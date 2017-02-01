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Умер Владимир Кудрин, врач и писатель
Ушел из жизни Владимир Николаевич Кудрин - врач, писатель, член Союза журналистов СССР, член литобъединения «Горизонт» (г. Бендеры), член Союза писателей Приднестровья.
Владимир Кудрин работал невропатологом и мануальным терапевтом. И первые его книги были посвящены вопросам медицины: «Классический лечебный массаж», «Традиционный восточный массаж», «Боли в голове», «Боли в спине». Но особенно приднестровцам полюбились его работы, посвященные старейшему городу республики. Книга «Бендеры — радость наша и печаль» была удостоена диплома лауреата государственной премии. Книга «В Европу — за опытом, в Индию — за сказкой» номинирована на международную премию Юрия Долгорукого (г. Москва), а «Лев Толстой: понять и объяснить», над которой автор работал более трех лет, была номинирована на российскую премию «Золотой Дельвиг».
В 2013 году Владимир Кудрин издал сразу две книги — «История невозможной любви» и «Бендеры. Путеводитель». Год спустя в свет вышел «Путеводитель. Приднестровье». Это пособие для гостей и туристов. Создать книгу Владимиру Кудрину помогали приднестровские краеведы и сотрудники музеев.
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