Свои впечатления высказал Дмитрий Гончаренко, после встречи с премьер-министром ПМР с представителями Бизнес-ассоциации "Мост". Вот, что он рассказывает:



"В пятницу, 21 июля, Совет Бизнес-ассоциации “Мост” встречался с премьер-министром Александром Мартыновым. Встреча, организованная по инициативе премьера, была посвящена обсуждению формата работы в рамках заключенного недавно соглашения о сотрудничестве и накопившихся вопросов, актуальных для бизнеса. И если по формату договорились быстро - такие встречи с этого момента будут проводиться ежемесячно - то разговоры о наболевшем затянулись на полтора часа.



Первым был поднят вопрос лицензирования. Свежие новости о лицензировании деятельности по экспорту зерна были негативно восприняты бизнес-сообществом - причем даже теми его членами, которые никак не связаны с этим видом деятельности. Представители “Моста” свою позицию высказали максимально четко: чем бы ни мотивировалось введение любого лицензирования, оно обязательно будет использовано для ограничения конкуренции и передела рынка. Как и всякий административный барьер, оно обязательно будет работать против экономики - и об этом депутаты и чиновники должны вспоминать каждый раз, поднимая вопрос о необходимости еще что-то отрегулировать силами государства.



В ответ Александр Владимирович объяснил позицию правительства по этому поводу: введение лицензирования задумано как средство для борьбы с занижением цены реализации зерновых культур, укрыванием экспортной выручки и нарушениями режима репатриации. Нами были высказаны сомнения в эффективности данной меры, звучали альтернативные предложения, обсуждение этого вопроса будет продолжено.



В подходе к лицензированию в принципе, без привязки к зерну, представители Ассоциации и премьер, быстро нашли понимание - необходима трезвая переоценка накопившихся в законе норм и сокращение видов деятельности, требующих получение лицензий. К следующей встрече мы проработаем перечень лицензий-кандидатов под гильотину и предложим его правительству.







Вторым по затраченному на обсуждение времени был вопрос о массовом внедрении безналичных расчетов - говоря по простому, речь о том, чтобы поставить во все магазины картоприемники для приема оплаты с карт. По замыслу инициаторов, это должно снизить долю наличных расчетов и вывести из тени часть выручки. Мы в общем-то за внедрение безналичных расчетов, вопрос только в методах.

Позиция Ассоциации: заставлять магазины за свой счет закупать картоприемники и оплачивать их обслуживание под угрозой штрафа - недопустимо. Стимулировать же торговые точки делать это - например, снижая ставку налогов для платежей, проведенных через карты, компенсируя затраты на покупку картоприемника и т.п. - вполне нормальная практика, которая будет способствовать развитию торговли.



Подымался премьером вопрос с торговлей по патенту. То, что ситуация с работой по патенту и работой в формате юридического лица в Приднестровье разбалансирована, не является секретом - одна из затяжных внутренних войн в бизнес-сообществе это как раз война между “патентщиками” и “юриками”. Как-то и кому-то решать этот вопрос в будущем придется - вопрос только в том, как и кому. Правительству хотелось бы, чтобы вся торговля шла через кассовый аппарат/карты - это серьезный задел в плане увеличения налоговых поступлений. При этом не хочется трогать патентщиков, предоставляющих услуги, да и маленькие торговые точки не представляют интереса - но как выделить и вывести из тени тех, кто ежемесячно проводит серьезные обороты при минимальных затратах на патент? Звучали разные идеи, но какой-то сильной и однозначной пока не родилось. Мы рассчитываем, что поспешных решений в этой области приниматься не будет - тема тонкая и легко наломать дров. Будем думать, что можно предложить со своей стороны в качестве компромисса. Если у кого-то есть светлые идеи по этому поводу, пишите, это может помочь.



Подымался вопрос с проверками бизнеса. У правительства есть понимание, что это один из факторов, тормозящих развитие экономики. Предприниматели боятся различных проверяющих органов, которые сваливаются как снег на голову и всячески пытаются “защитить” предпринимателя, его сотрудников и клиентов от разнообразных бед этого жестокого мира - начиная от случайного засовывания пальцев в розетку и вплоть до неправильных замеров неповеренной специальным органом рулеткой. Причем, что характерно, эта “защита” всегда производится за деньги предпринимателя, которые оседают в различных (и обычно далеко не бюджетных) карманах. Договорились, что мы проработаем список проверяющих органов, периодичность проверок и нашу оценку по поводу их целесообразности.







Еще один вопрос касался несовершенной системы проведения тендеров. Очень часто под маркой все той же заботы о государстве, различные органы власти или госпредприятия закупают необходимые товары и услуги у других ГУПов и МУПов, несмотря на то, что это обходится им дороже и к тому же влечет дополнительные издержки. Например, вместо того, чтобы заказывать услуги по доставке груза у частных компаний, которые будут выбраны на основании открытого конкурса, создается муниципальное транспортное предприятие, которое берет в лизинг технику (за деньги горожан, между прочим) и оказывает с ее помощью услуги по неконкурентной цене (и платят за это опять же горожане). Таких примеров в различных отраслях множество - и за каждой такой историей стоят неразумные траты денег налогоплательщиков в результате непрофессионального управления людьми, которых мы прямо или косвенно выбираем. Наша позиция, которая во многом нашла поддержку у премьера - необходимо максимально возможное число услуг передавать на аутсорс, определяя поставщиков по итогам открытых и честных конкурсов. Это вполне реально организовать, но нужно четкое понимание выгодности такого подхода всеми лицами, принимающими решения - как на уровне городов, так и республики в целом.



Помимо обсуждения вопросов, мы узнали подробности о готовящихся изменениях в штатном расписании Министерства экономического развития, на базе которого будет проводиться интересный эксперимент по оптимизации и повышению эффективности системы управления. Мы за такой подход, несмотря на то, что уменьшение численности означает в том числе и то, что какое-то количество людей останется без работы. На наш взгляд, повышение эффективности государственного управления многократно компенсирует эти потери - в том числе и в прямом количестве возникших новых рабочих мест. Шла речь на встрече и о реформе ГУПов и МУПов, которые планируется постепенно переводить в форму акционерных обществ - это шаг на верном пути. Текущая ситуация с управлением государственными активами, мягко говоря, далека от совершенства, и хорошо, что ее планируется менять.



Под конец мы затронули вопрос о неработающих нормах, регулирующих торговлю канцелярскими товарами. Приднестровье, пожалуй, единственная страна мира (не знаю вот, как там Венесуэлла), в которой практически все канцтовары, от копеечной тетрадки до ручки “Паркер”, считаются социально-значимым товаром. Наша позиция - сам подход с якобы защитой населения путем определения списков социально-значимых товаров ущербен и не выполняет своей функции, а в случае с канцтоварами он доведен до абсурда, который автоматически делает компании, занимающиеся этим бизнесом, чуть ли не преступниками, т.к. разница между реальной закупкой канцтоваров и учетной стоимостью по официальному курсу на протяжении как минимум последнего года в разы перекрывала определенную законом норму наценки. На счету “социальной значимости” есть и более крупные жертвы - например, именно она во многом губит отечественную молочную промышленность. В общем, тут очень широкий простор для деятельности - придется долго объяснять, убеждать, приводить цифры и факты - но этот вопрос нужно решать, если мы хотим видеть в Приднестровье широкий ассортимент товаров по хорошим ценам, а не просто завезенный по-быстрому ширпотреб с седьмого километра.



