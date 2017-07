play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Forbes: Западу следует «окончательно отказать украинцам во вступлении в НАТО» Категория: Новости дня

Украина по-прежнему остается одним из камней преткновения во взаимоотношениях Востока и Запада. Россия выступает категорически против возможного вступления Украины в Североатлантический альянс (по понятным причинам). В то время как Петр Порошенко, напротив, намерен до 2020 года осуществить все необходимые преобразования для подачи заявки на членство страны в НАТО. Почему Запад также заинтересован в том, чтобы Украина никогда не стала членом альянса, разбирался обозреватель Forbes Даг Бэндоу. В ходе встречи Петра Порошенко с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на этой неделе, президент Украины заверил главу Североатлантического альянса, как упоминалось выше, что Киев осуществит все необходимые реформы до 2020 года, чтобы как можно раньше присоединиться к блоку. На что глава Североатлантического альянса отреагировал с большим оптимизмом, однако же никаких конкретных обещаний давать не стал, заявив, что НАТО и впредь продолжит оказывать многостороннюю поддержку.



По мнению автора материала, Западу просто не выгодно вступление Украины в НАТО по причине того, что это ставит под удар все остальных членов организации. «Вступление Киева в НАТО приведёт Украину к конфликту с Москвой, в котором Вашингтону нет места. Америка попросту не заинтересована в конфликте с ядерной державой, особенно когда интересы России серьёзны и очевидны», — подчёркивает Даг Бэндоу. Более того, в статье утверждается, что, несмотря на официальную поддержку Украины со стороны западных «партнёров», некоторые европейские лидеры выражают скепсис относительно такой перспективы. Кроме того, курс на поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс практически сводит к нулю шансы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, так как в уставе НАТО прописано, что страны с нерешенными территориальными спорами не принимаются в состав организации. По мнению обозревателя Forbes, если Запад не изменит свою позицию по данному вопросу, то Москва просто будет бесконечно подогревать конфликт на юго-востоке Украины, чтобы гарантировать тем самым внеблоковый статус Незалежной.

Однако же тут Бэндоу не учитывает один весьма важный аспект – Москве даже не надо искусственно поддерживать конфликт на Донбассе, так как с этим прекрасно справляется Киев, ибо если не будет «клятых сепаров», то и огромные суммы из украинского бюджета некуда будет списывать… Таким образом, автор приходит к выводу, что стратегическое партнёрство с Россией куда важнее, чем вступление Украины в Североатлантический альянс, да и конфликт на Донбассе, по его мнению, не разрешиться до тех пор, пока Запад не гарантирует, что Украина никогда не будет принята в состав НАТО. И, стоит отметить, данный вывод не далек от истины.

До тех пор пока западные страны во главе с США не прекратят поддерживать деструктивные политические силы на Украине, ни о каком консенсусе между Западом и Востоком и речи быть не может. Украина – это сфера стратегических интересов России, и хоть Киев волен самостоятельно выбирать свой политический курс, никаких военных баз иностранных государств там быть не должно и точка! Украина по-прежнему остается одним из камней преткновения во взаимоотношениях Востока и Запада. Россия выступает категорически против возможного вступления Украины в Североатлантический альянс (по понятным причинам). В то время как Петр Порошенко, напротив, намерен до 2020 года осуществить все необходимые преобразования для подачи заявки на членство страны в НАТО. Почему Запад также заинтересован в том, чтобы Украина никогда не стала членом альянса, разбирался обозреватель Forbes Даг Бэндоу. В ходе встречи Петра Порошенко с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на этой неделе, президент Украины заверил главу Североатлантического альянса, как упоминалось выше, что Киев осуществит все необходимые реформы до 2020 года, чтобы как можно раньше присоединиться к блоку. На что глава Североатлантического альянса отреагировал с большим оптимизмом, однако же никаких конкретных обещаний давать не стал, заявив, что НАТО и впредь продолжит оказывать многостороннюю поддержку.По мнению автора материала, Западу просто не выгодно вступление Украины в НАТО по причине того, что это ставит под удар все остальных членов организации. «Вступление Киева в НАТО приведёт Украину к конфликту с Москвой, в котором Вашингтону нет места. Америка попросту не заинтересована в конфликте с ядерной державой, особенно когда интересы России серьёзны и очевидны», — подчёркивает Даг Бэндоу. Более того, в статье утверждается, что, несмотря на официальную поддержку Украины со стороны западных «партнёров», некоторые европейские лидеры выражают скепсис относительно такой перспективы. Кроме того, курс на поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс практически сводит к нулю шансы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, так как в уставе НАТО прописано, что страны с нерешенными территориальными спорами не принимаются в состав организации. По мнению обозревателя Forbes, если Запад не изменит свою позицию по данному вопросу, то Москва просто будет бесконечно подогревать конфликт на юго-востоке Украины, чтобы гарантировать тем самым внеблоковый статус Незалежной.Однако же тут Бэндоу не учитывает один весьма важный аспект – Москве даже не надо искусственно поддерживать конфликт на Донбассе, так как с этим прекрасно справляется Киев, ибо если не будет «клятых сепаров», то и огромные суммы из украинского бюджета некуда будет списывать… Таким образом, автор приходит к выводу, что стратегическое партнёрство с Россией куда важнее, чем вступление Украины в Североатлантический альянс, да и конфликт на Донбассе, по его мнению, не разрешиться до тех пор, пока Запад не гарантирует, что Украина никогда не будет принята в состав НАТО. И, стоит отметить, данный вывод не далек от истины.До тех пор пока западные страны во главе с США не прекратят поддерживать деструктивные политические силы на Украине, ни о каком консенсусе между Западом и Востоком и речи быть не может. Украина – это сфера стратегических интересов России, и хоть Киев волен самостоятельно выбирать свой политический курс, никаких военных баз иностранных государств там быть не должно и точка!

Сегодня, 07:05

DTV

Просмотров: 4

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.