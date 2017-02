play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Мото клуб "Стальные Сердца" приглашает Категория: Новости дня



Приглашаем Всех на празднование широкой масленицы 26 февраля 2017г с 11.00 до 14.00 на бамовском озере г. Бендеры .

Для Деток : катание на санках и Емеленой печке, блины с медом .

Для вздрослых уха.

ВСЕ БЕСПЛАТНО

В 13.30 сожжение чучела . Сегодня, 07:18

