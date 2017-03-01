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За пол лимона эвриков Софи Лорен посетила Большой театр


За пол лимона эвриков Софи Лорен посетила Большой театр

Нужда и деньги заставили Софи Лорен посетить Москву
В Большом театре собрались на первую церемонию вручения новой международной профессиональной музыкальной премии звезды мировой величины - приехала сама Софи Лорен, Настасья Кински, Дольф Лундгрен.
Лорен 82 года, но никогда этого не скажешь внешне, но ходит очень плохо(((

За пол лимона эвриков Софи Лорен посетила Большой театр

Намного скромнее получил гонорар Дольф Лундгрен
Какое счастье, что в России, есть РОСНЕФТЬ помогающая выживать западным артистам!
  • Сегодня, 06:23
  • DTV
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