play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017 Категория: Интересное видео







Масаюки Сакума (Masayasu Sakuma), Япония (Открытый конкурс, категория “Природа”) “Алмазная пыль”. Префектура Нагано, февраль, высота около 1700 метров.



Оглашен шорт-лист лучших работ фотоконкурса от Sony.

В этом году Sony World Photography Awards отмечает свое десятилетие, и в качестве подарка самому себе конкурс побил собственный рекорд прошлого года по числу участников и присланных работ. В этот раз эксперты отбирали лучшие снимки из 227596 фотографий из 183 стран (четыре государства – Армения, Куба, Исландия и Саудовская Аравия – участвуют в конкурсе впервые).

Имена победителей объявят 20 апреля. Победитель в номинации “Фотограф года” получит главный приз – $25 000 и технику от Sony.







Барри Твид-Райкрофт (Barry Tweed-Rycroft), Великобритания (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)







Роб Уилсон (Rob Wilson), Канада (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)







Андреас Хемб (Andreas Hemb), Швеция (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)







Кристиан Визл (Christian Vizl), Мексика (Профессиональный конкурс, категория “Мир природы”)

“Королевство тишины”.







Франческо Руссо (Francesco Russo), Италия (Открытый конкурс, категория “Природа”)

Национальный парк “Монти Сибиллини”, Италия.







Чжу Цзяньсин (Zhu Jianxing), Китай (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)







Мениконци Алессандра (Meniconzi Alessandra), Швейцария (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)







Ло Пинь Си (Luo Pin Xi), Китай (Профессиональный конкурс, категория “Спорт”)







Ларс Сиварс (Lars Sivars), Швеция (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)

Закат на Манхэттене. 10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017Масаюки Сакума (Masayasu Sakuma), Япония (Открытый конкурс, категория “Природа”) “Алмазная пыль”. Префектура Нагано, февраль, высота около 1700 метров.Оглашен шорт-лист лучших работ фотоконкурса от Sony.Барри Твид-Райкрофт (Barry Tweed-Rycroft), Великобритания (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)Роб Уилсон (Rob Wilson), Канада (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)Андреас Хемб (Andreas Hemb), Швеция (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)Кристиан Визл (Christian Vizl), Мексика (Профессиональный конкурс, категория “Мир природы”)“Королевство тишины”.Франческо Руссо (Francesco Russo), Италия (Открытый конкурс, категория “Природа”)Национальный парк “Монти Сибиллини”, Италия.Чжу Цзяньсин (Zhu Jianxing), Китай (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)Мениконци Алессандра (Meniconzi Alessandra), Швейцария (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)Ло Пинь Си (Luo Pin Xi), Китай (Профессиональный конкурс, категория “Спорт”)Ларс Сиварс (Lars Sivars), Швеция (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)Закат на Манхэттене. Сегодня, 06:34

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.