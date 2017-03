play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Объявлен конкурс эссе, посвященный молдо-российскому сотрудничеству Категория: ---



Российский центр науки и культуры в Республике Молдова и Институт международных отношений Молдовы объявляют конкурс эссе "Российско-молдавское сотрудничество: реалии и перспективы". Конкурс посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.



Проект направлен на популяризацию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Молдовой, формирование толерантности и межэтнической солидарности среди молодежи и актуализацию знаний по российской, молдавской и всеобщей истории. В числе других задач конкурса — совершенствование знаний по русскому языку, поддержка учащихся и студентов в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов, необходимых при выборе будущей профессии. © SPUTNIK. Вопросы молдо-российского партнерства обсудили Путин и Додон К участию в конкурсе эссе приглашаются учащиеся 10-12 классов общеобразовательных учреждений и студенты вузов Молдовы. Молдова и Россия: пошаговое продвижение >>> Прием работ осуществляется с 20 марта по 20 апреля 2017 года включительно. Оглашение результатов конкурса состоится 25-26 апреля 2017 года. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте: http://mda.rs.gov.ru. Контактные данные: Тел.: (022) 21 12 00. E-mail: moldova_rcnk@mail.ru.

