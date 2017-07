play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Такое вот письмо Категория: Новости дня

В сети было опубликовано письмо Ионовой Оксаны Альбертовны, председателя Совета Банка ЗАО АКБ «Ипотечный» в администрацию президента России. Приводим его содержание:



Руководителю Администрации Президента Российской Федерации Вайно А.Э.

Уважаемый Антон Эдуардович!

К Вам обращается гражданка Российской Федерации Ионова Оксана Альбертовна. Я являюсь Председателем Совета Банка ЗАО АКБ «Ипотечный», расположенного в Приднестровье. Прошу Вашей защиты от противоправных действий нынешних руководителей нашей республики, которые направлены на уничтожение конкуренции в банковском секторе, отобрание права собственности.

С приходом к власти Президента ПМР Красносельского В.Н. и назначении председателем центрального банка Приднестровья (Приднестровского республиканского банка) Тидва В.С. к ЗАО АКБ «Ипотечный» стали применяться незаконные действия и выноситься ненормативные акты противозаконного характера.

В нарушение общепризнанного принципа о том, что никто не может быть наказан дважды за одно и то же правонарушение центральный банк ПМР применяет неоднократно к ЗАО АКБ «Ипотечный» за одни и те же нарушения нормативных актов Приднестровского республиканского банка (далее по тексту – ПРБ) меры воздействия.



Так, например, в период действия предписания об устранении нарушений законодательства ПМР сроком исполнения до 30 декабря 2016 года, ПРБ 20 декабря 2016г. ПРБ в связи с предположением возможности нарушения банком требований законодательства ПМР, не исполнения предписания, «… в целях обеспечения восстановления и сохранения в дальнейшем платежеспособности банка в интересах его кредиторов и вкладчиков, создания работоспособного управленческого механизма, обеспечивающего устранение выявленных нарушений и осуществление других мер по финансовому оздоровлению…» назначена временная администрация по управлению нашим банком при ограничении полномочий исполнительных органов на срок 6 месяцев с 20 декабря 2016г. по 20 июня 2017г. (т.е. на 6 мес. и 1 день, а не 6 мес. как предусмотрено Законом).

Однако, в последствии, в результате применения данной меры воздействия, возникла другая мера воздействия – предписание об устранении нарушений норм нормативных актов ПРБ, основанное на акте проверки, составленном в нарушение требований законодательства ПМР.

Данные нарушения заключаются в следующем: отчет временной администрации о своей работе за период с 20 декабря 2016г. по 1 февраля 2017г. принимается ПРБ за источник информации в камеральном надзоре и на его основании составляется Акт проверки ЗАО АКБ «Ипотечный» №580-УБНР от 21.04.2017г., хотя таковым не является, т.к. в соответствии с Инструкцией ПРБ от 22 ноября 2007 года N 23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции с иностранной валютой, и кредитных организаций» объектом камерального надзора (контроля) является отчетность, информация, представляемая в ПРБ в письменном (электронном) виде субъектами надзора (контроля) (т.е. непосредственно кредитными организациями), в том числе, справки, разъяснения и объяснения по вопросам, возникающим в ходе осуществления камерального надзора (контроля); камеральный надзор (контроль) включает в себя проверку своевременности, достоверности и качества представленной в ПРБ отчетности (информации). А отчет временной администрации о своей работе за период с 20 декабря 2016г. по 1 февраля 2017г. является документом, позволяющем оценить ее работу, как это предусмотрено п.83 Положения ПРБ от 31.07.2017г. №88-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией». Более того, согласно п.81 этого же положения, кредитная организация в период деятельности временной администрации представляет отчетность в соответствии с нормативными правовыми актами центрального банка, в связи с чем, не было оснований у ПРБ не использовать методы камерального надзора (контроля) установленные Инструкцией №23-И.



ЗАО АКБ «Ипотечный» направил в адрес ПРБ письмо, в котором представил возражения по существу акта проверки и просил пересмотра вышеназванных акта проверки и предписания. Однако результатом его рассмотрения стало вынесение повторного предписания. И по истечении его действия, а также распоряжения о вводе временной администрации от 20 декабря 2016г., вновь с 21 июня 2017г. вводится Временная администрация по управлению нашим банком. Данной Временной администрацией требуется более жесткие ограничения, вплоть до использования банком собственных автомобилей, что препятствует нормальной работе.



Изначально ПРБ применял меры воздействия, т.к. банком не выполняется обязательный норматив Н3 «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков» по заемщику ОАО «Молдавский металлургический завод» по кредиту в сумме 98 950 723,11 рублей ПМР, который был выдан в 2006 году за счет средств субординированного депозита, предоставленного ПРБ, при наличие предписания ПРБ, обязывающего в срок до 1 марта 2019 года устранить нарушение в части недостоверного расчета норматива Н3, а также недостоверного расчета величины собственных средств (капитала) банка. Впоследствии, срок исполнения данного предписания был сокращен до 31 декабря 2016 года, в связи с чем, банком было принято решение не лонгировать кредит ОАО «ММЗ» на срок свыше 31 декабря 2016 года.



Однако, Временной администрацией, назначенной ПРБ в ЗАО АКБ «Ипотечный» 20 декабря 2016г., было принято решение о продлении срока указанного кредита до 28 февраля 2017 года, а затем и до 31 августа 2017 года. Таким образом, именно такие действия Временной администрации привели к невыполнению банком большинства обязательных нормативов и значительному снижению размера собственного капитала банка.



ЗАО АКБ «Ипотечный» неоднократно обращался в ПРБ с просьбой о применении к Банку таких мер воздействия, предусмотренных Законом ПМР «О центральном банке ПМР», как Предписание либо Требование об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению Банка с целью приведения обязательных нормативов до нормативных значений и собственного капитала Банка к минимально достаточному значению на срок до 01 сентября 2017 года, а также направил просьбу о погашении кредита ОАО «ММЗ» перед ЗАО АКБ «Ипотечный» путем перевода долга и прав (требований) на других юридических лиц или путем погашения кредита ОАО «ММЗ» за счет средств ПРБ, размещенных в виде субординированных депозитов в ЗАО АКБ «Ипотечный». Все обращения Банка оставлены без рассмотрения.

Между тем, в непростой ситуации в период работы Временной администрации, назначенной ПРБ в ЗАО АКБ «Ипотечный» (распространения на протяжении последнего полугода необоснованных слухов о скором закрытии банка, в связи с этим уход клиентов юридических лиц на обслуживание в другие банки, отток денежных средств клиентов и вкладчиков в сумме эквивалентной более 71 млн. рублей ПМР, не возможность привлечения иностранных инвестиций и пр.) Банку удалось удержать ситуацию под контролем, не допустить паники среди вкладчиков, погасить волну досрочного изъятия из банка денежных средств и своевременно выполнять все обязательства перед своими клиентами, как в части выплаты процентов по вкладам, так и в части своевременного осуществления клиентских платежей, а также привести часть невыполняемых Банком обязательных экономических нормативов к нормативным значениям. Уже с мая месяца 2017 года начался прирост депозитного портфеля Банка, который составил эквивалент более 1,5 млн. рублей ПМР, из пяти невыполняемых Банком по состоянию на 01.01.2017 года обязательных экономических нормативов деятельности на сегодняшний день осталось только три.

Однако ситуация вокруг нашего банка усугубилась, на рассмотрении Верховного Совета ПМР в настоящее время находится проект закона ПМР «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики» (папка 544 (VI)) (законодательная инициатива депутата Верховного Совета ПМР Коршунова А.В. представлена 02.06.2017г.). Данным законопроектом затрагиваются права и интересы ЗАО АКБ «Ипотечный». В связи с чем, считаем необходимым довести до Вашего сведения мнение по его основным положениям.

Данный законопроект разработан, как указано, с целью сохранения устойчивости банковской системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики, улучшения качества активов кредитных организаций национализации двух коммерческих банков, в том числе ЗАО АКБ «Ипотечный». Основанием для проведения национализации банков в соответствии с законопроектом являются недостаточный уровень капитализации и невыполнение обязательных экономических нормативов деятельности банков.

При этом, причины, приведшие ЗАО АКБ «Ипотечный» к невыполнению обязательных экономических нормативов деятельности банков, недостаточному уровню собственного капитала банка и реальной ситуации в банке описаны выше.

Кроме того, принятие данного проекта закона нарушит гарантированное Конституцией ПМР право собственности.

