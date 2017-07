play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Молдова входит в зону турбулентности Категория: Интересное видео

В общественно-политической жизни страны возникло слишком много «горячих точек», способных дестабилизировать обстановку. И это тот самый момент, когда количество кризисных ситуаций начинает переходить в качество.



Разложение политического класса



Развитие молдавской политической системы завершилось парадоксом: почти все партии мертвы и предельно дискредитированы. Самая мощная из них – ДПМ, партией фактически не является. Это бизнес-группировка, взращенная на сильных криминальных дрожжах.

Кроме того, в стране возник острый дефицит национальных лидеров. Руководители зарубежных государств, как, например, российский президент Владимр Путин, имеют в Молдове намного более высокий рейтинг.

Другими слова молдавский политический класс потерпел полное фиаско. Он до сих пор не смог предложить обществу объединяющую национально-государственную идею. На ее роль по-прежнему претендует проект объединения Молдовы и Румынии, что означает ликвидацию страны. Унионизм широко продвигается в СМИ, включая общественную телерадиокомпанию. Государственники-молдовенисты чувствуют себя чуть ли не изгоями, так как эта идеология сталкивается с сопротивлением явных и скрытых унионистов, занявших ключевые позиции в государственном аппарате и СМИ.

Но более всего кризис молдавского политического класса отразился в ситуации, когда политик-бизнесмен, имеющий самый низкий уровень доверия, оказался самым влиятельным человеком и принимает ключевые решения, не имея никаких государственных должностей. Подобное стало возможным в результате сомнительных комбинаций в парламенте, который превратился в политический «бордель», где депутаты покупаются как дамы легкого поведения. Это признают и сами политики. Лидер коммунистов Владимир Воронин констатирует: "Вся коррупция начинается с парламента. В этом парламенте все вверх ногами - депутаты бродят, продаются как на базаре». То есть разложение верхушки достигло такого уровня, что о классической политике говорить нельзя. Ее просто нет. А есть «извлечение выгоды из влияния» и из должностей.



Конфликт власти с населением и западными партнерами



И вот в момент, когда глава самой мощной группировки максимально сконцентрировал власть в своих руках, у него появилась экзистенциальная проблема. С рейтингом в 2-4 процента нельзя мечтать об удержании власти. Но главное - возникла угроза уголовного преследования.

Вот почему ДПМ решила любыми средствами сохранить контроль над страной, вопреки желанию и интересам населения. И эта ситуация конфликта - это признак революционного момента, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Попытки разрешить противоречие «бархатными» средствами не увенчались успехом. Осталась последняя возможность – силовые действия сверху или снизу.

Понимая опасность, молдавские демократы приняли решение изменить избирательную систему. Но и здесь они столкнулись с сопротивлением. Во-первых, по данным опросов, большинство граждан желают оставить все как есть. Во-вторых, не согласен с действиями ДПМ Запад. Таким образом, изменение законодательства о выборах не устраняет конфликт, а видоизменяет его. И теперь режим, объявивший себя проевропейским и демократическим, пошел на столкновение с теми, кто демократические и европейские ценности для них же олицетворяет, – Венецианской Комиссией и Советом Европы.

Один из лидеров ДПМ, Мариан Лупу обрушился с критикой на ВК СЕ и обвинил ее в превышении полномочий: «Никогда не было прецедента, чтобы Венецианская комиссия говорила – а вот это мы не рекомендуем вам вообще... На этот раз Венецианская комиссия… позволила себе выйти за рамки своего статуса и дать политические заключения».

Как пишет издание NM, на конфиденциальных встречах высокопоставленные чиновники ЕС настоятельно рекомендуют Плахотнюку не менять законодательство. Однако демократы уверяют, что пойдут до конца.



Режим запугивает прозападные НПО



И в результате ДПМ оказалась в определенной ловушке. Если молдавская власть действительно является проевропейской, то она должна прислушаться к мнению западных партнеров и отказаться от изменений законодательства о выборах.

Если же она изменит избирательную систему под себя, то может столкнуться с серьезными проблемами. Например, западные демократические институты могут следующие выборы в парламент не признать. А выделение уже обещанной финансовой помощи заморозить.

Но ДПМ вошла в конфликт и с влиятельными НПО, существующими на западные деньги.

В новом законопроекте о деятельности общественников по инициативе минюста может быть ограничен доступ к финансированию извне. И 26 НПО выступили с официальным заявлением против попыток представителей ДПМ лишить их зарубежной поддержки.

Спикер парламента Андриан Канду попытался разрядить обстановку и сказал, что еще ничего не решено и лишь идут обсуждения. Но на самом деле у власти с представляющими Запад общественными объединениями возник настоящий конфликт. Например, "Amnesty International" обвинила генпрокуратуру Молдовы в давлении. Общественники были приглашены на беседу в прокуратуру, где им попытались «промыть мозги».

Напомним, что именно финансируемые Западом неправительственные организации сыграли определенную роль в событиях 7 апреля 2009 году, то есть в «молдавском майдане».



Унионисты собираются с силами



В ближайшей перспективе следует ожидать и всплеска активности от унионистов. Существует синергия ряда факторов, взаимное усиление.

Что обращает на себя внимание? Не так много времени осталось до круглой даты -100-летия присоединения Бессарабии к Румынии. И, разумеется, исторический факт будет катализатором роста унионистских настроений. Депутат румынского парламента от Молдовы и хорошо известный активист Константин Кодряну заявляет: "Политическая ситуация в Молдове и Румынии стремительно движется к главному двустороннему проекту: воссоединению двух румынских государств". Кодряну говорит, что Румыния стала основным торговым партнером РМ как в плане импорта, так и экспорта, а "миллион жителей РМ вернули себе румынское гражданство».

Начались работы по объединению газо- и энергосетей двух государств.

В Молдове активно действует прорумынское лобби, идеи объединения с Румынией поддерживают такие партийные лидеры, как Майя Санду, Андрей Нэстасе, Виорел Чиботару и другие. Впервые молдавскую унионисткую партию возглавил экс-президент Румынии Траян Бэсеску. Активно работают на левом берегу Прута и экс-советник президента Румынии Юлиан Кифу. О массированном присутствии в Молдове румынских СМИ, ведущих пропаганду идеи объединения, известно всем.



Политиками-унионистами широко проводится идея о Молдове как несостоявшемся государстве. И нужно признать, что для этого существует множество веских оснований. Политолог Марк Ткачук говорит, что сегодня сам правящий режим «плодит протестных унионистов». Они - не романтики и не идейные фанаты. «Этим новым унионистам, в принципе, глубоко плевать на всякие идеологические штампы "Великой Румынии”… Они просто ощущают, что их государство проваливается, что оно захвачено, что в этой стране им нет места, что уехать отсюда они не могут и что единственный самый простой выбор – сдаться соседней стране».



Таким образом, из-за действий правящего режима возникла социальная среда и обстоятельства, благоприятствующие реализации проекта объединения двух стран. Кроме того, унионистскую карту ДПМ, вероятно, будут использовать, чтобы отвлечь внимание граждан от самых кричащих проблем. И в предстоящий сложный политический период эта «карта» может превратиться в «козырную».



Кишинев выходит из договора о мире с Тирасполем



Параллельно росту унионистских настроений накаляется ситуация и вокруг Приднестровья. Сегодня де факто Кишинев вышел из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ1992 года.



И если раньше официальные лица требовали вывода российских войск из Приднестровья и замены российских миротворцев на международную миссию наблюдателей, то теперь предпринимаются действия, препятствующие нормальной работе миротворческой миссии и ОКК. Но не только.



Переговорный процесс в формате «5+2» осознанно приостановлен. В Нью-Йорке на заседании совета Социнтерна Владимир Плахотнюк, фактически управляющий страной, заявил, что переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в разных форматах идут уже 25 лет, но формула урегулирования не найдена и «свет в конце туннеля» не виден. Безусловно, от подобных слов попахивает демагогией. Так как именно официальный Кишинев с приходом к власти в 2009 году проевропейской коалиции отверг все соглашения, достигнутые между сторонами за 20 лет в разных областях. И именно «правый берег» в 2003 году по настоянию Запада отказался подписывать уже согласованную дорожную карту по урегулированию конфликта («меморандум Козака»).



Похоже, что у подобных заявлений совсем другая цель – представить дело таким образом, что мир на Днестре и переговоры с Тирасполем утратили актуальность. Мир в регионе «иллюзорен», говорит Плахотнюк. А присутствие России в качестве посредника и гаранта урегулирования неоправданно, является угрозой и способно привести к новой войне. Молдавский олигарх особо выделил именно этот посыл: «События в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году показывают, что тлеющие региональные конфликты могут взорваться в любой момент по причине российской «идеологии реваншизма и экспансии».



Подготовка к войне



Подобные же идеи постоянно продвигаются в многочисленных СМИ и интернет-ресурсах, принадлежащих Плахотнюку. И совсем не случайно на дебатах по вопросам безопасности, организованных при содействии НАТО, те же «эксперты» обсуждают сценарии войны, развязанной Россией и Приднестровьем против Молдовы, как нечто само собой разумеющееся. А политологи, обслуживающие интересы лидера ДПМ, готовят «план урегулирования», в основе которого односторонний диктат, давление, подчинение Тирасполя силой.

Таким образом, мы видим, что нынешний молдавский режим активно внедряет риторику и настроения, которые заполнили информационное пространство Украины. И населению Молдовы прививается мысль, что страна находится в состоянии гибридной войны с Россией. Эти аргументы также кладутся в основу при продвижении законопроекта, запрещающего российские информационные и аналитические телепрограммы в Молдове. Как и в соседнем государстве, Кишинев заводит на журналистов уголовные дела, обвиняя их в госизмене и шпионаже в пользу России.

Поэтому возникает ощущение, что в стране целенаправленно формируется некая специфическая атмосфера, предшествующая активным действиям в Приднестровье. А, возможно, и для проведения так называемой «силовой реинтеграции», синхронно с Украиной. В таких случаях «информационная зачистка» просто обязательна.

Независимо от того, является ли то, что делает сегодня ДПМ, неким притворством с целью сохранить власть, или же режим просто выполняет указания западных кураторов, «игры» вокруг Приднестровья – это разжигание костра под бочкой с порохом. И недавнее заявление Госдумы РФ предупреждает, что игроки подошли к «красной линии».

Несомненно, обстановка в регионе обостряется, и процесс продолжится, так как сегодня по существу взламывается механизм, обеспечивавший поддержание мира в зоне конфликта.



Тлеющие конфликты



Факторы, отмеченные выше, будут оказывать самое сильное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране. Но кроме них достаточно и других «раздражителей» и «тлеющих конфликтов».

То ли намерено, то ли по глупости официальный Кишинев обостряет обстановку в Гагаузии. Здесь разгораются страсти вокруг ранее согласованных и предложенных для принятия парламенту законопроектов, связанных с жизнедеятельностью автономии. Попытки выхолостить их суть и отложить принятие вызывают в регионе серьезное раздражение и напряжение. В Комрате почувствовали, что Кишинев не желает считаться с мнением гагаузов и придерживаться достигнутых договоренностей.

По-прежнему является катализатором социального недовольства и пресловутая «кража века». Главные выгодополучатели и организаторы беспрецедентного воровства не отправлены за решетку. Материалы следствия, проведенного американской компанией "Kroll", скрывают от общественности. Спикер парламента Андриан Канду, ранее объявивший, что в начале июля вместе с американскими следователями будет представлен план возврата денег, не объясняя причин, заявил, что этим займутся лишь осенью. В то время как президент Игорь Додон уже предупредил, что после ноября возвратом украденного нельзя будет заниматься, так как истекает срок подачи исков. А на днях группа экспертов после проведенного анализа заявила, что «молдавские власти даже не приступили к расследованию дела о краже миллиарда».

Серьезное недовольство граждан вызывает то, что происходит в области здравоохранения. Необоснованно завышенные тарифы на услуги и ожидаемое сокращение числа районных больниц, другие нововведения, за которыми скрывается желание взять под свой контроль финансовые потоки в отрасли (а это порядка 15 миллиардов лей), сильно бьют по самой уязвимой части общества. Власти Гагаузии уже заявили, что не допустят подобных действий на территории автономии.

Однако старт горячей поре даст референдум, объявленный Игорем Додоном. Сами вопросы, по которым граждане должны высказаться, являются весьма болезненными.

Независимо от того, как поведет себя режим, – попытается ли сорвать плебисцит или же откажется признать его результаты, это еще больше подольет масла в огонь и раскачает ситуацию.

А «пассажирам», попавшим в «зону турбулентности», придется все-таки принять решение: либо сменить «пилотов», либо даже сам «лайнер».



Сергей ТКАЧ

