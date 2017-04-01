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В чем разница?

В чем разница?

Однажды добрый человек беседовал с Богом и спросил его:
- Господи, я бы хотел узнать, что такое Рай и что такое Ад...
Господь подвел его к двум дверям, открыл одну и провел внутрь. Там был громадный круглый стол, посередине которого стояла огромная чаша, доверху наполненная вкусно пахнущей едой.
Добрый человек почувствовал, что у него потекли слюнки.
Но люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными.
У всех были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными к их рукам. Они могли достать чашу с едой и набрать пищу, но ручки у ложек были такими длинными, что им не удавалось поднести их ко ртам.
Добрый человек был потрясен видом их несчастья.
Господь сказал:
- Только что ты видел Ад.
Затем он повел доброго человека ко второй двери и отворил ее.
Картина, которая открылась, была идентичной - такой же огромный круглый стол, та же гигантская чаша, которая заставляла рот наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками.
Только на этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и шумными.
Добрый человек сказал Господу:
- Я не понимаю...
- Это легко, - ответил ему Господь, - просто эти люди научились кормить друг друга.
Ад и Рай устроены одинаково.
Разница - внутри нас.
  • Вчера, 06:05
  • DTV
  • Просмотров: 38
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