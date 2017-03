play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Непраздничное: Электромаш - пыль в глаза? Категория: Новости дня





В социальной сети Фэйсбук опубликован

Несмотря на то, что Петр Иванов зарегистрировался в сети совсем недавно, а письмо не имеет подписей, видно, что писавший(ие) хорошо знает(ют) происходящее на заводе. Днестр ТВ решил опубликовать его. Надеемся, что информация будет проверена, и мы сообщим о развитии ситуации.



"Доброго времени суток, уважаемые читатели. Разрешите поделиться с Вами о наболевшем, волнующем вопросе, прояснить реальную ситуацию о происходящем на одном из предприятий столицы Приднестровья – НП ЗАО “Электромаш”, являющегося для нас, коллектива предприятия, вторым домом, без которого трудно представить нашу жизнь.

Решение написать данную статью было принято коллективно после просмотра очередного видео сюжета на Первом Приднестровском телеканале 02.03.2017 о том как предприятие покоряет азиатский рынок. Казалось бы: молодец, Электромаш. Живи и радуйся! Но есть одно но… Видя реальную ситуацию, происходящую на предприятии, понимаешь, что это очередная попытка руководства предприятия “спрятать” видную только изнутри, происходящую на предприятии, ситуацию в части состояния экономики, оборудования, качества, безопасности и охраны труда. Так сказать, попытка навести внешний лоск. Но мы понимаем, что красивыми словами делу не по можешь. Нужны действия, а для действий нужна информация. Поэтому пишем дальше, так сказать взгляд изнутри.

Упоминаемое в вышеуказанном видео фирмы “Элком” с недавнего времени является представителем НП ЗАО “Электромаш” на территории Казахстана. Но как-то странно данное предприятие попало в официальные представители завода. Ведь до этого оно не разместило ни единого заказа на нашем предприятии. А дальше странностей ещё больше. На протяжении почти года дилерства, заказов от данной фирмы на завод тоже не поступало! Показанный в ролике двигатель СДМ фактически единственный заказ, так или иначе доставшийся бы заводу, с “Элкомом” или без него, поскольку эти двигатели больше никто не выпускает! Но дальше все ещё запутанней. Данной фирме, согласно видео, расширяют дилерские права на территории Монголии! Казалось бы, за отсутствие заказов фирма должна исключаться из дилеров, ведь право представителя предприятия подразумевает получение существенных скидок на продукцию в обмен на количество полученных заказов, но в нашем случае все наоборот… А может быть генеральному директору завода Трандасир В.Г. это просто выгодно? Для чего данной фирме нужен сертификат дилера, также остаётся только догадываться. Надеемся, не для того чтобы продавать электродвигатели б\у под маркой НП ЗАО “Электромаш”, прикрываясь сертификатом представителя завода, паразитируя на репутации НП ЗАО “Электромаш”. Здесь же можем обозначить что ни одна из перспектив завода, ранее обещанных руководством в виде интервью и видео сюжетов на Первом телеканале так и не сбылась. Разовые случайные заказы так и не превратились в “живой” рынок сбыта. Возможно по причине высоких цен, а возможно и по причине падения качества. На том и другом остановимся подробнее…



Как Электромаш, аналогичный некоторым предприятиям со схожей продукцией на территории РФ, умудряется иметь цены на продукцию значительно выше чем у конкурентов? И это при том, что налоговая нагрузка и транспортные затраты сопоставимы, обязательства по заработным платам ниже, затраты на таможенные расходы компенсируются отсутствием в ПМР НДС. При всем при этом Электромаш в 2015-16 годах имел существенные льготы на энергоресурсы и дополнительно экономил на нас, работниках завода. Численность работников принудительно сокращается. Сокращаются заработные платы путём вывода на работу работников вспомогательных цехов по 2-3 дня в неделю, а работников основного производства – “по вызову”, установки добровольно-принудительным способом трех- и четырёхдневной рабочей недели для ИТР. Зарплата большинства рабочих начинает напоминать пособие по безработице, зато заплаты свиты генерального директора маленькими назвать трудно. Наслышаны, что 2016 год завод закончил с прибылью. А за счет чего эта прибыль? За счет наших зарплат? А может быть, за счет в 2 раза выросшего за последние 2 года кредита завода? Или за счет получаемых льгот на энергоносители, отлично показывающих что завод не может в полной мере сам себя обслужить? Это не прибыль, это – показуха!

Мы можем и хотим работать, но производить просто нечего. Мы с ужасом ждём наступления апреля-мая 2017 года, когда, из-за вышеуказанного размера цен и потери огромного количества заказов у нас просто не будет работы! Стоит ещё отметить, что большинство заказов которые мы сегодня выполняем – просроченная по различным причинам продукция 2016 года, по причине не желания Генерального директора участвовать в жизни предприятия, слабой организация работы руководителями, являющимися «удобными» для директора, получения с опозданием сырья для изготовления из-за отсутствия денег на нашем якобы прибыльном предприятии и другое. А что будет дальше? Что мы будем делать и продавать? За что мы будем жить и платить налоги, содержать наши семьи?



Стоит также отметить ещё одну немаловажную проблему – качество продукции. А его просто нет, по большей части из-за плачевного состояния оборудования, которое не даёт требуемую точность и качество, из-за чего получается брак, продукция не проходит испытания, срываются сроки, заказчики остаются недовольны, что ведёт к очередным потерянным заказам. Любой школьник знает, что за оборудованием нужно следить, ремонтировать, модернизировать или менять, но видимо нашему руководству не до этого. Приобретенные за последнее время балансировочный станок и станки газовой резки проблемы не решают даже на пол процента. Все мы знаем, что в машиностроении главное – механическая обработка, но к сожалению, в этом направлении не предпринято ровным счетом ничего. За то отлично получился очередной красочный видеоролик об обновлении оборудования завода на Первом Республиканском телеканале от 08.07.2016, как говорится пыль в глаза.

Напоследок хотим обозначить что за последние 2 года на заводе продано все что только можно было продать! Это и второе производство завода, и практически весь автотранспорт, и кафе “Ровесник”, расположенное по улице 9 Января. То, что не удалось продать как изделия, активно продано как металлолом, насколько нам известно по заниженным ценам через фирму-прокладку. Печально, что продавая все вышеупомянутое администрация завода не соизволила даже спросить мнения акционеров предприятия, хотя данное имущество принадлежит именно нам, акционерам и работникам завода. Ещё печальнее что мы так и не поняли куда ушли деньги от продажи данного имущества, но то что за счёт данных средств не производилось восстановление оборудования завода и не обеспечивалась работа завода по законной пятидневной рабочей неделе – можем сказать точно. Возможно, что за счёт данных средств обеспечивались до неприличия постоянные командировки Генерального директора завода. Кстати, к слову будет сказано, смысла и результатов данных командировок также никто не увидел, за исключением того, что в международных командировках можно заработать хорошие командировочные… Видимо они и позволили пересесть кое-кому на внедорожник VIP-класса типа “Lexus”, и, насколько мы наслышаны, купить квартиру в Киеве, строить шикарный дом в пос. Ближний-Хутор, а также регулярно посещать свою содержанку в Москве.

Итак, подведем итоги работы, а точнее управления заводом нынешнего руководства, отлично смотрящегося в кадре, но, из-за своего непрофессионализма, нечеловеческой наглости и жажды наживы толкающего наш завод в пропасть, из которой вряд ли удастся выбраться. Заказов нет, оборудование не работает, денег нет, заказчики недовольны, прозрачности доходов и расходов нет, достойных зарплат нет. Есть только красивый пиар.



Что будет дальше?

Пользуясь случаем, и надеясь что данную статью прочитают и представители власти Приднестровской Молдавской Республики, убедительно просим провести на НП ЗАО “Электромаш” доскональную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также убедительно просим Правительство ПМР на правах главного акционера НП ЗАО “Электромаш”, в рамках Народной программы Президента ПМР В.Н. Красносельского для сотрудников предприятия “Электромаш”, разобраться с коррупционными схемами по выводу оборотных средств с нашего предприятия, действующими с позволения прошлой власти. Мы верим, что наш Президент и наше Правительство наведут порядок, и наше предприятие будет жить и развиваться на благо всех нас.



Коллектив НП ЗАО “Электромаш”, которому не безразлична судьба завода.

