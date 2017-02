play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Чёрный список продуктов с ГМО Категория: Новости дня



Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.

Считается, что все ГМО продукты, которые лежат у нас на прилавках, завезены из-за границы. Возможно. Но из заграничных компонентов наши компании производят продукты для потребления.

Согласно данным Организации ООН по экономическому сотрудничеству и развитию, в мире (более чем, в одной стране) зарегистрированы следующие трансгенные сельскохозяйственные культуры:

• 11 линий сои

• 24 линии картофеля

• 32 линии кукурузы

• 3 линии сахарной свеклы

• 5 линий риса

• 8 линий томатов

• 32 линии рапса

• 3 линии пшеницы

• 2 линии дыни

• 1 линия цикория

• 2 линии папайи

• 2 линии кабачков

• 1 линия льна

• 9 линий хлопка



Из них массово выращиваются: соя, кукуруза, рапс и хлопок.

По данным Роспотребнадзора РФ, в 2004 г. по сравнению с 2003 г. на наличие генетически модифицированных источников (ГМИ) было исследовано в три раза больше проб (12956 проб) продовольственного сырья и пищевых продуктов. Наибольшее количество проб, содержащих ГМИ в абсолютных значениях, в 2004 г. выявлено в мясной продукции - 946 (в 2003 г. - 272) и «прочей» продукции, основу которой составили растительные белки - 466 (в 2003 г. - 129). В незначительном количестве ГМИ встречались в хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделиях (44 пробы), птице и птицеводческих продуктах (29 проб), продуктах детского питания (13 проб) и консервах (13 проб).



В целом, продукты, содержащие ГМО, можно разделить на три категории:

1. Продукты, содержащие ГМ-ингредиенты (в основном, трансгенная кукуруза и соя). Эти добавки вносятся в пищевые продукты в качестве структурирующих, подслащивающих, красящих веществ, а также в качестве веществ, повышающих содержание белка.

2. Продукты переработки трансгенного сырья (например, соевый творог, соевое молоко, чипсы, кукурузные хлопья, томатная паста).

3. Трансгенные овощи и фрукты, а в скором времени, возможно, и животные, непосредственно употребляемые в пищу.



Полезно также запомнить названия некоторых фирм, которые, по данным государственного реестра, поставляют ГМ-сырье своим клиентам в России или сами являются производителями:



• Central Soya Protein Group, Дания;

• ООО «БИОСТАР ТРЕЙД», Санкт-Петербург;

• ЗАО «Универсал», Нижний Новгород;

• «Монсанто Ко», США;

• «Протеин Текнолоджиз Интернэшнл Москоу», Москва;

• ООО «Агенда», Москва;

• ЗАО «АДМ-Пищевые продукты», Москва;

• ОАО «ГАЛА», Москва;

• ЗАО «Белок», Москва;

• «Дера Фуд Текнолоджи Н.В.», Москва;

• «Herbalife International of America», США;

• «OY FINNSOYPRO LTD», Финляндия;

• ООО «Салон Спорт-Сервис», Москва;

• «Интерсоя», Москва.



ГМО — Трансгенизация — Генетическая бомба (видео)

ГМО — Трансгенизация — Генетическая бомба (видео)

При покупке продукции в магазине по этикеткам можно косвенно определить вероятность содержания ГМО в продукте. Если на маркировке стоит отметка, что продукт произведен в США и в его составе есть соя, кукуруза, рапс или картофель, очень большой шанс, что он содержит ГМ-компоненты.



Большинство продуктов, в основе которых находится соя, произведенная не в США, но за пределами России, также может быть трансгенной. Если на этикетке стоит гордая надпись «растительный белок», это, скорее всего, соя и очень вероятно - трансгенная.



Часто ГМО могут скрываться за индексами E. Однако это не значит, что все добавки Е содержат ГМО или являются трансгенными. Просто необходимо знать, в каких именно E могут в принципе содержаться ГМО или их производные.

Это, прежде всего, соевый лецитин или лецитин E 322: связывает воду и жиры вместе и используется, как жировой элемент в молочных смесях, печеньях, шоколаде, рибофлавин (B2) иначе известный как E 101 и E 101A, может быть произведен из ГМ-микроорганизмов. Он добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантан (E 415) также могут быть произведены из ГМ-зерна.

Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160d, E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951.

Иногда на этикетках названия добавок указывается только словами, в них также нужно уметь ориентироваться. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся компоненты.







Выращивание генетически-модифицированного риса – это неизбежность?

Соевое масло: используется в соусах, пастах, пирожных и хорошо прожаренной еде в форме жира, чтобы придать экстра вкус и качество. Растительное масло или растительные жиры: чаще всего содержится в печенье, зажаренной «намертво» еде типа чипсов. Мальтодекстрин: вид крахмала, который действует как «основной агент», используется в детском питании, порошковых супах и порошковых десертах.



Глюкоза или глюкозный сироп: сахар, который может быть произведен из кукурузного крахмала, используется как подсластитель. Содержится в напитках, десертах и еде быстрого приготовления.



Декстроза: подобно глюкозе, она может быть произведена из кукурузного крахмала. Используется в пирожных, чипсах и печенье для достижения коричневого цвета. Также используется как подсластитель в высокоэнергетических спортивных напитках.



ГМО — плюсы, минусы, опасности

ГМО — плюсы, минусы, опасности

Аспартам, аспасвит, аспамикс: подсластитель, который может быть произведен при помощи ГМ-бактерии, ограничен к применению в ряде стран, сообщается, что он имеет массу нареканий, связанных, главным образом, с синдромом потери сознания, со стороны потребителей в США. Аспартам содержится в газированной воде, диетических газированных напитках, жвачке, кетчупах и пр.



Многие считают, что надпись на продукте «модифицированный крахмал» означает, что продукт содержит ГМО. Это даже привело к тому, что в 2002 г. Законодательное собрание Пермской области на своем заседании включило йогурты с модифицированным крахмалом в список ГМ-продуктов, нелегально распространяемых в регионе. На самом деле модифицированный крахмал получают химическим путем без применения генной инженерии. Но сам по себе крахмал может иметь генно-инженерное происхождение, если он был получен из ГМ-кукурузы, ГМ-картофеля.



При проведенной проверке самый высокий процент ГМ-сои обнаружен в вареной колбасе «Телячья традиционная», производства Черкизовского завода. Наиболее часто обнаруживались ГМИ в продукции этого же производителя, а также в продукции компании «Ди Эч Ви С» (торговая марка «Роллтон»).



Среди производителей, в продуктах которых содержатся ГМО, также оказались:

• ООО «Дарья - полуфабрикаты»;

• ООО «Мясокомбинат «Клинский»»;

• МПЗ «Таганский»;

• МПЗ «Кампомос»;

• ЗАО «Вичунай»;

• ООО «МЛМ-РА»;

• ООО «Толсто-продукты»;

• Останкинский МПК;

• ООО «Колбасный комбинат «Богатырь»»;

• ООО «Роз Мари Лтф»;

• МЛ «Микояновский»;

• ОАО «Царицыно»;

• ОАО «Лианозовский колбасный завод».



Наши любимые пельмени тоже оказались генетически модифицированы, а конкретно: «Пельмешки без спешки, свинина и говядина», «Пельмени Дарья классические», в «Бифштексах «Вкусные» из говядины» были обнаружены ГМО.



ГМО - генномодифицированные продукты:



Список генномодифицированных продуктов:

Генномодифицированные организмы (ГМО) разрабатываются как биологическое оружие, средство сдерживания роста народонаселения и средство подрыва продовольственной безопасности стран.



ГМО



Итак, первыми в списке:

Чай "Липтон"

Кофе "Нескафе"

Модифицированный кофе сейчас активно выращивает компания «Нескафе». Пока что обширные плантации такого кофе выращивают только во Вьетнаме.



Список ГМО:



Компания-производитель Unilever

Lipton (чай)

Brooke Bond (чай)

Беседа (чай)

Calve (майонез, кетчуп)

Rama (масло)

Пышка (маргарин)



Делми (майонез, йогурт, маргарин)

Альгида (мороженное)

Knorr (приправы)



Компания-производитель Nestle

Nescafe (кофе и молоко)

Maggi (супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре)

Nestle (шоколад)

Nestea (чай)

Nesquik (какао)



Компания-производитель Kellog's

Corn Flakes (хлопья)

Frosted Flakes (хлопья)

Rice Krispies (хлопья)

Corn Pops (хлопья)

Smacks (хлопья)

Froo Loops (цветные хлопья-колечки)

Apple Jacks (хлопья-колечки со вкусом яблока)

All-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (отруби со вкусом яблока, корицы, голубики)

Chocolate Chip (шоколадные чипсы)

Pop Tarts (печенье с начинкой, все вкусы)

Nutri-grain (тосты с наполнителем, все виды)

Crispix (печенье)

Smart Start (хлопья)

All-Bran (хлопья)

Just Right Fruit & Nut (хлопья)

Honey Crunch Corn Flakes (хлопья)

Raisin Bran Crunch (хлопья)

Cracklin' Oat Bran (хлопья)



Компания-производитель Hershey's

Toblerone (шоколад, все виды)

Mini Kisses (конфеты)

Kit-Kat (шоколадный батончик)

Kisses (конфеты)

Semi-Sweet Baking Chips (печенье)

Milk Chocolate Chips (печенье)

Reese's Peanut Butter Cups (арахисовое масло)

Special Dark (темный шоколад)

Milk Chocolate (молочный шоколад)

Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Special Dark Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Strawberry Syrop (клубничный сироп)



Компания-производитель Mars

M&M's

Snickers

Milky Way

Twix

Nestle

Crunch (шоколадно-рисовые хлопья)

Milk Chocolate Nestle (шоколад)

Nesquik (шоколадный напиток)

Cadbury (Cadbury/Hershey's)

Fruit & Nut



Компания-производитель Heinz

Ketchup (regular & no salt) (кетчуп)

Chili Sauce (Чили соус)

Heinz 57 Steak Sauce (соус к мясу)



Компания-производитель Hellman's

Real Mayonnaise (майонез)

Light Mayonnaise (майонез)

Low-Fat Mayonnaise (майонез)



Компания-производитель Coca-Cola

Coca-Cola

Sprite

Cherry Coca

Minute Maid Orange

Minute Maid Grape



Компания-производитель PepsiCo

Pepsi

Pepsi Cherry

Mountain Dew



Компания-производитель Frito-Lay/ PepsiCo (ГМ-компоненты могут содержаться в масле и других ингредиентах)

Lays Potato Chips (all) (чипсы)

Cheetos (all) (чипсы)

Компания-производитель Cadbury/ Schweppes

7-Up

Dr. Pepper

Компания-производитель Pringles (Procter&Gamble)

Pringles (чипсы со вкусами Original, Low Fat, Pizza-licious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegar, Cheezeums)



Мёд может быть собран с генномодифицированных растений.

Высока повторяемость информации о том, что пчёлы не могут опылять генномодифицированную гречиху. Значит, есть и такая.



Рис. Вообще, лучше покупать не анонимные сорта растительных продуктов, а вполне конкретные. Например, рис "Басмати". Большая вероятность того, что в этом случае продукт не будет ГМО.

Анонимный рис, а также китайский или тайваньский, скорее всего, является трансгенным.



Россия – один из главных импортеров этого продукта из КНР. Впрочем, по данным экологов, китайцы уже два года производят ГМ-рис неофициально и поставляют его на экспорт.



О том, что в Китае незаконно выращивается генно-модифицированный рис, экологи сообщили еще в апреле. «Весной 2005 года «Гринпис» взял образцы риса, полученные у компаний-поставщиков, фермеров и мельников из КНР, для проведения генетической экспертизы в германской лаборатории Genescan, – сообщила «НИ» пресс-секретарь «Гринпис России» Майя Коликова. – Оказалось, что более 2/3 образцов (19 из 25) оказались генетически модифицированными.

При опросе фермеров и поставщиков зерна из Китая удалось выяснить, что уже более двух лет трансгенный рис нелегально выращивается и активно продается как внутри страны, так и за ее пределами».

Ситуация, по мнению экологов, усугубляется тем, что правительство КНР рассматривает возможность легализации промышленного производства ГМ-риса. «Зеленые» считают, что сильнее всех от действий китайских властей пострадают россияне – поставки продукта из этой страны составляют более 60% всего нашего рисового импорта.

Впрочем, в этом деле есть не только минусы, но и плюсы. Ведь до сих пор рис, поставляемый в Россию, формально считался не модифицированным, и проверок на содержание в нем ГМИ не проводилось. Поэтому никто не может сказать, сколько трансгенов мы уже съели и еще съедим. Если же потребитель будет иметь информацию о том, откуда поступает рис, он сможет сам решать, покупать ему этот продукт или нет.

Экологи, однако, видят проблему не столько в самой крупе, от которой действительно можно отказаться, сколько в распространении продуктов с добавлениями рисовой муки, в числе которых множество детских – молочные смеси и каши, лапша, полуфабрикаты. Страну, откуда происходят ингредиенты, производители, как правило, не указывают.



Хочу заметить, что "Индика", термин, который можно найти на пачках с рисом, не является оригинальным названием какого-либо сорта. Это всего лишь означает длиннозёрный рис. Он может быть и из Китая.



Внимание! Признаки трансгенных овощей и фруктов.

Можно ли отличить модифицированные фрукты и овощи от натуральных?

Излишне чистенькие, мало отличающиеся друг от друга клубни картофеля или помидоры идеально правильной формы – повод задуматься. Ведь верный признак натуральной естественной продукции – наличие в общей массе «проеденных» насекомыми и гнилых экземпляров. ГМ- продукты насекомые не едят никогда! Если разрезать натуральный помидор или клубнику – они сразу дадут сок, ненатуральные сохраняют форму.



Самые известные товары, содержащие ГМ-ингредиенты:



(по информации Greenpeace)

1. Шоколадные батончики Snickers

2. Pepsi

3. Приправы Maggi

4. Чипсы Pringles



Овощные прилавки завалены "волгоградскими" помидорами, как близнецы похожими на турецкие. Оказывается, в Волгограде уже несколько лет выращивают в массовых масштабах только импортные "пластмассовые" сорта без вкуса и запаха.



Я нисколько не удивлюсь, если они окажутся ГМО. Я прекратил покупку помидоров этих сортов, да и раньше покупал редко.



Из статьи Е. Якушевой "Что такое трансгенные продукты?":



Сейчас 90% экспорта трансгенных пищевых продуктов – кукуруза и соя. Попкорн, которым повсюду торгуют на улицах, на все 100% изготовлен из ГМ- кукурузы, причем соответствующей маркировки на нем до сих пор нет. Соевые продукты из Северной Америки или Аргентины на 80% – ГМ- продукты.



ГМ- продукты привлекательны для розничной торговли. Например, генно-модифицированные овощи и фрукты стоят в 4 — 5 раз дешевле, чем их натуральные аналоги.



Из книги Линизы Жувановны Жалпановой:



"Продукты, которые вас убивают":



Трансгенные продукты закупаются Россией в других странах с разрешения Минздравсоцразвития РФ. По статистике, около 70% импортируемых продуктов изготовлены из генетически модифицированного сырья. К таким продуктам относятся: соевые продукты, мука, шоколад, шоколадные батончики, вино, детское питание, сухое молоко, молоко, кефир, йогурт, творог, газированные напитки, консервированные кукуруза и помидоры, кукурузное масло, печенье, крахмал, соевый белок, соевое масло, соевый соус, лецитин, хлопковое масло, сиропы, томатные соусы, кофе и кофейные напитки, поп-корн, готовые завтраки и др.



Предполагается, что часть импортного пива также содержит генетически измененные молекулы, перенимаемые напитком из модифицированных дрожжей.



Согласно данным Общенациональной ассоциации генетической безопасности, около 1/3 всех продуктов на российском рынке имеют в своем составе генетически модифицированные компоненты.



Справочник Гринпис "Как избежать использования продуктов с генетически модифицированными ингредиентами (ГМ-продуктов)?"



Справочник содержит списки продуктовых предприятий, разделённые на три категории (зелёный, оранжевый и красный списки) по критерию наличия ГМ-компонентов в продукции.



В новогоднее меню часто включают консервированные магазинные овощи. Но консервированная кукуруза и зелёный горошек крайне нежелательны. Они являются ГМО.



Согласно полуторамесячному исследованию наша еда просто напичкана генетически модифицированными организмами. Причем, еда самая популярная в наших краях - сосиски, пельмени, сухие супы, консервированные овощи, шоколадки.



Экологи («Гринпис» и Всеукраинская экологическая лига) категорично включают в этот список продукты самых известных марок – Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Gallina Blanka, Knorr, Lipton, Bonduel. С полным перечнем компаний, которые подтвердили, что их продукция может содержать ГМ-компоненты или же не отрицали их использование, можно ознакомиться по адресу www.ecoleague.net.



«Результаты исследования показали, что в 18 из 42 выбранных случайным образом пищевых продуктов содержание генно-модифицированной сои превышало 3 процента, – рассказал гендиректор «Укрметртестстандарта» Михаил Мухаровский. – При этом в составе девяти из них вообще не было указано наличие соевого белка».



Bonduel, таким образом, в чёрном списке!



Понимаю, что достоверность того, что попадает в список, не гарантирована, так как источники информации могут быть сомнительными. Но иначе у меня практически нет никакой возможности такой список вести вообще.



Фруктовый сад, пюре Rich- генномодифицированные продукты.



Кстати, самый первый генномодифицированный продукт на рынке - это пищевой банан, причём любой (для повышения урожайности у него, грубо говоря, сдублирован набор хромосом).



Если про банан: искусственно вызванная полиплоидия - это тоже форма генной модификации (потому как хромосомный набор становится больше по сравнению с исходным организмом), главное, дешёвая и сердитая. Но ею журналисты ещё не научились пугать народ.



Фирма "Мистраль", вероятно, умышленно не маркирует на пачках страну произрастания тех злаков и бобовых, которые в них фасованы. Дело в том, что она "засветилась" в продаже американских культур, которые, скорее всего, являются генномодифицированными. Не маркируется и "Рис Басмати". К сожалению, как я узнал только сегодня, он с высокой степенью вероятности может являться трансгенным. Из книги "Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций", автор Уильям Ф. Энгдаль:



Техасская биотехнологическая компания «РайсТек» решила, что она получит платежи по патенту на рис «Басмати», вариация, которая в течение тысячелетий была основным продуктом повседневного питания в Индии, Пакистане и Азии. В 1998 году «РайсТек» запатентовала генно-модифицированный рис «Басмати», и благодаря американским законам, запрещающим маркировку генетических продуктов, «РайсТек» сумела продавать его легально, маркируя как обычный рис «Басмати». Выяснилось, что «РайсТек» сомнительными средствами завладела драгоценными семенами «Басмати», которые были помещены на хранение в Международный научно-исследовательский институт риса Фонда Рокфеллера на Филиппинах (МНИИР). (10)



Во имя «безопасности» МНИИР сделал дубликат бесценной коллекции семян риса, собранной на Филиппинах, и сохранил ее в банке семян в Форт Коллинз, штат Колорадо, дав очень сомнительное обещание, что семена будут храниться как безопасный семенной запас для фермеров рисовых регионов. МНИИР убедил фермеров, что предоставление ими своих бесценных находок в сортах рисовых семян МНИИР послужит их собственной безопасности.



В далеком от Филиппин Колорадо МНИИР передал ценные семена (без чего «РайсТек», возможно, не сделал бы своих патентованных генетических модификаций) исследователям «РайсТек», которые тут же запатентовали все, что возможно. Они знали, что это было весьма незаконно: даже в Техасе исследователи риса знают, что рис «Басмати» обычно не растет на пыльных равнинах вокруг техасского Кроуфорда. (11)



«РайсТек» в сговоре с МНИИР украл семена для своего патента. К тому же, согласно тщательно проработанным правилам, установленным МНИИР Фонда Рокфеллера, хотя семена из генного банка не могут быть запатентованы, но можно запатентовать любую рукотворную улучшенную вариацию на их основе.



Сорт "Жасмин" тоже имеет ГМ-модификацию.



Из статьи "Трансгенный «сеньор-помидор» и овечка Долли…":



Задержать созревание уже собранных плодов можно, поместив их в особые условия. При помощи двуокиси углерода блокируется действие этилена, выделяемого плодами. Этими свойствами манипулируют торговцы, перевозящие бананы, цитрусовые, а также овощи – и помидоры и в частности. Их собирают зелеными, а в пути обрабатывают этиленом, вызывающим искусственное созревание. Такие плоды и овощи теряют свои вкусовые качества, созревают неравномерно. И убедиться в этом легко. Вот, к примеру, томаты, которые мы покупаем на рынке, внешне красные, а внутри – белые. Задержка созревания еще связана и с тем, что в основном те помидоры, которые у нас продаются, привозятся из Турции, а они все трансгенные. Даже на ящиках, в которые они упакованы, написано: TRАNSGEN.



Выдержки из книги Михаила Ефремова: «Осторожно! Вредные продукты!»



Добавки с высокой степенью вероятности содержания ГИ-компонентов:



• Е-153 – Vegetable Carbon (уголь растительный);

• Е-160d – Annatto, Bixin, Norbixin (аннато, биксин, норбиксин);

• Е-161c – Paprika extract, Capsanthin, Capsorubin (экстракт паприки, капсантин, капсорубин);

• Е-308 – Synthetic Gamma-tocopherol (y-токоферол синтетический);

• Е-309 - Synthetic Delta-tocopherol (d-токоферол синтетический);

• Е-471 – Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (моно- и диглицериды жирных кислот);

• E-472a – Acetic Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids ( эфиры моно- и диглицеридов уксусной жирных кислот);

• Е-473 – Sucrose Esters of Fatty Acids ( эфиры сахарозы и жирных кислот);

• Е-475 – Polyglycerol Esters of Fatty Acids ( эфиры полиглицеридов и жирных кислот);

• Е-476 – Polyglycerol Polyricinoleate (полиглицерин полигрицеринолеаты);

• Е-477 – Propane-1, 2-diol Esters of Fatty Acids (пропан-1, 2-диоловые эфиры жирных кислот);

• Е-479b – Thermally Oxideized Soya Bean Oll Interacted with Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (термически окисленное соевое и бобовое масло с моно- и диглицеридами жирных кислот);

• Е-570 - Fatty Acids (жирные кислоты);

• Е-951 – Aspartame (аспартам, или нутросвит).



Добавки на основе ГМ-компонентов:



Рибофлавин (B2) иначе известный как E 101 и E 101A, сделанный из ГМ-микроорганизмов, одобрен для продажи в ряде стран. Он добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантан (E 415) могут быть произведены из зерна.



Лецитин (E 322) производится из сои, которая может быть генетически модифицирована. Такую сою использует, в частности, компания Neslte в своем шоколаде, детском питании и других продуктах. Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160 d, E 161 c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476 b, E 477, E479 a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625.



Подчеркну, что пищевые добавки с какой-либо целью (технологической, для «улучшения» потребительских качеств) могут включаться в том числе и в БАД. Поэтому важно знать, какие из пищевых добавок запрещены или опасны.



Я видел, как работает молочное производство. Только молоко после этого не очень хочется пить.



А молоко можно употреблять только сырое коровье. Из магазинного можно делать простоквашу, причем не из всякого, а желательно из того, на котором написано, что оно изготовлено из натурального (цельного) коровьего молока (его жирность обычно указывается как 3,4-6%). Пить такое молоко в чистом виде не стоит, потому что оно пастеризованное и при его регулярном употреблении через некоторое время начнут болеть суставы -- скорее всего из-за отложения в них неорганического кальция, который появляется при пастеризации (переходит из органически связанной формы в неорганическую). А вот простоквашу делать из него можно -- получается вполне неплохо и проблем не вызывает.



А вот любое молоко, нормализованное по жирности- это настоящая отрава. И даже простокваша из такого молока получается неважная, разве что из молока жирностью не более 1% - с такими концентрациями модифицированного молочного жира лактобактерии худо-бедно справляются.



ГМО - компания-производитель:

Кетбери

Марс

Сникерс

Твикс

Милки Вэй

Анкл Бэнс

Кока Кола

Спрайт

7up

Пепси

Нестле

Кнорр

Липтон

Пармалат (печенье)

Симилак (детское питание)

Картофель (от Монсанта США)



