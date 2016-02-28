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21 год лишения свободы за признание вины, совершенное под пытками


21 год лишения свободы за признание вины, совершенное под пытками

22 января 2017 г. на телефон Горячей линии НП «Медиа центр» поступил звонок от Н. Она - знакомая И. (23.02.1983 г.р.), которую он попросил позвонить на Горячую линию и сообщить о том, что во время предварительного следствия к нему применялись пытки, в ходе которых он должен был дать показания против самого себя. На тот момент он находился в Учреждении исполнения наказаний № 3 ГСИН МЮ ПМР.
По словам Н., И. был задержан, как соучастник в совершении преступления.
Его назвал своим соучастником Р., его сводный брат, совершивший убийство, так как настоящий соучастник угрожал ему расправой в случае, если Р. назовет его имя. В тот момент Р. полагал, что его брата И. нет на территории Приднестровья и оперативные органы его не найдут, и не смогут привлечь к ответственности за совершение уголовного преступления.
Но И. был задержан. Во время предварительного следствия к нему применялись пытки, целью которых являлось признание в совершении преступления. Под пытками он оговорил себя и признался в совершении преступления, которое на самом деле не совершал.
Также Н. сообщила, что до И. под следствием находился другой человек. К нему тоже применялись пытки. После трех месяцев содержания под стражей его отпустили со словами: «Извините, мы ошиблись».
Медиа центр начал пристально следить за данным случаем. Представитель организации стал посещать судебные заседания по данному делу.

На судебном заседании И., во время произнесения последнего слова, сообщил суду следующее: «28.02.16 на границе Варница-Бендеры задержали пограничники и передали меня сотрудникам ГУУРа на БМВ. Привезли меня на базу на Западном к пожарке. Там показали мне фото убитого и начали расспрашивать знаю ли я убитого и т.д.
Я ответил, что нет. Они пристегнули руки наручниками, сильно зажали их и начали выламывать кисти, но я им ничего не сказал, так как ничего не знаю.
Им не понравился мой ответ. Они повалили меня на пол, вставая на мои ноги и выламывая их били по мышцам на ногах – по икрам, чтобы не оставлять синяков. И это им не помогло, тогда пару раз дали током под ногти. Следователь Саша сказал сотрудникам ГУУРа: «я знаю другой способ». И заставил меня раздеться до гола. Вывели на улицу, пристегнули к столбу наручниками, поливали холодной водой при этом шлёпали по голове, давали поджопники и так держали меня чуть больше часа на морозе.
Я не выдержал и согласился с ними сотрудничать, сказав: «давайте я подпишу всё, что нужно». Сотрудники ГУУРа завели меня в тепло, направили на меня ветродуйку и дали горячего чая. И начали объяснять, в чем моя роль и что я должен говорить и знать, когда меня будут допрашивать, и при следственном эксперименте. Всё это происходило без присутствия адвоката. Было часов 11-12 ночи.
Я согласился и дал показания против себя. Когда я сидел в камере, сотрудники ГУУРа, говорили громко про Н., чтобы я услышал и у меня возникло чувство вины, что из-за меня «закрыли» хорошего человека. Следователь сказал: «будешь сотрудничать, я выпущу Н.». Чуть позже я понял, что у них на Н. ничего нет, из-за этого им пришлось её выпустить, а мне сказали, что сдержали слово – выпустили, за то, что я с ними сотрудничал.
Главный следователь ГУУРа – Саша, младшие по званию ГУУРовцы – Эдик и Серёжа, они и производили все пытки надо мной.
Я занимаюсь резьбой по дереву, лепкой стен, иконописью, шпатлёвкой. Я при своей профессии мог зарабатывать по 1000 долларов в месяц, мне не было смысла воровать деньги. Я пишу иконы, а когда пишешь иконы даже думать нельзя о том, чтобы украсть или что-либо подобное.
Я знал, что мой брат «чем-то таким» занимается. Моя вина в том, что я не смог его остановить и не доложил сотрудникам милиции.
До его встречи с Ре-м. (третий обвиняемый по данному делу) я еще мог как-то отговаривать и влиять на него. После - мой брат отдалился, и я даже не знал, чем он занимается», - данное сообщение, записанное нашим представителем со слов И., суд не принял во внимание.
Р. в своём последнем слове сказал, что согласен со всеми обвинениями, кроме одного пункта: «И. ни при чем, я его оговорил из-за того, что следователь обещал меня вытащить из этой ямы, обещал, что они меня перестанут бить».

В результате суд приговорил И. к 21 году лишения свободы, что даже больше чем просил государственный обвинитель.
В связи с данным случаем Медиа центром будут направлены обращения в адрес Президента Приднестровья, Верховного Совета ПМР и Уполномоченного по правам человека о пересмотре дела и вынесении справедливого и законного решения суда.
Медиа центр.
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