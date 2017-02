play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Умер Владимир Кудрин, врач и писатель Категория: Новости дня



Ушел из жизни Вла­ди­мир Нико­ла­е­вич Куд­рин - врач, писа­тель, член Союза жур­на­ли­стов СССР, член лит­объ­еди­не­ния «Гори­зонт» (г. Бен­деры), член Союза писа­те­лей При­дне­стро­вья.

Вла­ди­мир Куд­рин рабо­тал нев­ро­па­то­ло­гом и ману­аль­ным тера­пев­том. И пер­вые его книги были посвя­щены вопро­сам меди­цины: «Клас­си­че­ский лечеб­ный мас­саж», «Тра­ди­ци­он­ный восточ­ный мас­саж», «Боли в голове», «Боли в спине». Но осо­бенно при­дне­стров­цам полю­би­лись его работы, посвя­щен­ные ста­рей­шему городу рес­пуб­лики. Книга «Бен­деры — радость наша и печаль» была удо­сто­ена диплома лау­ре­ата государ­ствен­ной пре­мии. Книга «В Европу — за опы­том, в Индию — за сказ­кой» номи­ни­ро­вана на меж­ду­на­род­ную пре­мию Юрия Дол­го­ру­кого (г. Москва), а «Лев Тол­стой: понять и объ­яс­нить», над кото­рой автор рабо­тал более трех лет, была номи­ни­ро­вана на рос­сий­скую пре­мию «Золо­той Дель­виг».

В 2013 году Вла­ди­мир Куд­рин издал сразу две книги — «Исто­рия невоз­мож­ной любви» и «Бен­деры. Путе­во­ди­тель». Год спу­стя в свет вышел «Путе­во­ди­тель. При­дне­стро­вье». Это посо­бие для гостей и тури­стов. Создать книгу Вла­ди­миру Куд­рину помо­гали при­дне­стров­ские кра­е­веды и сотруд­ники музеев.



