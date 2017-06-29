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Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан...


Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан...

Экс-президент ПМР Евгений Шевчук продолжает комментировать происходящую ситуацию. В социальной сети было размещено его очередное обращение к приднестровцам и СМИ.

"Уважаемые приднестровцы, уважаемые представители СМИ !
Дабы не множить появившиеся вчера в СМИ выдумки отдельных представителей власти Приднестровья о моем, якобы, бегстве «на плавсредстве» с территории республики, информирую.Позавчера, следуя из Тирасполя в сторону Рыбницы на авто, обратил внимание на то, что меня сопровождают черные джипы, которые при совершении мной каких-либо маневров, не стесняясь притормаживают и ожидают. Как мне удалось выяснить по «горячим каналам», данные автомобили, по полученной мной информации, принадлежат сотрудникам службы безопасности фирмы «Шериф». Кроме того мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан, а так же, что по его «заказу» подготовлена провокация с целью моего «устранения». Зная ресурсные возможности данного гражданина и его реальное влияние на действующую власть Приднестровья (похоже, это сиамские близнецы), мною были приняты оперативные решения. В Дубоссарском районе (а не в Рыбницком, якобы в Белочах и на «подводной лодке», как утверждают некоторые) я пересел в такси и выехал в сторону Молдовы, чтобы, освободившись от «опеки" службы безопасности коммерческой структуры, проверить поступившую информацию. Провокация, подготовленная «по заказу», вчера состоялась с широкой демонстрацией фальсифицированных фактов. Для интересующихся и сторонников в скором времени дам развернутые разъяснения, подтверждающие абсурдность и «заказной» характер вчерашнего действа".

Кроме того Евгений Шевчук сообщил, что будет "...стараться держать вас в курсе и размещать свои сообщения в соцсетях. Возможно, в скором времени я организую брифинг для СМИ. Сообщение о времени и месте его проведения сообщу вам на своей странице. Спасибо! На связи!".

  • 29-06-2017, 16:32
  • DTV
  • Просмотров: 259
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