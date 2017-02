play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 НОВОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ч.2 Категория: Новости дня



Никто не дает разъяснений



И кое-что еще... Как стало известно, Юрий Гервазюк является не только участником ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, но и участником Вьетнамских событий. Последнее нуждается в уточнении. Он - гражданин двух стран: России и Молдовы. Сейчас к нему пытается попасть молдавский адвокат. Ждет разрешения. Приднестровский адвокат обременен ограничением.

До сих пор неясны обстоятельства его задержания и избиения. По одной из распространяемых информаций, это произошло вечером, в темное время суток, когда он ехал в Кишинев за документами. Машину остановили двое в форме сотрудников полиции. Каким образом и в чьей машине Ю.Гервазюк пересек границу ПМР до сих пор не ясно. Официальные структуры не дают никаких разъяснений.

Стало известно, что Ю.Гервазюку скорее всего вменяют ст.196 ч.2, п.п. "а, б" УК ПМР. Скорее всего речь идет о его отношениях к работе завода "Биохим".







Экологи и аграрии сотрудничают



11 февраля в администрации с. Суклея состоялся семинар, посвященный развитию экологического ведения сельского хозяйства. Данный семинар был организован Общественным экологическим объединением «Виталити» г. Тирасполь и AO "Cutezatorul" г.Фалешты в рамках проекта «Через плодотворное сотрудничество экологических аграриев двух берегов к лучшему», которая финансируется Европейским Союзом и внедряется Программой развития ООН (ПРООН). Координаторы проекта, члены эколого-социального объединения «Виталити» планируют провести ряд семинаров с фермерами, ближайшие из которых это в Рыбнице 21 февраля, с привлечением экспертов в области земледелия.

Основными вопросами прошедшего мероприятия стали:

1. Информирование фермеров о новых видах земледелия, позволяющих перейти к выращиванию экологически чистых продуктов: севооборот, сидераты, биопрепараты и пермокультура.

2. Разработка поправок и предложений в законодательную базу Приднестровья, касающиеся сертификации экопродуктов льгот и приоритетов в отношении норм, прописанных для землевладельцев.

3. Создание ассоциации фермеров, информационная поддержка первопроходцев и предоставление возможности участвовать в программах по обмену опытом.







Цель данного мероприятия – сплотить фермеров, показать перспективы и значимость ведения экологического земледелия. Сложностей на этом пути становления не избежать, так как в Приднестровье экологическое сельское хозяйство только в начале своего пути, но наша организация разработала стратегию для устойчивого переход к экологическому земледелию, введу большого интереса как потребителей так и производителей. Поэтому такие меры, как школа потребителей, организация курсов и поездки по обмену опытом, семинары, тренинги и разработка консультационных центров- направлены на информирование населения и производителей о пользе и важности сохранить здоровье естественным путем- питаться экологически чистыми продуктами.







На семинаре прозвучала информация о пермокультуре, система которую весьма успешно используют в районах, где земли немного и ее ценят очень высоко. Многие фермеры заинтересовались этой системой- использовать естественный водоем, высокие грядки, каменные ограждения, силу ветра и правильное сочетание солнечного света и тени. Даже агрономы со стажем произносили такие слова как «фантастика!». Эксперты и докладчики делились опытом, который они нарабатывали годами и который привел их к реальным результатам. Виктор Чимпоеш рассказал, что начало его организации было положено еще 18 лет назад и за это время в Молдове появились и фермеры, использующие экологическое земледелие и специализированные магазины. Разработан свой логотип, ввелись в действие поправки в законодательство, а самое главное – сертификация экологически чистых продуктов, что позволило выйти на международный рынок производителям такой продукции. И это все совершенно от нас недалеко, та же земля, тот же климат, те же ресурсы. На протяжении всего семинара красной нитью проходила мысль- «Мы можем сохранить свою землю чистой, питаться здоровой пищей и пить чистую воду».

Василий Череш – фермер из Молдовы приехал специально на встречу с нашими фермерами, чтобы показать – производить экологическую продукцию возможно и даже выгодно. Его ферма и сырный завод снискали доверие в Европе, качество молочных продуктов позволило ему завоевать доверие на рынке Молдовы- и пусть его продукция дороже, чем аналоги, но потребителей это не отпугивает, осознание, что здоровье напрямую зависит от питания уже пришло ко многим. И мы надеемся, что информируя приднестровский народ о пользе ведения экологического сельского хозяйства и создавая условия развития этого направления- возможно будет частично обеспечить рынок полноценными и полезными продуктами, такими необходимыми детям. Пошагово Василий Череш рассказал, как разводил поголовье коров, отказался от обработки почвы химпрепаратами, обеспечил полив из чистого источника, сооруженного своими силами, как его земля, корма, сырье, продукция проходят проверку. Он сталкивался с многими препятствиями и прошел их, ведь тогда- 10 лет назад – сломить стереотипы, несколько лет не получать большой прибыли было весьма сложно, зато теперь его продукция нарасхват. Сеть магазинов по всей Молдове не всегда справляется с обеспечением спроса на экологически чистую продукцию, так как с каждым годом он все больше растет.



Также в рамках этого семинара эксперты и практики- Алексей Гуменюк и Николай Николаев рассказали как можно прийти к экологическому земледелию с помощью севооборота, биопрепаратов, сидератов и пермокультуры. С этими статьями возможно познакомиться на нашем сайте. Они очень полезны и сведения, как оказалось- весьма доступны и просты. Николай Николаев сам использует уже несколько лет пермокультуру и может поделиться своим опытом, но как говорится- один в поле не воин, и к сожалению последователей в Приднестровье пока очень мало, но они все таки есть. Их главной проблемой является то, что в нашем законодательстве не зафиксированы их права. Так, например, фермер, не использующий гербициды для уничтожения сорняков, а желающий оставить поле для очистки и отдыха будет оштрафован. О рентабельности земельных ресурсов и говорить нечего, этапы подготовки земли просто требуют не удобрять почву в течении 2-х лет химпрепаратами, а как получить урожай? 