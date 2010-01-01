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15 самых опасных для человека животных на планете
Все знают, как опасны акулы. Люди боятся этих зубастых созданий, как огня. Но можете ли вы сказать с уверенностью, какие еще животные опасны для человека? Ответ вас наверняка удивит, поверьте.
Представляем рейтинг смертельно опасных животных, на счету которых множество человеческих смертей, начиная с самых “безобидных”, и количество убиваемых ими людей в год.
Акула — 10
Волк — 10
Лев — 100
Слон — 100
Бегемот — 500
Крокодил — 1 000
Ленточные черви — 2 000
Муха цеце (вызывает сонную болезнь) — 9 000
Конусоносный клоп (вызывает болезнь Шагаса) — 12 000
Собака (заражение бешенством) — 40 000
Змея (ядовитая) — 50 000
Аскариды (кишечные паразиты) — 60 000
Пресноводная улитка (заражает шистосомозом) — 110 000
Человек (убивает людей) — 475 000
Комары (разносят малярию) — 725 000
Кто бы мог подумать, что самыми крупными убийцами окажутся маленькие комары! Конечно, сами они не в состоянии убить человека, но болезни, которые они переносят, убивают неимоверное количество людей.
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