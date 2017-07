play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Новый бизнес в Приднестровье - такого у нас ещё не было. Категория: Наши репортажи, Молдова+

Новый бизнес в Приднестровье - такого у нас ещё не было.



Молодой предприниматель из Тирасполя Иван Ходаковский решился создать совершенно новый для Приднестровья бизнес. Его малое предприятие с названием «ТехДизайн» занимается разработкой и производством универсальных зарядных станций.

Отличительной чертой продукции является – сочетание натуральных материалов, например, дерева дуба, березы, липы и современной технологичной начинки, обеспечивающей наиболее эффективный и быстрый заряд гаджетов.















Иван гордится тем, что в сложный период смог создать организацию с технологичным вектором деятельности, нетипичным для нашего региона и развивать ее.



Опыт ведения бизнеса у Ивана уже был. В 2012 году он участвовал в проекте, в котором разработал и успешно реализовал программно-аппаратный комплекс для восстановления мобильных терминалов.

Он убедительно защитил свою бизнес – идею и стал одним из 16 молодых предпринимателей на левом берегу Днестра, получивших грант от ЕС, в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН. Сумма гранта составила 7 500 евро.

Проект «Бизнес-наставничество-2" предусматривал не только финансовую помощь, а также оказание знаний в области ведения и развития бизнеса, и более того, помощь личного консультанта.

Индивидуальный консультант проекта поддержал Ивана не только своими советами, но и помог в реализации намеченных планов: определиться с выбором оборудования, его оплатой и доставкой, а также со схемами логистики при поставке комплектующих. Благодаря европейскому гранту были приобретены: уникальный лазерный гравер по дереву и пластику стоимостью порядка 5 000 евро, а также деревообрабатывающий координатный станок.



















В интервью Иван рассказал о своей деятельности, о том, как зародилась его идея, а также о своих достижениях и планах на будущее.



- Иван, расскажите нам немного о своем бизнесе.

- Одним из главных направлений нашей деятельности является разработка и производство универсальных зарядных станций. Основными нашими покупателями стали владельцы небольших кофеен и баров. Ведь человек, которому необходимо зарядить мобильный телефон, с большой вероятностью зайдет подзарядиться в кафе или ресторан, попутно заказав чашечку кофе или полноценный обед. Весь прошлый год мы создавали основу для бизнеса – занимались обеспечением довольно дорогостоящей материальной базы в виде контрольно измерительных приборов, лицензий на программное обеспечение, закупали демонстрационные платы, пробники компонентов и средств отладки.

Уже дают ощутимые результаты и наши первые шаги в рекламе – количество заказов растет. На данный момент в ООО «ТехДизайн» работает 4 человека: директор, главный инженер, дизайнер-технолог и бухгалтер. В будущем планируется принять на работу еще одного сотрудника – менеджера по продажам.





















- Как зародилась идея начать именно этот бизнес?

- Я с юношества занимаюсь прикладной электроникой, техникой, программированием. Это направление, как бизнес, в нашем регионе совершенно не развито, несмотря на большое количество действительно талантливых инженеров и программистов. Именно это, наверное, и стало причиной.

Еще будучи учеником старших классов я выполнял задания по изготовлению печатных плат в конструкторском бюро завода «Электромаш», там же и познакомился с микроконтроллерами и системами автоматизации под их управлением. Перед поступлением в ВУЗ окончил школу естественных наук. Эта школа функционировала при физико-математическом факультете ПГУ, который впоследствии я окончил с отличием по специальности «Цифровые телекоммуникационные системы связи». Еще до окончания ВУЗа я устроился техником в компанию сотовой связи. Работая там же, уже в качестве инженера, я продолжал развиваться, перенимая опыт ведущих сотрудников.



- Иван, с какими сложностями Вам пришлось столкнуться?

- На начальных этапах ведения бизнеса было непросто разобраться с большим количеством нормативных документов, регламентирующих деятельность экономических агентов. Трудовой кодекс, налоговое законодательство, юридические аспекты, бухгалтерский учет и многое другое. Весь этот поток информации помогли упорядочить тренинги, проводимые в рамках проекта «Бизнес-наставничество-2», за что хочу выразить благодарность всем нашим лекторам. Но самым сложным на начальном этапе стал подбор персонала, с которым мне предстояло поднимать свое дело с нуля. И в этом плане я считаю, что мне повезло встретить тех людей, которые разделяет мое видение и подход к делу, помогают мне добиваться результатов.



- Как Вы находите покупателей и как реализуете продукцию?

- Изначально большую часть своей продукции я реализовывал на территории Приднестровья. Несколько станций были приобретены через посредников в Молдове и даже в Италии. Большие надежды для торговли в странах Европы я возлагаю на недавно созданный магазин на площадке Etsy.com. А в целях увеличения аудитории потенциальных клиентов, я разместил эти лоты еще и на аукционе Ebay.com. Периодически, примерно раз в два месяца, я провожу мониторинг итогов маркетинговой деятельности, привлекаю специалистов по продажам и вместе мы пробуем дорабатывать текущую маркетинговую политику, либо разрабатываем новую стратегию поведения на рынке. Локальный рынок сбыта небольшой, здесь мы проходим испытание идей. Можно констатировать, что наша продукция успешно приживается, и пользуются спросом, особенно у ценителей минималистичного дизайна. По желанию клиента можно нанести именную гравировку.





















Иван Ходаковский участник ярмарки "Покупай Приднестровское" в Бендерах



- Иван, какими своими бизнес-достижениями Вы гордитесь?

- Я доволен уже тем, что в сложный 2016 год – сложный как для Приднестровья, так и для наших ближайших соседей, – мы с моими коллегами создали организацию с технологичным вектором деятельности, нетипичным для нашего региона, развиваем ее, исправно платим налоги, строим амбициозные планы, стремимся их выполнять. Уже это является предметом для гордости.



- Как бы Вы продолжили фразу «Если бы я не получил грант на создание бизнеса…»?

- … то вопрос открытия ООО «ТехДизайн» пришлось прорабатывать бы еще два-три года.

Без европейской поддержки и обмена опытом с коллегами из Молдовы, я не смог бы за короткое время наладить производство дизайнерских решений в индивидуальном оформлении зарядных устройств для мобильных телефонов. Отличительной чертой продукции является – сочетание натуральных материалов, например, дерева дуба, березы, липы и современной технологичной начинки, обеспечивающей наиболее эффективный и быстрый заряд гаджетов. Сегодня коллектив «ТехДизайн» по средствам электронных площадок Etsy.com и Ebay.com постепенно осваивает рынок дальнего зарубежья, проводит маркетинговые исследования продукта и в ближайшей перспективе планирует выход на рынки Молдовы и Украины.

После открытия собственного бизнеса моя жизнь стала динамичной и насыщенной. У меня появились друзья на правом берегу Днестра, с которыми я обсуждаю тенденции современно рынка услуг и продаж. У нас схожее стремление - развить бизнес, создать больше рабочих мест и выпускать качественную продукцию.



- Иван, расскажите о своих планах на будущее?

- Я смотрю в будущее с позитивным настроем и уверенностью. Уже разработан дизайн упаковочной коробки из фанеры под винные и коньячные бутылки. Наша производственная мощность порядка 400 упаковок в месяц. Надеюсь, что в ближайшее время они появиться на рынке.

Новые идеи заключаются в расширении ассортимента, в частности, вмонтированные в дерево ночные лампы, портативные зарядные станции, сувенирная продукция. Поэтому в ближайшее время будет открыто еще одно рабочее место – менеджер по продажам. У меня в планах также еще одно направление – кружок прикладной электроники и автоматики для подростков. Я уже давно понял, что талантливых ребят нужно «подхватывать» еще со школы и предоставлять им условия для развития своих способностей.





























Решению проблем, возникающих при открытии и развитии собственного дела, был посвящен проект «Создание возможностей трудоустройства путем оказания деловой поддержки молодым людям в Приднестровье» с рабочим названием «Бизнес-наставничество-2». Реализация проекта стартовала после того, как Торгово-промышленная палата Приднестровья выиграла тендер, объявленный Программой Развития ООН. Финансировал проект Европейский Союз.

Главная цель проекта – обеспечить молодых людей работой в их родном городе, создать как можно большее количество новых рабочих мест.

За два года работы в Приднестровье создано:

• 7 обществ с ограниченной ответственностью

• 6 крестьянско-фермерских хозяйств,

• еще трое бенефициаров работают в качестве индивидуальных предпринимателей.

Ими всеми создано 70 рабочих мест.



- Одним из главных направлений нашей деятельности является разработка и производство универсальных зарядных станций. Основными нашими покупателями стали владельцы небольших кофеен и баров. Ведь человек, которому необходимо зарядить мобильный телефон, с большой вероятностью зайдет подзарядиться в кафе или ресторан, попутно заказав чашечку кофе или полноценный обед. Весь прошлый год мы создавали основу для бизнеса – занимались обеспечением довольно дорогостоящей материальной базы в виде контрольно измерительных приборов, лицензий на программное обеспечение, закупали демонстрационные платы, пробники компонентов и средств отладки.Уже дают ощутимые результаты и наши первые шаги в рекламе – количество заказов растет. На данный момент в ООО «ТехДизайн» работает 4 человека: директор, главный инженер, дизайнер-технолог и бухгалтер. В будущем планируется принять на работу еще одного сотрудника – менеджера по продажам.- Я с юношества занимаюсь прикладной электроникой, техникой, программированием. Это направление, как бизнес, в нашем регионе совершенно не развито, несмотря на большое количество действительно талантливых инженеров и программистов. Именно это, наверное, и стало причиной.Еще будучи учеником старших классов я выполнял задания по изготовлению печатных плат в конструкторском бюро завода «Электромаш», там же и познакомился с микроконтроллерами и системами автоматизации под их управлением. Перед поступлением в ВУЗ окончил школу естественных наук. Эта школа функционировала при физико-математическом факультете ПГУ, который впоследствии я окончил с отличием по специальности «Цифровые телекоммуникационные системы связи». Еще до окончания ВУЗа я устроился техником в компанию сотовой связи. Работая там же, уже в качестве инженера, я продолжал развиваться, перенимая опыт ведущих сотрудников.- На начальных этапах ведения бизнеса было непросто разобраться с большим количеством нормативных документов, регламентирующих деятельность экономических агентов. Трудовой кодекс, налоговое законодательство, юридические аспекты, бухгалтерский учет и многое другое. Весь этот поток информации помогли упорядочить тренинги, проводимые в рамках проекта «Бизнес-наставничество-2», за что хочу выразить благодарность всем нашим лекторам. Но самым сложным на начальном этапе стал подбор персонала, с которым мне предстояло поднимать свое дело с нуля. И в этом плане я считаю, что мне повезло встретить тех людей, которые разделяет мое видение и подход к делу, помогают мне добиваться результатов.- Изначально большую часть своей продукции я реализовывал на территории Приднестровья. Несколько станций были приобретены через посредников в Молдове и даже в Италии. Большие надежды для торговли в странах Европы я возлагаю на недавно созданный магазин на площадке Etsy.com. А в целях увеличения аудитории потенциальных клиентов, я разместил эти лоты еще и на аукционе Ebay.com. Периодически, примерно раз в два месяца, я провожу мониторинг итогов маркетинговой деятельности, привлекаю специалистов по продажам и вместе мы пробуем дорабатывать текущую маркетинговую политику, либо разрабатываем новую стратегию поведения на рынке. Локальный рынок сбыта небольшой, здесь мы проходим испытание идей. Можно констатировать, что наша продукция успешно приживается, и пользуются спросом, особенно у ценителей минималистичного дизайна. По желанию клиента можно нанести именную гравировку.- Я доволен уже тем, что в сложный 2016 год – сложный как для Приднестровья, так и для наших ближайших соседей, – мы с моими коллегами создали организацию с технологичным вектором деятельности, нетипичным для нашего региона, развиваем ее, исправно платим налоги, строим амбициозные планы, стремимся их выполнять. Уже это является предметом для гордости.- … то вопрос открытия ООО «ТехДизайн» пришлось прорабатывать бы еще два-три года.Без европейской поддержки и обмена опытом с коллегами из Молдовы, я не смог бы за короткое время наладить производство дизайнерских решений в индивидуальном оформлении зарядных устройств для мобильных телефонов. Отличительной чертой продукции является – сочетание натуральных материалов, например, дерева дуба, березы, липы и современной технологичной начинки, обеспечивающей наиболее эффективный и быстрый заряд гаджетов. Сегодня коллектив «ТехДизайн» по средствам электронных площадок Etsy.com и Ebay.com постепенно осваивает рынок дальнего зарубежья, проводит маркетинговые исследования продукта и в ближайшей перспективе планирует выход на рынки Молдовы и Украины.После открытия собственного бизнеса моя жизнь стала динамичной и насыщенной. У меня появились друзья на правом берегу Днестра, с которыми я обсуждаю тенденции современно рынка услуг и продаж. У нас схожее стремление - развить бизнес, создать больше рабочих мест и выпускать качественную продукцию.- Я смотрю в будущее с позитивным настроем и уверенностью. Уже разработан дизайн упаковочной коробки из фанеры под винные и коньячные бутылки. Наша производственная мощность порядка 400 упаковок в месяц. Надеюсь, что в ближайшее время они появиться на рынке.Новые идеи заключаются в расширении ассортимента, в частности, вмонтированные в дерево ночные лампы, портативные зарядные станции, сувенирная продукция. Поэтому в ближайшее время будет открыто еще одно рабочее место – менеджер по продажам. У меня в планах также еще одно направление – кружок прикладной электроники и автоматики для подростков. Я уже давно понял, что талантливых ребят нужно «подхватывать» еще со школы и предоставлять им условия для развития своих способностей. 18-07-2017, 11:49

DTV

Просмотров: 106

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.