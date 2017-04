play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 15 самых опасных для человека животных на планете Категория: Интересное видео







Все знают, как опасны акулы. Люди боятся этих зубастых созданий, как огня. Но можете ли вы сказать с уверенностью, какие еще животные опасны для человека? Ответ вас наверняка удивит, поверьте.

Представляем рейтинг смертельно опасных животных, на счету которых множество человеческих смертей, начиная с самых “безобидных”, и количество убиваемых ими людей в год.



Акула — 10

Волк — 10

Лев — 100

Слон — 100

Бегемот — 500

Крокодил — 1 000

Ленточные черви — 2 000

Муха цеце (вызывает сонную болезнь) — 9 000

Конусоносный клоп (вызывает болезнь Шагаса) — 12 000

Собака (заражение бешенством) — 40 000

Змея (ядовитая) — 50 000

Аскариды (кишечные паразиты) — 60 000

Пресноводная улитка (заражает шистосомозом) — 110 000

Человек (убивает людей) — 475 000

Комары (разносят малярию) — 725 000



Кто бы мог подумать, что самыми крупными убийцами окажутся маленькие комары! Конечно, сами они не в состоянии убить человека, но болезни, которые они переносят, убивают неимоверное количество людей.

