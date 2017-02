play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Бесогон TV. Властители дум Категория: Интересное видео



Что сегодня является основной воспитания в России, на чем растут наши дети и что за среда их окружает? Почему сегодня лайк — это наивысшая оценка востребованности и признания для ребенка? Никита Михалков предлагает проанализировать, как «властители дум» сегодня в виртуальном пространстве через манипуляцию сознанием детей создают новый мир, который через шаг станет для всех нас реальностью. Сегодня, 07:17

