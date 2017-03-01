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10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Масаюки Сакума (Masayasu Sakuma), Япония (Открытый конкурс, категория “Природа”) “Алмазная пыль”. Префектура Нагано, февраль, высота около 1700 метров.

Оглашен шорт-лист лучших работ фотоконкурса от Sony.
В этом году Sony World Photography Awards отмечает свое десятилетие, и в качестве подарка самому себе конкурс побил собственный рекорд прошлого года по числу участников и присланных работ. В этот раз эксперты отбирали лучшие снимки из 227596 фотографий из 183 стран (четыре государства – Армения, Куба, Исландия и Саудовская Аравия – участвуют в конкурсе впервые).
Имена победителей объявят 20 апреля. Победитель в номинации “Фотограф года” получит главный приз – $25 000 и технику от Sony.

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Барри Твид-Райкрофт (Barry Tweed-Rycroft), Великобритания (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Роб Уилсон (Rob Wilson), Канада (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Андреас Хемб (Andreas Hemb), Швеция (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Кристиан Визл (Christian Vizl), Мексика (Профессиональный конкурс, категория “Мир природы”)
“Королевство тишины”.

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Франческо Руссо (Francesco Russo), Италия (Открытый конкурс, категория “Природа”)
Национальный парк “Монти Сибиллини”, Италия.

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Чжу Цзяньсин (Zhu Jianxing), Китай (Открытый конкурс, категория “Путешествия”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Мениконци Алессандра (Meniconzi Alessandra), Швейцария (Открытый конкурс, категория “Дикая природа”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Ло Пинь Си (Luo Pin Xi), Китай (Профессиональный конкурс, категория “Спорт”)

10 лучших фото из шорт-листа Sony World Photography Awards 2017

Ларс Сиварс (Lars Sivars), Швеция (Открытый конкурс, категория “Архитектура”)
Закат на Манхэттене.
  • Сегодня, 06:34
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