Что снится россиянам Категория: Новости дня



17 марта отмечался Всемирный день сна. Сон — это не только отдых для организма, но и возможность видеть по ночам яркие фильмы. Многие считают, что сновидения могут оказаться вещими, и по утрам открывают поисковики и сонники, чтобы узнать, что им хотело подсказать подсознание. Аналитики "Яндекса" рассказали, кому в России чаще снятся пироги, а кому — метро.



Женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины. При этом сны мужчин и женщин различаются: сильному полу чаще снятся девушки, зубы и змеи, а слабому — беременность, дети и парни. А вот люди (запрос "человек") и почему-то рыбы снятся представителям обоих полов. Девушки в снах видят проявление мужского внимания ("к чему снится смс от бывшего парня"), а мужчины даже во сне пытаются женщин контролировать ("к чему снится что девушка курит хотя она знает что я ей запретил").



Самые распространенные сновидения не зависят от того, где живет человек: люди и рыбы снятся россиянам и в Красноярске, и в Смоленске.

Но региональные особенности все же есть. В Ингушетии, например, людям снятся предметы, животные и растения белого цвета — от простыней до лошадей. В снах люди чаще видят растения и животных, окружающих их в реальности. Поэтому кошки и собаки снятся всем россиянам, а вот тигров чаще видят жители Дальнего Востока. Медведей — жители Чукотки, Магаданской области и Якутии. Жителям Крыма снятся море, волны и дельфины. С местом проживания связаны и страхи, отображающиеся в снах: жителям Чукотки и Сахалина снятся цунами, Республики Алтай и Ненецкого АО — наводнения, Юга России и Дальнего Востока — землетрясения.



Есть и неожиданные особенности снов жителей разных регионов. Например, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях людям часто снятся святые, священники и иконы, а москвичам наравне с метро и электричками видится святая Матрона. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской Республике снятся пироги. Жителям Коми повезло меньше: им приходится видеть в снах комаров и клопов.

Единственный конкретный человек, который часто снится россиянам, — президент РФ Владимир Путин. Чаще всего он приходит в снах к жителям Чечни.



(Не)вещие сны: топ-100 запросов в "Яндексе"

Учитывались запросы из России за период с сентября 2016 по февраль 2017 года. Слова приведены к начальной форме, показаны только существительные, прилагательные и глаголы. Доля запросов указана в процентах



