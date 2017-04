play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 "Последняя весна". Категория: Музыка жизни

Тимати и Филипп Киркоров выпустили клип на песню "Последняя весна"



В 2012 году между Тимати и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал. Тогда на Премии «МУЗ-ТВ» рэпер не получил ни одной тарелки.

Недовольный результатами церемонии исполнитель написал гневный пост в Twitter, намекнув, что все, кто удостоился награды,получили ее незаслуженно. На критику Тимати ответил Филипп Киркоров. После этого музыканты придумывали новые и новые способы задеть друг друга, а Тимати даже записал обращение к Киркорову «Давай, до свидания».

Однако со временем Филипп и Тимати оставили обиды в прошлом и перешли к сотрудничеству. Сначала они сделали совместный рекламный ролик для бургерной рэпера Black Star Burger.



На рекламе Тимати и Филипп решили не останавливаться и записали совместный трек«Последняя весна», клип на который также уже вышел. «Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо», — прокомментировал премьеру Тимати. Вчера, 05:28

