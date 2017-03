play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Путин и Эрдоган на пороге конфликта: Турция снова «довела» Россию Категория: Интересное видео

«Костер уже сложен: поджечь его может любая мелочь»



Россия и Турция вновь стоят на пороге ссоры. Это отчетливо продемонстрировала публичная порка, устроенная турецким МИД российским дипломатам из-за убийства солдата-турка курдским снайпером. Но и других сигналов хоть отбавляй. Недавние переговоры в Москве прошли гораздо хуже, чем это пытались представить два президента. И если Владимир Путин пока оправдывает прозвище «крепкий орешек», данное ему Дональдом Трампом, то действия Эрдогана показывают, что он вот-вот сорвется.



Путин и Эрдоган на пороге конфликта: Турция снова «довела» Россию фото: pixabay.com

После встречи в Кремле, состоявшейся 10 марта, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в унисон объявили о том, что, начатый в августе 2016 года процесс нормализации отношений закончился, и «наши страны вернулись на путь, действительно, партнерского, многопланового взаимодействия» по всем направлениям.



Однако дальнейшие события показали, что эти заявления были всего лишь демонстрацией умения двух лидеров держать хорошую мину при плохой игре. На самом деле переговоры прошли далеко не так успешно, как это старались изобразить перед телекамерами их участники: между Путиным и Эрдоганом вновь пробежала «черная кошка». И на этот раз, по всей видимости, в ее роли выступили сирийские курды.



Турецкий лидер еще на пресс-конференции в Кремле обмолвился: ликвидация одной террористической группировки (ИГИЛ, запрещена в России - «МК») с помощью другой (Отряды народной самообороны (YPG)) невозможна.



Позже турецкие СМИ написали, что Эрдоган требовал от Путина отказаться от поддержки курдов, воюющих на стороне Башара Асада и в качестве награды рассчитывающих создать свое автономное государство Курдистан на севере САР.



Однако российский президент якобы ответил отказом. Более того: на прошлой неделе стало известно, что представители курдских боевых формирований заключили соглашение с российскими специалистами об обучении своих войск «современным навыкам ведения войны».



По словам представителей YPG, уже к середине 2017 года за счет подготовки новых бойцов численность курдской армии достигнет 100 тыс. человек. (По данным Reuters, в конце 2016 года в YPG было около 60 тыс. бойцов.)



Эту информацию наглядно подтверждают снимки в Интернете, демонстрирующие прибытие российских военных и техники в западный курдский кантон Африн. В свою очередь в Госдуме заявили, что Дамаску и курдам нужно немедленно форсировать диалог о создании Курдской национальной автономии в составе Сирии, наделенной «широкими конституционными полномочиями». «Это способствовало бы восстановлению мира на севере страны», - заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. И, хотя Кремль ничего не комментировал, Эрдогану все стало ясно и без лишних слов. Заявления российских политиков и действия российских военных в Анкаре восприняли как нож в спину Турции, считающей курдов своим главным врагом и затеявшей операцию «Щит Евфрата» явно не только ради победы над ИГИЛ.



Реакция турецкой стороны не заставила себя ждать. В среду 23 марта в МИД Турции из-за убийства курдским снайпером турецкого солдата был вызван временный поверенный в делах России Сергей Панов. Надо сказать, что турки и курды с завидном постоянством убивают друг друга, и прежде такие случаи никогда не использовались в качестве повода для публичной порки российских дипломатов. Но сейчас, по всей видимости, накипело.



Кроме того, турецкий МИД официально потребовал от Панова немедленно закрыть офис курдского «Демократического союза» в Москве, хотя российская сторона никогда не подтверждала сам факт его существования.



Впрочем, напряжение по дипломатической линии - отнюдь не единственный сигнал недовольства, исходящий от турецкой стороны. Не успел Эрдоган покинуть Кремль, а журналисты поставить точки в своих статьях, восхваляющих новую эру в российско-турецких отношениях, как Анкара отменила паромное сообщение между Крымом и Стамбулом.



С середины марта всем судам, следующим из Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии и Евпатории, запрещено заходить в любые турецкие порты не только для погрузки и разгрузки, но даже для того, чтобы провести дозаправку и пополнить запасы еды и питьевой воды. 18 марта Анкара заявила, что никогда не признает присоединенный в результате «явного нарушения всех существующих международных правовых норм» Крым российским и продолжит оказывать поддержку «тюрко-татарскому населению полуострова».



Параллельно другой неприятный для России сюжет с подачи Эрдогана развивался в Астане. Участники третьего раунда переговоров по сирийскому урегулированию несколько дней терпеливо ждали, когда же к ним подъедут представители сирийской вооруженной оппозиции, чье участие в двух предыдущих раундах обеспечила Турция. Но так ничего и не дождались. Анкара не только сорвала текущий переговорный процесс, но и фактически поставила крест на инициативах Владимира Путина, всерьез рассчитывавшего, что Астана сможет стать реальной альтернативой Женеве. Никакого прорыва по Сирии в казахской столице достигнуто не было.



Ну и, наконец, не стоит сбрасывать со счетов разворачивающийся с конца прошлой недели «зерновой скандал». Хотя российские официальные лица уже заявили, что Россия легко найдет замену Турции, внезапно отказавшейся покупать российское зерно (путем введения заградительной пошлины в размере 130%), сделать это будет не так-то легко. Среди импортеров российской пшеницы и кукурузы Турция занимает второе место после Египта, и такие объемы, да еще в преддверии нового сезона, вряд ли кому нужны. Российские производители уже назвали нанесенный Анкарой удар очень чувствительным и выразили надежду, что имеющий явную политическую подоплеку конфликт не продлиться долго — в противном случае России придется демпинговать себе в убыток.



Впрочем, когда отношения между странами диктуются не взаимными интересами и правовыми составляющими, а личными отношениями лидеров, любые прогнозы — дело бесперспективное, ибо все держится на эмоциях. Сбили самолет или, как сейчас, убили турецкого солдата, - и все, понеслось...



