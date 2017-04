play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Независимая Газета: Тирасполь больше доверяет Киеву, чем Кишиневу Категория: Новости дня



Президент Молдовы Игорь Додон встретился вчера в своей загородной резиденции с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Главной темой обсуждения стали молдавско-украинские КПП на границе Приднестровья с Украиной. По словам научного руководителя Тираспольской школы политических исследований Анатолия Дируна, в Приднестровье считают опасным присутствие молдавских пограничников на украинских КПП в условиях, когда приднестровский вооруженный конфликт не урегулирован. Дирун заметил «НГ», что местное население больше доверяет украинским постам, так как Украина – гарант урегулирования конфликта.



Несмотря на то что молдавская и приднестровская стороны накануне встречи Додона и Красносельского обнародовали список вопросов, которые предложили к обсуждению, главным из них считается установка двусторонних КПП на приднестровском участке молдавско-украинской границы. В Тирасполе считают, что спокойнее было, когда границу контролировали украинские пограничники, тем более что Украина является гарантом урегулирования приднестровского конфликта. Появление на границе молдавских силовиков, по мнению научного руководителя Тираспольской школы политических исследований Анатолия Дируна, сопровождается определенными рисками. «Конфликт еще не урегулирован, поэтому к молдавским пограничникам у приднестровцев сохраняется недоверие, в отличие от украинских. Поэтому Вадим Красносельский просил Игоря Додона отложить реализацию совместного молдавско-украинского пограничного проекта. Даже учитывая то, что у президента Молдовы ограниченные полномочия, руководитель Приднестровья поставил перед ним этот вопрос, считая, что он (Додон. – «НГ») может вынести его на обсуждение молдавского парламента или обсудить с представителями украинской власти и ЕС», – пояснил «НГ» Анатолий Дирун.



По его утверждению, встречи президента Молдовы и лидера Приднестровья «имеют положительный потенциал, такую площадку нужно использовать как для решения некоторых вопросов, так и для снятия напряженности в обществе на обоих берегах Днестра». Даже учитывая сложную ситуацию в молдавской власти.



Приднестровский политолог обращает внимание на то, что Молдова разделена интеграционными векторами, как и ее власть: президент вместе с половиной страны выступает за сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), где видит рынок для сбыта молдавской продукции, рабочие места для граждан своей страны. В то же время премьер-министр и спикер парламента выражают мнение остальной части населения о движении в сторону Евросоюза. Ситуация в Молдове сказывается на Приднестровье, уверен Дирун, увеличивая недоверие приднестровцев к молдавской власти. Напряжение усиливает решение Киева и Кишинева создать совместные посты на границе двух стран в районе Приднестровья. Раньше приднестровский участок с одной стороны контролировали украинские пограничники и таможенники, с другой – приднестровские. Вхождение в зону контроля молдавских силовиков обстановку накаляет. К тому же нововведение на границе, считают в Приднестровье, усложняет передвижение через нее людей и товаров. О том, что сложности будут, «НГ» сказала и заместитель председателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева. А глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков заметил «НГ», что пограничные ноу-хау приведут к росту напряженности в регионе. Учитывая это, следовало бы отложить вопрос с КПП до урегулирования конфликта. И уже в рамках урегулированного конфликта заниматься обустройством двусторонних КПП, считает политолог Анатолий Дирун.



Вчера перед началом встречи Игорь Додон отметил этот момент: «Я предлагаю обсудить все вопросы, обменяться мнениями по поводу пакетного подхода, который мы предварительно обговорили 4 января в формате «4+4», а также по поводу вопросов, которые поднимались в ваших письмах и публично, – это Кучурганы-Первомайск (место установки КПП. – «НГ»). У нас есть предложения по поводу совместных инфраструктурных проектов, по которым мы предлагаем совместно обратиться к партнерам». Додон, подтвердив, что на встрече с Красносельским будет затронут вопрос об установлении совместных пунктов таможенного и пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровском участке границы, отметил: «Мы знаем, что Тирасполь возражает против этого. У нас есть предложения, и я надеюсь, что мы сможем найти взаимоприемлемое решение этого вопроса».



Вадим Красносельский ответил: «В принципе мы готовы обсудить те предложения, которые были озвучены».



В правительстве Молдавии при этом отметили, что президент Игорь Додон имеет право обсуждать любые вопросы, но «не может ничего подписывать вместо кого-то другого».



Накануне администрация президента Молдовы опубликовала проект решения проблем, которые должны обсуждаться. Как передает агентство ИНФОТАГ, речь идет о согласованном пакете проблем. Четыре из них названы Тирасполем, четыре – Кишиневом.



Приднестровье предложило на обсуждение следующие вопросы: восстановление стационарной телефонной связи, при этом согласовывается порядок функционирования мобильной связи между соответствующими операторами с двух берегов Днестра; согласование и введение в практику механизма подтверждения (апостиль) документов (дипломов) об окончании Университета им. Т. Шевченко в г. Тирасполе; согласование и введение в действие порядка оформления и выдачи автомобильных номеров на автотранспорт, владельцы которого постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах Приднестровья; согласование процедуры и конкретных сроков введения моратория на производство сторонами (Молдова и Приднестровье) возбужденных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц.



Часть проблем, предложенных Тирасполем, были включены в протокол, который был подписан в Берлине 2 июня 2016 года. Однако решения по ним приняты не были, что не позволило возобновить переговорный процесс в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели). Переговоры в формате «5+2» фактически не ведутся три года.



Тема, связанная с политическим статусом Приднестровского региона, на встрече не обсуждалась, по крайней мере в открытой ее части. Накануне президент Молдовы подчеркнул, что независимость Приднестровского региона категорически неприемлема как для руководства Республики Молдова, так и для большинства молдавских граждан, передает IPN.



Глава государства добавил, что недавно, в ходе посещения района Дубоссары, на встречу с ним пришли и жители левого берега Днестра, рассказавшие, что они хотят скорейшего воссоединения. Между тем президент Приднестровья заявил, что переговоры с Молдовой полезны и будут вестись, но только в плане облегчения жизни населения. Что же касается объединения с Молдовой, то даже на правах федерации, о которой говорил Игорь Додон, объединение невозможно. Между тем эксперты в Кишиневе считают, что все зависит от Москвы, и если Кремлю это будет надо, Красносельский согласится на федерацию. Судя по поддержке, оказываемой Москвой Игорю Додону, такой вариант исключать нельзя. Объединение означает участие приднестровцев в молдавских выборах, что может изменить политический расклад в Молдове в пользу пророссийских сил. Вполне возможно, что лидеры Молдовы и Приднестровья обсудили и такой вариант развития событий в разговоре тет-а-тет. 