Продолжая приумножать свой золотой запас, Россия в больших количествах выбрасывает на рынок облигации казначейства США. При этом так поступают не только русские, озадаченно констатирует немецкая газета Welt. Неужели действительно происходит смещение центра тяжести власти?

Немецкое издание, не мудрствуя лукаво, быстро находит свое объяснение этому явлению: президент России поставил на место главы государства в США "своего кандидата" Дональда Трампа. Однако своему "избраннику" Путин не так уж и доверяет, считает издание, кивая на тот факт, что ЦБ России за февраль увеличил золотые резервы на 9,3 тонны. Теперь они в целом составляют 1650 тонн. "Такого высокого показателя золотых резервов у России не было со времён распада СССР", — отмечает газета.

Россия поставила себе целью обогнать и сверхдержаву США, и Европу, уверенно заявляет Welt. "Известно, что авторитарные правители всегда предпочитали золото", — подчеркивает автор матерала в немецком издании.

Как утверждает Welt, многие в мире гадали, будет ли Путин и дальше, уже после победы Трампа, продолжать показывать свою экономическую независимость от Вашингтона. И вскоре получили четкий статистический ответ: Москва продолжает увеличивать свой золотой запас, и с ноября прошлого года он пополнился еще 72 тоннами.

"Путин покупает золото не только из-за его возможных колебаний, но и по другой существенной причине. Он боится, что доллар может быть использован как оружие против России. Вложения в золото в этом случае могут служить превосходной защитой".

"Путин — человек неэмоциальный", — пишет политический эксперт Джеймс Рикард. Поэтому, утверждает он, в отношениях российского лидера и Трампа "нет места чувствам", главное для Путина — власть и интересы собственной страны. Конечно, вывод получился у эксперта нелепый: какие чувства могут быть в политике и с каких пор интересы своей страны президенты должны задвигать в дальний угол?

Но это — не самый главный пункт "хитрого плана", о котором повествует немецкое издание. Welt утверждает, что ставку на золото президент России сделал уже в 2007 году, когда у власти в США был Джордж Буш. Продолжилось это "накопительство" при Обаме и явно не будет закончено при Трампе.

Вот это и нервирует Запад: ни кризис 2008 года ни турбулентности с нефтью и с рублём не прервали этот курс на накопление золотого резерва.

С начала украинского кризиса закупки золота продолжали увеличиваться, пусть и скачкообразно. И идеология тут не при чем: это чисто стратегический план, утверждает эксперт Рикард.

Ещё одно наблюдение: параллельно с увеличением золотого запаса Россия сильно редуцировала количество американских ценных бумаг: по данным службы информации Блумберг, на 60 миллиардов долларов. В результате у России остается только 86 миллиардов в облигациях США.

Таким образом, Россия перестает быть "главным кредитором США". Ведь теперь получается так, что даже Ирландия, Швейцария и Бразилия одолжили Америке больше денег, чем Россия. Этим Путин ещё больше отдалился от Америки, пытается устыдить Россию Welt.

Правда, вовсе не один Путин теряет интерес к американским "фантикам". То же самое происходит и с Китаем, к примеру.

Какой же из всего этого следует вывод? Для автора материала — он "лежит на поверхности": во времена неустойчивости банков и геополитических турбулентностей теперь слабый дает кредиты, а сильный их получает".





