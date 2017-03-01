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За пол лимона эвриков Софи Лорен посетила Большой театр
Нужда и деньги заставили Софи Лорен посетить Москву
В Большом театре собрались на первую церемонию вручения новой международной профессиональной музыкальной премии звезды мировой величины - приехала сама Софи Лорен, Настасья Кински, Дольф Лундгрен.
Лорен 82 года, но никогда этого не скажешь внешне, но ходит очень плохо(((
Намного скромнее получил гонорар Дольф Лундгрен
Какое счастье, что в России, есть РОСНЕФТЬ помогающая выживать западным артистам!
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