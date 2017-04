play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В чем разница? Категория: Интересное видео



Однажды добрый человек беседовал с Богом и спросил его:

- Господи, я бы хотел узнать, что такое Рай и что такое Ад...

Господь подвел его к двум дверям, открыл одну и провел внутрь. Там был громадный круглый стол, посередине которого стояла огромная чаша, доверху наполненная вкусно пахнущей едой.

Добрый человек почувствовал, что у него потекли слюнки.

Но люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными.

У всех были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными к их рукам. Они могли достать чашу с едой и набрать пищу, но ручки у ложек были такими длинными, что им не удавалось поднести их ко ртам.

Добрый человек был потрясен видом их несчастья.

Господь сказал:

- Только что ты видел Ад.

Затем он повел доброго человека ко второй двери и отворил ее.

Картина, которая открылась, была идентичной - такой же огромный круглый стол, та же гигантская чаша, которая заставляла рот наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками.

Только на этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и шумными.

Добрый человек сказал Господу:

- Я не понимаю...

- Это легко, - ответил ему Господь, - просто эти люди научились кормить друг друга.

Ад и Рай устроены одинаково.

