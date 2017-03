play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 За пол лимона эвриков Софи Лорен посетила Большой театр Категория: Новости дня





Нужда и деньги заставили Софи Лорен посетить Москву

В Большом театре собрались на первую церемонию вручения новой международной профессиональной музыкальной премии звезды мировой величины - приехала сама Софи Лорен, Настасья Кински, Дольф Лундгрен.

Лорен 82 года, но никогда этого не скажешь внешне, но ходит очень плохо(((







Намного скромнее получил гонорар Дольф Лундгрен

