В газете "Независимая газета" была опубликована статья "Приднестровье может войти в ЕС раньше Молдавии". В ней, в частности, говорится:



"...По сообщению статистических органов Приднестровья, поступления в консолидированный бюджет непризнанной республики к началу июля оказались меньше аналогичного периода кризисного 2016 года. По мнению источника в правительстве, сказалось прекращение финансирования региона Россией. Между тем в Приднестровье проживают 220 тыс. граждан РФ. Социальные выплаты этой части населения сокращаются так же, как и у всех остальных. В то же время, отмечают приднестровские депутаты, Молдавия получает кредиты и гранты от Евросоюза.

Послы стран ЕС постоянно посещают Тирасполь, обещая помощь и Приднестровью. Экспорт в ЕС из региона превышает торговые поставки в Россию.

В целом население региона остается приверженным курсу интеграции с РФ. Однако люди понимают, что этому будет мешать расположенная между Приднестровьем и РФ Украина, на что рассчитывают и в ЕС. Чтобы не дать Приднестровью уйти в Россию, ЕС будет предлагать Тирасполю всевозможную помощь. Если понадобится, то и перспективу членства в ЕС (без Молдавии). Такую возможность в Тирасполе не исключают с учетом настроений молодежи, которой хочется раздвинуть границы непризнанной республики.

В пользу такой версии говорит и факт недавнего приглашения руководства Приднестровья в Великобританию. Интересно, что приглашение лидеру Приднестровья поступило от дискуссионного клуба «Оксфордский союз» и британского МИДа. Москве следует учитывать существующие реалии. Если, конечно, это еще соответствует ее интересам". Вчера, 08:50

