Григория Лепса повсеместно сопровождает личный врач.



Супруга музыканта считает маленькой победой тот факт, что певец не отрицает наличие у себя проблем. Анна Лепс утверждает, что муж борется с алкоголизмом, которым страдает много лет. Григория Лепса повсеместно сопровождает личный врач.

Певец никогда не скрывал, что не безгрешен и постоянно борется со внутренними демонами. Видимо, поэтому миллионы поклонников любят его. Лепс не боится быть честным перед публикой и перед самим собой.

Несколько лет назад Григорий признался в том, что не первый год борется с алкозависимостью. В фильме он признался, что этот бой еще не окончен. Лепс отнес себя к тем людям, которые не умеют пить мало. "У меня было несколько случаев, когда я выходил на сцену никакой. Но я никогда не позволял себе не доработать или работать плохо. Всегда старался делать все на максимуме своих физических возможностей", – поведал артист.

На протяжении 17 лет Григория постоянно поддерживает его жена Анна, сумевшая принять Лепса таким, какой он есть. Она с пониманием относится к тому, что музыкант редко бывает дома, и помогает супругу в его борьбе с зависимостью.

"Он уже в таком сейчас возрасте находится, когда ты принимаешь свои и положительные и отрицательные качества. Когда ты уже принимаешь себя таким, какой ты есть. Но для меня это на самом деле очень важно, потому что озвучить это уже как шаг к успеху. Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой", – поделилась Анна.

Григорий Лепс также рассказал, что находится под бдительным наблюдением врачей. "Работы много, не успеваешь восстанавливаться, поэтому я с собой таскаю все время врача, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму", – разоткровенничался музыкант в эфире Первого канала.

Нателла Лепсверидзе – мать Лепса, по признанию Григория, родила его несколько раз. "Один раз физически и несколько раз вытаскивала с того света", – отметил музыкант. Мама стала настоящем ангелом-хранителем для сына. Когда тот попал в реанимацию со страшным диагнозом гангрена поджелудочной железы, и шансов выжить практически не было, именно любовь матери спасла Григория.

