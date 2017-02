play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Презентовали информационно-аналитический журнал «Повестка 2017 для Приднестровья: проблемы, вызовы, возможности» Категория: Наши репортажи



17 февраля в Тирасполе презентовали информационно-аналитический журнал Вестник Тираспольской школы политических исследований - «Повестка 2017 для Приднестровья: проблемы, вызовы, возможности».

Как полагают организаторы, итоги выборов 2016 года продемонстрировали, что республика нуждается в модернизации институтов государственной власти. Авторы проекта убеждены, что анализ и решение этих проблем, в том числе зависит от усилий экспертного сообщества.

Его первый номер посвящен анализу новой «повестки дня» для Приднестровья на ближайшую перспективу и таким вопросам как: приднестровское урегулированию и вызовы полит-экономического характера, новые подходы к развитию публичной политике, о дискурсе проекта федерализации Республики Молдовы, перспективы взаимодействия власти и бизнеса, госорганов и СМИ, о необходимости модернизации партийной системы.

Авторами февральского научного журнала стали исследователи: Корорбов В. К. и Бянов Г. Н (Херсон, Украина), Букарский В. В. (Кишинев, Молдова), Гончаренко Д. В. (Тирасполь, Приднестровье), Девятков А. В. (Москва, Россия), Скуртул Н. А. (Тирасполь, Приднестровье), Дирун А. В. (Тирасполь, Приднестровье).



Предлагаем нашим зрителям ряд фрагментов презентации (пополняется по мере подготовки материалов)







Сегодня, 20:03

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.