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Умер актер Алексей Петренко

Умер актер Алексей Петренко


Актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет.
22 февраля 2017 года скоропостижно скончался актер Алексей Петренко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961-м окончил Харьковский театральный институт.
На его счету более 70 ролей в фильмах, среди которых "Жестокий романс" (1984 год), "Узник замка Иф" (1989 год), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992 год), "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000 год), "Доктор Живаго" (2006 год), "Вольф Мессинг", "Похороните меня за плинтусом" (2009 год). Одной из последних его киноработ стала картина "Виктор" (2014 год).
Актер играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, Московском драматическом театре на Малой Бронной, во МХАТе, "Школе современной пьесы".
  • Вчера, 10:06
  • DTV
  • Просмотров: 18
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