошо оплачиваемые должности и продолжили бы пропагандировать нелегальные войны и интервенции в другие независимые государства, а также совершали бы нападки на честных журналистов, которые предпочитают не врать.



Если бы около 40 человек, протестующих против центрального правительства, были бы сожжены заживо проправительственными экстремистами в Венесуэле. Если бы после визита Дмитрия Медведева и главы российской Службы внешней разведки в Каракас правительство Венесуэлы провело бы военную операцию против демонстрантов, требующих автономии или федерализации.



Если бы после окончания холодной войны Россия годами окружала бы США военными базами и настаивала на присоединении Канады и Мексики к российскому военному альянсу. Если бы ранее в этом месяце Россия провела крупные военные учения в Мексике.



Если бы в интернет «утек» телефонный разговор между высокопоставленным представителем российского МИДа и послом РФ в Канаде, обсуждающих, кто должен или не должен быть в составе канадского правительства. В дальнейшем они утвердили бы кандидата на пост нового премьер-министра после «смены режима», профинансированного Россией. И что если высокопоставленный представитель российского МИДа во время телефонного разговора в нецензурной форме высказался о Евросоюзе, как это сделала в феврале 2014 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в телефонном разговоре с американским послом в Киеве Джеффри Пайатом.



Только представьте, если бы ведущие российские политики посетили бы уличные протесты против мер жесткой экономии в западной Европе, раздавали бы печенье протестующим и поддерживали призывы к правительству уйти в отставку».



Нил Кларк предлагает представить, что могло бы быть, если бы любое из описанных событий произошло бы на самом деле. По мнению журналиста, их сравнение с текущими событиями было бы очень поучительным, поскольку оно ясно дает понять: с миром что-то не так.



«Действия, совершенные США и их союзниками, вызвали бы всеобщее возмущение, рискни любая другая страна проделать то же самое. Необходимо просто поменять местами названия государств, чтобы увидеть наличие двойных стандартов», — отмечает в статье Нил Кларк.



«Если бы Россия вторглась в богатую нефтью ближневосточную страну в 2003 году, как США вторглись в Ирак, можно быть уверенным, что Россию посчитали бы международным изгоем, а журналисты, освещавшие эту лживую войну, пожизненно бы себя дискредитировали. Но против США не применяли санкции. Президент США Джордж Буш и его ближайший союзник премьер-министр Великобритании Тони Блэр до сих пор так и не предстали перед судом за военные преступления», — задается вопросом журналист.



По мнению Кларка, если бы Россия потратила $5 млрд на свержение демократически избранного правительства Канады или Мексики и привела к власти пророссийскую хунту, за считанные часы началось бы полномасштабное военное вторжение США. Западные СМИ оправдывали бы действия Америки, характеризуя их «ответом на российскую агрессию». Но когда подобное совершили США на Украине, те же самые люди, которые бы осуждали действия России, праздновали незаконное свержение легитимного правительства Украины».



«Мы отлично знаем, как отреагировали бы США, если бы другое государство разместило ядерное оружие близко к американской территории: в 1962 году в период Карибского кризиса мир находился на грани третьей мировой войны. Однако проведение военных учений НАТО в Эстонии, граничащей с Россией, не считается провокационным», — отмечает Кларк.



В конце статьи Кларк делает вывод, что нет никаких законных или моральных оснований утверждать, что США и их союзникам можно совершать действия, за которые другие государства были бы осуждены и наказаны введением санкций и/или военной интервенцией. Международный закон и принципы невмешательства во внутренние дела государства должны применяться одинаково ко всем, независимо от политической системы государства или его формы правления. Британское правительство имеет не больше прав вмешиваться во внутренние дела Сирии, чем сирийское правительство – вмешиваться в дела Великобритании. США не имеет прав, чтобы «менять режимы» в странах, граничащих с Россией. В свою очередь, пишет Кларк, Россия не может «менять режимы» в странах, граничащих с США.



В своей статье Нил Кларк призвал сформировать новую форму международную права, основанную на принципе равенства всех суверенных наций. «Если мы поймем, как сделать так, чтобы эта система заменила западное лицемерие и политику двойных стандартов, мир может стать гораздо более безопасным местом», — заключил репортер. 