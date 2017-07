play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Скандал в Приднестровье: экс-президента ПМР Евгения Шевчука хотят привлечь к уголовной ответственности, и с него снята неприкосновенность Категория: Новости дня





28 июня заседание Верховного Совета ПМР началось не с обсуждения главных вопросов - экономических или финансовых, которые наиболее остро стоят перед Республикой, а с выступления прокурора Республики Анатолия Гурецкого. Он предложил депутатам лишить Евгения Шевчука неприкосновенности в связи с возбуждением пяти уголовных дел.



Уголовные дела в отношении Евгения Шевчука были возбуждены по ч.2 ст. 282 «Превышение должностных полномочий». Первое из них касалось создания некоммерческой организации «Стабилизационный фонд ПМР». В своём представлении Верховному Совету Анатолий Гурецкий указал: «В ходе расследования этого дела было установлено, что Шевчук Е.В., занимая государственную должность Президента ПМР, в период с 5.05. 2012 года по 12 апреля 2016 года совершил растрату государственных средств, подлежащих начислению на счета Министерства финансов ПМР для покрытия дефицита бюджета и Единого государственного фонда социального страхования для выплаты пенсий и пособий в сумме 82 миллионов 926 тысяч 246 рублей, что превышает 10 тысяч РУМЗП и является особо крупным размером». По словам прокурора ПМР, в Стабфонд шли средства со счетов ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», МУП «Тирастеплоэнерго», МУП «Бендерытеплоэерго», ГУП ЕРЭС (Прим. Единые распределительные электросети).



«Являясь единственным учредителем фонда, Шевчук Е.В. назначил в руководители фонда лояльных ему людей, а также внёс в устав фонда положение, согласно которому он получил право распоряжения средствами фонда», — заметил Анатолий Гурецкий. При этом он особо подчеркнул, что президент не имеет право заниматься коммерческой деятельностью.

«Сегодня мы сталкиваемся с последствиями не просто ошибок, а преднамеренных, рассчитанных преступных действий против своего народа, что усугубило и без того трудное социально-экономическое положение нашей республики. Несомненно, народ в результате демократического волеизъявления своим выбором дал оценку этим деяниям. Однако необходимой правовой оценки ни законодательной, ни исполнительной ветви власти не было дано. И сегодня мы остро ощущаем последствия этого. Для того чтобы двигаться вперёд, мы должны восстановить верховенство закона и ответить обществу, что происходило в нашей республике и кто должен ответить, чтобы не перекладывать ответственность на сегодняшнее руководство», — отметила по этому поводу вице-спикер Верховного Совета, председатель парламентского комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.







Второе уголовное касалось деятельности ГУП «Биохим». Напомним, что по этому предприятию, так же как и по Стабилизационному фонду, в своё время проводились депутатское расследование и проверка Счётной палаты. На нынешнем заседании парламента было отмечено, что с момента перехода «Биохима» в государственную собственность бюджет недополучил 704 тысячи долларов США, которые, как утверждает депутат Олег Петрик, поступали непосредственно бывшему президенту. По его словам, в доход Евгения Шевчука шли 12 центов с каждого литра спирта, производимого на заводе.

«Как только депутаты Верховного Совета стали разбираться в ситуации на заводе «Биохим”, так его деятельность бывшим президентом сразу же была засекречена. Теперь понятно, что скрывать было что. Преступные действия привели к вымыванию у предприятия оборотных средств, его остановке. 200 человек остались без работы», — отметил в свою очередь во время сегодняшнего заседания Верховного Совета депутат Александр Коршунов.



Также в отношении бывшего главы государства заведено уголовное дело по организации и участию в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены тогдашний председатель ГТК ПМР Геннадий Кузьмичёв и ряд его подчинённых.

«Я хочу вам сказать, какие цифры были нами обнаружены в рамках депутатского расследования, чтобы вы поняли масштаб этой контрабанды, — это полторы тысячи машин элитного алкоголя и табака, которые пересекли границу без уплаты таможенных пошлин. Сумма контрабанды составляет 140 миллионов долларов США, а сумма неуплаченных в бюджет таможенных пошлин и акцизов составляет 43 миллиона 500 тысяч долларов США», — отметил, ссылаясь на результаты депутатского расследования, председатель парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун. При этом он добавил: «Последствия этого очень печальны и серьёзны для нашего государства. Из-за преступных схем Шевчука, из-за организованного массового потока контрабанды, который пошёл в нашу республику, Украина закрыла официальный ввоз подакцизных групп товаров. Сегодня Украина и Республика Молдова ведут работу по установлению совместных постов, аргументируя это тем огромным количеством контрабанды, которая шла на нашу территорию».



В свою очередь бывший в то время начальником Управления уголовного розыска МВД ПМР нынешний депутат Верховного Совета Сергей Ханкевич рассказал: «Мы с другим подразделением МВД проводили проверку оперативной информации в отношении фирм «Златогор», «Цыта», «Ставрос», которые были связаны с тогдашним председателем ГТК Кузьмичёвым. Результаты проверки министром внутренних дел были доложены Шевчуку. И какая, вы думаете, последовала реакция? Все сотрудники, которые проводили эту проверку, были отстранены от дальнейшей работы. Службой безопасности президента все материалы были изъяты. В кабинетах сотрудников, которые имели даже косвенное отношение к этим оперативным мероприятиям, были проведены обыски с изъятием всех материалов, даже не имеющих отношения к делу. Через некоторое время Кузьмичёв был назначен министром внутренних дел — ряд руководителей оперативных подразделений были уволены».



Ещё одно уголовное дело связано с замораживанием части пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы. Напомним, что с определённого времени это не касалось сотрудников силовых структур, военнослужащих и судей. «Расследованием установлено, что президентом Шевчуком было издано распоряжение о том, что заимствования со специального газового счёта были необходимы для погашения соответствующего дефицита. Притом установлено, что необходимых средств на специальном газовом счёте было достаточно. Президент Шевчук под предлогом пополнения мобилизационных резервов при нарушении закона республиканском бюджете и ЕГФСС издал соответствующее распоряжение», — отметил в этой связи во время заседания Верховного Совета прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.



Наконец, Евгений Шевчук стал фигурантом уголовного дела, связанного с дачей двумя отбывавшими наказание в виде лишения свободы гражданами заведомо ложных показаний. «Следствием установлено, что двое граждан Шилькер и Хоружников в сентябре 2016 года при допросе в качестве свидетелей дали заведомо ложные показания. Затем в декабре 2016 года в соответствии с указом президента Шевчука были помилованы. 17 декабря бывший начальник Госслужбы исполнения наказаний Министерства юстиции перечислил им часть обещанных средств — 600 долларов США, ранее переданные ему Евгением Шевчуком в качестве вознаграждения за оказанную услугу», — сообщил Анатолий Гурецкий.

Согласно приднестровскому законодательству, бывшие президенты, вице-президенты и спикеры парламента обязаны присутствовать при рассмотрении в Верховном Совете вопроса о лишении их неприкосновенности.



По словам председателя ВС ПМР Александра Щербы, Евгений Шевчук накануне получил соответствующее уведомление.

«Вчера лицо, занимавшее должность президента Приднестровской Молдавской Республики был оповещено о дате и времени рассмотрения. Есть журнал рассылки, где он собственноручно расписался в получении данного документа», — сказал по этому поводу спикер парламента. Однако экс-глава государства на рассмотрении прокурорских представлений отсутствовал. «По имеющейся информации, после получения информации от председателя Верховного Совета Евгений Шевчук этой ночью пересёк реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской Республики», — сообщил Александр Щерба.





Депутаты проявили единодушие, только один человек голосовал против предложений прокурора ПМР. Депутат Олег Хоржан поставил вопрос перед прокурором и о привлечении к ответственности первого президента ПМР Игоря Смирнова, чтобы соблюдался принцип равного подхода, но дальше разговора это не пошло. Хоржан выступил против того, чтобы это все сводилось к личной мести и сведению счетов.



Экспертов насторожила терминология депутатов и прокурора во время обсуждения. Часто звучали слова "преступник", "преступные действия" и т.д. По существующей презумпции невиновности, пока нет решения суда, то человек не может считаться преступником. Они усматривают в этом определенную направленность дел, как принято говорить в определенных кругах, обвинительного уклона.







Евгений Шевчук отреагировал в Фэйсбуке на происходящее:

"Считаю организованную вчера и сегодня в Верховном Совете провокацию очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами. Сожалею, что моим сторонникам, десяткам тысяч приднестровцев, отдавших за меня свои голоса на недавних выборах, до сих пор приходится сталкиваться с этими бессовестными потоками лжи и грязи. Сожалею, что власти и те, кто ими реально управляет, не в состоянии предложить людям реальные успехи, заменяя их показательными провокациями.

Людей обманули на выборах, наобещав золотые и во многом бесплатные горы и доллар по курсу 11, 3 после двух месяцев правления. Что мы видим? Разыгранную мыльную оперу. Сегодня мы смотрим вторую серию. Сценарий тот же. Вранье, подтасовка фактов. Мне неоднократно сообщали, что за дачу показаний против меня людям обещали денежные вознаграждения, спокойную жизнь, а тем, кто задержан, свободу. Такого беспредела никогда еще не было.

Людям сейчас понарассказывают про «миллионы», чтобы никто не узнал о миллиардах.

Что касается снятия с меня неприкосновенности, то в связи с изменениями законодательства, которые были осуществлены еще до президентских выборов, я после избрания нового президента был лишен всех прежних социальных гарантий, включая неприкосновенность, о чем меня официально уведомил глава администрации президента еще в феврале. Привилегии, льготы и так далее оставлены только для первого президента и тех последующих президентов, которые выйдут на пенсию. Поэтому все это четко спланированный, заказной сценарий, цель которого – сохранение власти".



Редакции из ряда инсайдерских источников стали известны некоторые подробности происшедшего. Так, например, Евгению Шевчуку вручили приглашение на сессию после того, как его автомобиль, в котором находилась его супруга, следовавшая в больницу, остановили в Тирасполе сотрудники ГАИ. Автомобиль затем сопровождали машины ряда структур. Можно предположить, что за экс-президентом велось наружное наблюдение. Скорее всего, спецслужбы планировали задержание экс-президента ПМР Е.Шевчука, но он сумел уйти от наблюдения и оказаться вне их поля зрения.





В интернете появились комментарии, в которых говорится, что тем самым власти ПМР переводят акценты с существующих проблем на события вокруг экс-президента. Ряд комментариев в социальных сетях сообщают о том, что этот скандал серьезно подорвет репутационный имидж ПМР на внешнеполитической сцене и негативно отразится в последующем.







Оценку происходящему дала экс-министр иностранных дел ПМР, супруга Е.Шевчука Нина Шевчук:







Особенно много комментариев противников Евгения Шевчука, которые полагают, что девиз Вадима Красносельского "Вор должен сидеть в тюрьме" приобретает практические очертания.







С противоположной стороны звучат голоса, что задержание экс-президента должно было стать точкой в цепи многих арестов высокопоставленных и рядовых чиновников предыдущей команды. По ряду данных, их число колеблется от двух десятков до сотни человек.















28 июня заседание Верховного Совета ПМР началось не с обсуждения главных вопросов - экономических или финансовых, которые наиболее остро стоят перед Республикой, а с выступления прокурора Республики Анатолия Гурецкого. Он предложил депутатам лишить Евгения Шевчука неприкосновенности в связи с возбуждением пяти уголовных дел.Уголовные дела в отношении Евгения Шевчука были возбуждены по ч.2 ст. 282 «Превышение должностных полномочий». Первое из них касалось создания некоммерческой организации «Стабилизационный фонд ПМР». В своём представлении Верховному Совету Анатолий Гурецкий указал: «В ходе расследования этого дела было установлено, что Шевчук Е.В., занимая государственную должность Президента ПМР, в период с 5.05. 2012 года по 12 апреля 2016 года совершил растрату государственных средств, подлежащих начислению на счета Министерства финансов ПМР для покрытия дефицита бюджета и Единого государственного фонда социального страхования для выплаты пенсий и пособий в сумме 82 миллионов 926 тысяч 246 рублей, что превышает 10 тысяч РУМЗП и является особо крупным размером». По словам прокурора ПМР, в Стабфонд шли средства со счетов ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», МУП «Тирастеплоэнерго», МУП «Бендерытеплоэерго», ГУП ЕРЭС (Прим. Единые распределительные электросети).«Являясь единственным учредителем фонда, Шевчук Е.В. назначил в руководители фонда лояльных ему людей, а также внёс в устав фонда положение, согласно которому он получил право распоряжения средствами фонда», — заметил Анатолий Гурецкий. При этом он особо подчеркнул, что президент не имеет право заниматься коммерческой деятельностью.«Сегодня мы сталкиваемся с последствиями не просто ошибок, а преднамеренных, рассчитанных преступных действий против своего народа, что усугубило и без того трудное социально-экономическое положение нашей республики. Несомненно, народ в результате демократического волеизъявления своим выбором дал оценку этим деяниям. Однако необходимой правовой оценки ни законодательной, ни исполнительной ветви власти не было дано. И сегодня мы остро ощущаем последствия этого. Для того чтобы двигаться вперёд, мы должны восстановить верховенство закона и ответить обществу, что происходило в нашей республике и кто должен ответить, чтобы не перекладывать ответственность на сегодняшнее руководство», — отметила по этому поводу вице-спикер Верховного Совета, председатель парламентского комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.Второе уголовное касалось деятельности ГУП «Биохим». Напомним, что по этому предприятию, так же как и по Стабилизационному фонду, в своё время проводились депутатское расследование и проверка Счётной палаты. На нынешнем заседании парламента было отмечено, что с момента перехода «Биохима» в государственную собственность бюджет недополучил 704 тысячи долларов США, которые, как утверждает депутат Олег Петрик, поступали непосредственно бывшему президенту. По его словам, в доход Евгения Шевчука шли 12 центов с каждого литра спирта, производимого на заводе.«Как только депутаты Верховного Совета стали разбираться в ситуации на заводе «Биохим”, так его деятельность бывшим президентом сразу же была засекречена. Теперь понятно, что скрывать было что. Преступные действия привели к вымыванию у предприятия оборотных средств, его остановке. 200 человек остались без работы», — отметил в свою очередь во время сегодняшнего заседания Верховного Совета депутат Александр Коршунов.Также в отношении бывшего главы государства заведено уголовное дело по организации и участию в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены тогдашний председатель ГТК ПМР Геннадий Кузьмичёв и ряд его подчинённых.«Я хочу вам сказать, какие цифры были нами обнаружены в рамках депутатского расследования, чтобы вы поняли масштаб этой контрабанды, — это полторы тысячи машин элитного алкоголя и табака, которые пересекли границу без уплаты таможенных пошлин. Сумма контрабанды составляет 140 миллионов долларов США, а сумма неуплаченных в бюджет таможенных пошлин и акцизов составляет 43 миллиона 500 тысяч долларов США», — отметил, ссылаясь на результаты депутатского расследования, председатель парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун. При этом он добавил: «Последствия этого очень печальны и серьёзны для нашего государства. Из-за преступных схем Шевчука, из-за организованного массового потока контрабанды, который пошёл в нашу республику, Украина закрыла официальный ввоз подакцизных групп товаров. Сегодня Украина и Республика Молдова ведут работу по установлению совместных постов, аргументируя это тем огромным количеством контрабанды, которая шла на нашу территорию».В свою очередь бывший в то время начальником Управления уголовного розыска МВД ПМР нынешний депутат Верховного Совета Сергей Ханкевич рассказал: «Мы с другим подразделением МВД проводили проверку оперативной информации в отношении фирм «Златогор», «Цыта», «Ставрос», которые были связаны с тогдашним председателем ГТК Кузьмичёвым. Результаты проверки министром внутренних дел были доложены Шевчуку. И какая, вы думаете, последовала реакция? Все сотрудники, которые проводили эту проверку, были отстранены от дальнейшей работы. Службой безопасности президента все материалы были изъяты. В кабинетах сотрудников, которые имели даже косвенное отношение к этим оперативным мероприятиям, были проведены обыски с изъятием всех материалов, даже не имеющих отношения к делу. Через некоторое время Кузьмичёв был назначен министром внутренних дел — ряд руководителей оперативных подразделений были уволены».Ещё одно уголовное дело связано с замораживанием части пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы. Напомним, что с определённого времени это не касалось сотрудников силовых структур, военнослужащих и судей. «Расследованием установлено, что президентом Шевчуком было издано распоряжение о том, что заимствования со специального газового счёта были необходимы для погашения соответствующего дефицита. Притом установлено, что необходимых средств на специальном газовом счёте было достаточно. Президент Шевчук под предлогом пополнения мобилизационных резервов при нарушении закона республиканском бюджете и ЕГФСС издал соответствующее распоряжение», — отметил в этой связи во время заседания Верховного Совета прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.Наконец, Евгений Шевчук стал фигурантом уголовного дела, связанного с дачей двумя отбывавшими наказание в виде лишения свободы гражданами заведомо ложных показаний. «Следствием установлено, что двое граждан Шилькер и Хоружников в сентябре 2016 года при допросе в качестве свидетелей дали заведомо ложные показания. Затем в декабре 2016 года в соответствии с указом президента Шевчука были помилованы. 17 декабря бывший начальник Госслужбы исполнения наказаний Министерства юстиции перечислил им часть обещанных средств — 600 долларов США, ранее переданные ему Евгением Шевчуком в качестве вознаграждения за оказанную услугу», — сообщил Анатолий Гурецкий.Согласно приднестровскому законодательству, бывшие президенты, вице-президенты и спикеры парламента обязаны присутствовать при рассмотрении в Верховном Совете вопроса о лишении их неприкосновенности.По словам председателя ВС ПМР Александра Щербы, Евгений Шевчук накануне получил соответствующее уведомление.«Вчера лицо, занимавшее должность президента Приднестровской Молдавской Республики был оповещено о дате и времени рассмотрения. Есть журнал рассылки, где он собственноручно расписался в получении данного документа», — сказал по этому поводу спикер парламента. Однако экс-глава государства на рассмотрении прокурорских представлений отсутствовал. «По имеющейся информации, после получения информации от председателя Верховного Совета Евгений Шевчук этой ночью пересёк реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской Республики», — сообщил Александр Щерба.Депутаты проявили единодушие, только один человек голосовал против предложений прокурора ПМР. Депутат Олег Хоржан поставил вопрос перед прокурором и о привлечении к ответственности первого президента ПМР Игоря Смирнова, чтобы соблюдался принцип равного подхода, но дальше разговора это не пошло. Хоржан выступил против того, чтобы это все сводилось к личной мести и сведению счетов.Экспертов насторожила терминология депутатов и прокурора во время обсуждения. Часто звучали слова "преступник", "преступные действия" и т.д. По существующей презумпции невиновности, пока нет решения суда, то человек не может считаться преступником. Они усматривают в этом определенную направленность дел, как принято говорить в определенных кругах, обвинительного уклона.Евгений Шевчук отреагировал в Фэйсбуке на происходящее: 28-06-2017, 21:42

DTV

Просмотров: 2002

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.