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Бесогон TV. Властители дум
Что сегодня является основной воспитания в России, на чем растут наши дети и что за среда их окружает? Почему сегодня лайк — это наивысшая оценка востребованности и признания для ребенка? Никита Михалков предлагает проанализировать, как «властители дум» сегодня в виртуальном пространстве через манипуляцию сознанием детей создают новый мир, который через шаг станет для всех нас реальностью.
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