play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Евгений Шевчук о состоянии экономики Приднестровья Категория: Новости дня



Краткий анализ сквозь призму обещаний семимесячной давности



Вижу, что многие здесь, в соцсетях, обсуждают бюджет, состояние экономики. В телевизоре говорят одно, а людей беспокоит совсем другое. Альтернативной информации почти нет. Для тех, кому интересно, хотел бы предложить свой взгляд на некоторые экономические процессы и бюджет. Я не претендую на «истину в последней инстанции», а просто предлагаю осмыслить происходящее в экономической политике Приднестровье в целом.

Вот уже более семи месяцев прошло с 16 декабря прошлого года. Много было сказано за время предвыборной компании и за прошедшие семь месяцев. Еще больше было обещано: стабилизируем курс рубля за 2 месяца, обеспечим бесплатную медицину, наполним и примем такой бюджет, что вся социалка «расцветет». Обещали, что профессиональная команда из депутатов (имелись в виду Шкильнюк, Красносельский, Мартынов, Коршунов, Василатий, Сафонов, Кравчук, Петрик, Буга, Антюфеефа) обеспечит совсем иной и хороший бюджет. А то ведь неправильно и не так распределялись доходы, газовые деньги, и так далее. Итак, давайте рассмотрим по порядку.



1. Девальвация.

Подходы к вопросу девальвации в 2016 году не критиковал только ленивый. Все началось с озвученного в январе 2016 года предложения ПРБ ПМР девальвировать национальную валюту. Напомню, что в ПМР в 2012-2015 валюта была стабильной, в отличие от России, Украины и Молдовы. В 2016 году предлагалось установить официальный курс на уровне 12,5-13 руб. за доллар США с последующей компенсацией пенсионерам. Депутат ВС ПМР Александр Мартынов тогда громогласно с трибуны заявил, что «ситуацию на валютном рынке удастся стабилизировать без девальвации… Складывается впечатление, что девальвация выгодна кому-то из чиновников». Это были его слова. И что он в итоге сделал? Уже 17.06.2017 года ПРБ принимает самостоятельное (с ведома Верховного Совета и Правительства) решение о повышении официального курса с 11.3 руб. до 15 руб. за доллар. Таким образом была проведена девальвация национальной валюты на 35%. А если посчитать реальную стоимость наличного доллара, то она в кассах около 16 , и таким образом девальвация составила около 42%. Так, если следовать логике Мартынова, то тогда кому из чиновников стала выгодна девальвация сегодня, в 2017 году? В прессе это озвучено не было, и нас не просветили, но действующие власти не нашли происходящему лучшего объяснения, чем безосновательно обвинить предыдущую власть в каких-то деяниях, якобы повлекших за собой необходимость девальвации. Получается, что в ходе предвыборной кампании, зная все, эти «специалисты» все равно обещали стабилизировать рубль в течение нескольких месяцев. При этом как-то подзабыли, что весть тот период до весны 2017 года именно специалисты–депутаты по Закону "отвечали" за рассмотрение и утверждение параметров валютного курса. То есть на момент принятия такого решения уже более шести месяцев страной руководил новый Президент, новое Правительство с четырьмя вице-премьерами, которые занимаются экономикой, финансами и реформами, Верховный Совет со своей «профессиональной» командой продолжает выдавать «экспертные» заключения и по любому вопросу, а ПРБ укомплектован спецами из «Агропромбанка».

По факту все руководители данных органов и бОльшая часть депутатов управляются с единой ложки. Так кто сегодня «танцорам» мешает наладить жизнь?

Впервые такая «идиллия», единство всех ветвей власти. Законы в миг меняют. Например, Верховному Совету уже не понадобилось в 2017 год управлять валютным курсом и сохранить эти полномочия, о чем они совсем еще недавно настаивали. Получается, что те шаги, которые предлагались предыдущим руководством ПРБ, были верными, и если бы своевременно все было сделано, то был реальный шанс стабилизировать валюту еще в начале 2016 года. Тогда вопрос, в чем был не прав Косовский, и почему его предложения уже в худшей обстановке и в худшем виде реализуют новые власти? Или решение о девальвации, принятое сегодня, было кому-то выгодно? Валюта-то покупалась по курсу 11,3 в 2017. Значит, и ответить за принятое решение о девальвации должен уже новый глава ПРБ -Тидва.

Признаюсь, удивила, в отличие от 2016 года, полная тишина по данному вопросу со стороны ВС ПМР. Не было слышно «говорящих голов» - осколков приднестровской «демократии» (Петрика, Сафонова, Коршунова, Буги, Василатия и иных). Не видно горькой слезы Антюфеевой за судьбы людей, реальные доходы которых в одночасье снизились примерно на 40%. Очевидно, что 40% реальных потерь - это больше, чем 30% задержек 2015 года, которые все-таки были возвращены. В чем же дело? Итак, сегодня при девальвации в 42% обещание повысить пенсии и доходы бюджетников на 7% в 2018 выглядит как сарказм.



2. Рост денежной массы.

Напомню недавнюю историю о том, что «рост денежной базы – это есть включение печатного станка». Так говорил бывший депутат, нынешний глава ПРБ Тидва. «Хотелось бы узнать, как эти деньги будут использоваться?» – поинтересовался тогда у представителя ПРБ Тидва в ходе заседания парламентской комиссии, «исследующей» ситуацию на валютном рынке 24.10.2016 г. Затем Александр Мартынов на пресс-конференции 20.06.2017 г. заявил, что в прошлом году размер эмиссии составил около 950 миллионов рублей, почти миллиард. Был поток обвинений в совершении якобы незаконных действий предыдущим руководством ПМР. Был арест бывшего Председателя ПРБ Косовского Э.А. А что происходит с денежной базой сейчас? Согласно данных ПРБ, размещенных на официальном сайте, прирост денежной базы на 1.01.2017 г. к 1.01.2016 г. составил 16.6%, а прирост того же показателя на 1.06.2017 г. к 1.01.2017 г. составил 22,6%. Таким образом, в первом полугодии 2017 года наблюдается необьяснимый рост денежной базы еще большими темпами чем в 2016 году? На 1.06.2017 по отношению к 1.01.2017 расширение (прирост) денежной базы составило 480 млн. руб .(примерно 40 млн долларов). Так же растет и национальная денежная масса. На 1.06.2017 по отношению к 1.01.2017г. ее прирост, по данным ПРБ, составил еще 206 млн. руб. Это уже интереснее.Неясность получается и со средним объемом денежной массы в иностранной валюте. В 2017 году она в среднем составляла 2 900 млн. руб. На 1.06.17 года – 2 936,5 млн. руб., а на 1.07.17 г. уже 4 342,9 млн.руб. Таким образом за месяц прирост денежной массы в иностранной валюте составил 1 406,4 млн. руб.? Переоценка на процент девальвации дает прирост примерно 969 млн. руб.. Вопрос: откуда за месяц появилось еще около 435 млн. руб.? Это чьи деньги? Где они до этого «лежали» и откуда взялись неожиданно? Это около $35 млн. валюты, если, конечно, верить официальным данным. Получается, что по сумме это примерно те же деньги, которые в 2016 клиенты «Агропромбанка» до выборов успешно выводили по контрактам (срок репатриации боле 200 дней) за пределы? Интересно, что примерно на эту же сумму (425 млн. руб.) уменьшилась национальная денежная масса, в основном за счет уменьшения безналичных денежных средств (на 383,6 млн. руб.)

Есть основания предполагать, исходя даже из этих цифр, что в первом полугодии 2017 года была проведена скрытая эмиссия в объеме примерно 400 млн. руб. Тогда по году это может составить 800 млн -1 миллиард рублей? Итак , понятно что ЦБ являясь эмиссионным центром перекрывает сегодня дыры бюджета . А заявляли ,то …



3. Закон о бюджете.

12 июля 2017 года принят главный финансовый документ государства Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2017 год». Проект данного документа был направлен на рассмотрение в Верховный Совет осенью 2016 года и повергся тогда оголтелой критике со стороны ряда «специалистов широкого профиля» - тех же депутатов, которые, в том числе, уже руководят ПРБ и Правительством. В адрес правительства тогда звучали обвинения в безответственном подходе к формированию бюджета, указывалось на то, что реальные источники покрытия дефицита отсутствуют, что кредиты банков, привлекаемые на финансирование расходов бюджета, это ни что иное как эмиссия, и этого нельзя допускать. Но вот бюджет принят, и проведя пока беглый анализ принятого документа в сравнении с проектом направленным предыдущим Правительством осенью 2016 года, увидим следующее:



а) доходы консолидированного бюджета планируются на уровне 2 395 064 319 руб., что на 17 273 976 руб. больше чем планировалось первоначально (первоначальный план – 2 377 790 347 руб.). Предельные расходы консолидированного бюджета планируются в сумме 4 593 207 200 руб., что на 508 655 461 млн. превышает первоначальный план (планировалось 4 084 551 739 руб.)При утверждении данных показателей дефицит консолидированного бюджета составит 1 865 523 626 руб. или 40,6% к расходной части. То есть, бюджет не обеспечен и не сбалансирован реальными налоговыми доходами (то есть доходами от производства услуг и товаров). Первоначальный план предполагал утверждение дефицита в меньшем размере - 1 472 410 047 руб., что составляет 36% к расходам. Увеличение дефицита уже в 2017 году составит 393 113 579 руб.. Пока улучшений не видно. А как смачно перед выборами обещали, что сбалансированный и наполненный доходами бюджет станет реальностью.



б) кроме того выясняется, что брать «противные» кредиты все-таки можно, и их будут привлекать. В 2017 году это подтверждается нормами статьи 4 принятого Закона, в которой предоставлено право при влечения кредитов на покрытие кассовых разрывов сроком на 6 месяцев. При этом в первоначально принятой редакции был установлен предел таких заимствований в сумме 165 млн. руб., но, уже в июле 2017 года были приняты изменения, в соответствии с которыми данный предел был исключен. И теперь заимствовать можно неограниченное количество приднестровских рублей, хоть миллиард, хоть пять! Пределов теперь ни у ПРБ, ни у Правительства нет! Красота? Печатай и выдавай, печатай и выдавай.



в) в статье 21 принятого закона установлено, что ПРБ перечисляет часть прибыли в сумме 175 000 000 рублей в республиканский бюджет. За счет кого банк планирует получить такую прибыль, когда в Законе о ЦБ черным по белому написано – «прибыль не является целью ПРБ»? При чем, это только ее часть! А какая же полная сумма прибыли, которую ПРБ планирует «заработать» и на ком? Или под видом прибыли планируется провести эмиссию? Или, судя по показателям денежной базы и денежной массы, ее уже провели? Вопросов больше чем ответов, но лучше бюджет, уж очевидно, не стал, а во многом - наоборот.



г) при анализе расходной части республиканского бюджета внимание привлекает увеличение расходов на содержание Главы государства. Боролся на выборах с чиновниками и, как следствие, с непомерными расходами на их содержание. Это мы помним. Но теперь рост планируемых расходов составил общую сумму 5 397 233 руб.. Из них на приобретение оборудования планируется увеличить расходы с 1 292 764 руб. до 3 412 764 руб., что на 2 120 000 руб. больше, чем предполагалось первоначально.На проведение капитального ремонта админзданий, находящихся на балансе Администрации Президента, предлагается направить средства в общей сумме 3 804 601 руб., тогда как первоначально предполагались расходы в сумме всего 554 601 рубль. Таким образом планируется увеличение расходов по данному направлению на 3 250 000 руб.

Помню, как пришедшие сейчас к власти люди, критиковали меня за то, что в такой сложной ситуации я принял решение ремонтировать социальные объекты и улучшать инфраструктуру городов и районов. Теперь становится понятно, у кого какие приоритеты. Прежняя президентская резиденция оказалась для нового главы государства не такой хорошей. Ее благоустроят.

На это деньги есть.

Также планируется увеличение расходов на содержание Счетной Палаты на сумму1 440 437 руб., из них на 465 830 руб. увеличиваются расходы на оплату труда работников СП, и на 430 264 руб. увеличиваются расходы на проведение текущего ремонта помещений, а на 270 000 руб. увеличиваются расходы на приобретение оборудования. Еще на 160 000 руб. на вложения в жилищное (жилье работникам, безусловно, необходимо) строительство.Кроме того, расходы бюджета увеличиваются на 367 235 513 руб. на цели возврата кредитов.

Речь идет о кредите, привлеченном в 2016 году на погашение задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной сферы. Так вот, если бы в начале 2016 года «спецы» ВС не упирались бы с курсом 12,5-13, то по расчетам и кредит можно было в 2016 не брать Правительству. А так, похоже, сами спровоцировали, сами дали кредит, а сейчас, конечно, надо возвращать героическими усилиями. Цена таких решений - неэффективность бюджетной политики, расширение бедности и ухудшение возможностей финансирования, а также более значительная девальвация.



4. Идем дальше. Национализация банков. 28 июня 2017 года ВС ПМР принимает, а 30 июня 2017 г. Президент подписывает, Закон ПМР «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики». Данным законом предполагается так называемая национализация двух коммерческих банков, находящихся в частной собственности. Надо отметить, что это были именно те банки, которые были не подконтрольны представителям действующей власти. Таким образом, в банковском секторе фактически были устранены конкуренты (одна из задач государства – это формирование конкуренции, а не ее ликвидация). Сегодня на банковском рынке действуют два банка, находящихся в собственности государства, но подконтрольных фактически аффилированным сотрудникам АПБ, и один, находящийся в частной собственности, и подконтрольный Шерифу. Банковский сектор таким образом «расчищен». Нет банков – нет конкуренции, нет проблем у АПБ. «Развитие» банковской конкуренции налицо! Финансовая система- сосуды экономики.

5. Отдельно о налоговых поступлениях. Правительство и Президент отчитывались, что схемы «вскрыли», деньги «нашли», в бюджете их учли, бюджет приняли, жить станет «лучше», денег станет больше! Оперативная информация о доходах и расходах консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) и Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-июнь 2016-2017гг. см . приложениеПо состоянию на 1 июля 2017 года:оплата труда сотрудников учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, за май 2017 года профинансирована в полном объеме. В фактических поступлениях за январь-июнь 2017 года отражена сумма авансовых, а не текущих, платежей в размере 37 млн.руб., перечисленная ООО "Шериф" в доход республиканского бюджета в сумме 25 млн.руб., Единого государственного фонда социального страхования ПМР в сумме 12 млн.руб. Партнеры спасали, видимо, Правительство от краха невыплат. Это, безусловно, хорошо. Но какова цена таких услуг, и насколько они бескорыстны в иных решениях Правительства?

Но, как показывают данные с сайта Министерства финансов, денег стало значительно меньше, а не БОЛЬШЕ, как обещали с экрана «ТСВ» горе экономисты – эксперты. Если учесть, что 37 млн. руб. были внесены в бюджет фирмой «Шериф» в виде авансовых платежей, то фактическая ситуация с наполняемостью бюджета, по сравнению с 2016 годом, совсем напряженная!

За первое полугодие поступило почти на 15 млн. руб. Меньше, чем в прошлом году, а если отнять авансовые платежи Шерифа, то и на все 52 млн. руб.



Остается выяснить, а действительно ли были серые схемы, и если их устранили, то куда делись живые деньги?



1. А вот еще одна интересная информация. По итогам первого полугодия у некоторых организаций резко начали расти отчисления в бюджет.

Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных крупными налогоплательщиками за январь - июнь 2016-2017 гг. в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды (с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности) Но если кое-что вспомнить, то из анализа видно, что, например, ООО «Шериф» в 2016 году уменьшил свои отчисления в бюджет почти на ту же сумму, на которую он их увеличил сейчас, в 2017 г.

Такая же тенденция наблюдается еще по ряду аффилированных организаций. Необходимо отметить, что по условиям хозяйствования для данных организаций ничего не изменилось, разница лишь в одном - в Президентах.

А еще, если вспомнить 2015 год, когда не финансировали 30 процентов, то тогда холдинг снизил налоговые платежи на сумму свыше 200млн. Да, оперативники КГБ тогда докладывали, что часть снижений сделаны умышленно, под выборы, чтобы над 30 процентами подтрунивать в ходе выборов в ВС. Но нашим чекистам не удалось добиться документирования такой информации. И такой подход остался только версией, но сомнения то остались.



Таким образом вполне можно предположить, что в 2016 году путем сговора эти предприятия искусственно занизили налогооблагаемую базу, чтоб создать негативный фон для действующей власти в ходе избирательной компании.



1. Рабочие места. Не заметно в бюджете, каким образом бюджет будет стимулировать создание 15 000 рабочих мест, то есть 3000 в 2017 году? Или это уже происходит и не за счет бюджета? Тогда, кто финансирует создание в этом году 3000 рабочих мест и где они?



2. Торговля топливом. Показательно что в первом полугодии 2017 года две организации ООО "ТИРОЙЛТРЕЙД" и ООО "АЛТАЙ", аффилированные с холдингом, резко увеличивают отчисления в бюджет на 3 623 998 руб. и 3 625 307 руб. соответственно. Бизнес, как говорят в народе, попер!

Обе эти организации осуществляют импорт и реализацию подакцизной продукции, в том числе ГСМ. А теперь обратим внимание, в том же периоде ООО "ТРИСТАР" - конкурент, который в 2016 году возил ГСМ ( когда «Шериф», по-моему, умышленно саботировал поставки и создавал искусственный дефицит ГСМ), уменьшило отчисления в бюджет почти на ту же сумму - 7 778 665 руб. Что это? Совпадение или ЛИКВИДАЦИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГСМ?



3. Местные бюджеты. Чтобы понять, что происходит с местными бюджетами, приведем цифры по бюджету города Тирасполь. Это наиболее обеспеченный бюджет, и тенденции будут ясны. В других городах картина более плачевная.

Итак, с учетом субсидий на развитие дорожной отрасли доходы Тирасполя установлены в размере 234 290 649 рублей, расходы – 303 955 504 рублей. Таким образом, предельный дефицит столичного бюджета составил чуть более 33 млн рублей.*Для сравнения, совокупные доходы (план/факт) местных бюджетов, Тирасполь + Днестровск, млн.руб:2015 - 344,1 / 309,12016 - 323,3 / 298,6расходы (план/факт):2015 - 419 / 305,22016 - 407,2 / 291Смогут ли местные бюджеты с меньшими доходами улучшить положение в городе? Можете сами предположить. Доходы в 2016 году были больше почти на 100 млн рублей.



4. Показателен и дорожный фонд. Дорожный фонд 2016 года в рублях - 129 980 067 или около $11 502 660. Дорожный фонд 2017 года в рублях - 121 714 037 или примерно $ 9 442 710. Уменьшение на 2 млн. Из них в 2017 году 16 550 647 руб. или $1 287 833 направляются на финансирование расходов по социальным статьям – на проедание (ст.16 з-на о бюджете.)



5. Что будет с дорогами, когда выделено примерно на 18 процентов меньше средств, можете себе предположить. А если добавим сюда, что часть дорожного фонда власти разрешили направить на расходы коммерческим кампаниям, то следует ожидать еще больших трат скудного дорожного фонда. Цифры говорят сами за себя.

При потребности в наращивании ремонта дорог идет резкое падение финансирования, и результат станет очевиден к весне следующего года. Будем жить на багаже того, что успели дорожники с 2012-по 2015 годы, но, как очевидно уже сегодня, достигнутое качества дорог будет потеряно.6. Продажа электричества. Давайте вспомним «детектив» с поставками электричества в РМ. Что утверждают злые языки? Цена поставок в 2016 была - 4,9, рынок был 100 процентов, сейчас - 4,5 рынок 70 процентов. Потеряны поставки 100 процентов полностью в апреле и мае. Говорят, цена газовой составляющей в 2016 была 72-74, сейчас вроде 62-64. Простите, если это так, то переговорщики (наверное Шкильнюк и Мартынов), чего-то напереговаривали не то, а может не туда. Не понятно, чего можно ожидать при снижении показателей? Очевидно, снижение доходов бюджета! Но обещали, что как-то сделают так, чтобы поступило больше средств, а не меньше, и…? Похоже за промахи этой «парочки» в результате получим по году – от 30 до 40 процентов валюты меньше. Значит будет еще бОльшая девальвация. Только кто за нее ответит? Если не выпросят деньги у РФ или еще где, то очевидно к сентябрю-октябрю дополнительной девальвации в параметрах еще 10-25 процентов не избежать.

То есть, к концу года бюджетники и пенсионеры могут потерять около 50 процентов своих доходов по отношению к доллару. Такого падения доходов не было с 2012 года, но было раньше - при Смирнове.Тогда и девальвация была, и гиперинфляция. Так что, старая-новая команда во главе со Смирновым, наверное, поделится «опытом» (он же в 2016 «убеждал», что невыплата 30 процентов - это преступление). Вот такой «мастер» подскажет нынешней власти, как действовать при дальнейшем обрушении доходов граждан.

Тем временем ,по неофициальным данным прирост выехавших, выписывающихся из Приднестровья 2017 к 2016 уже составляет 15-20 процентов. Получателей пенсий, по официальным данным, стало на 2000 человек меньше. Очевидно, это своего рода «голосование ногами», и люди не хотят к концу года встретить нищету на свой Родине, и думают о перспективах детей.



Краткий итог 7 месяцев? Провал с инвестициями. Снижение платежеспособного спроса населения. Падение реальных доходов всего населения-свыше 40 процентов. Небывалый с 2012 года рост цен. Снижение заработной платы значительной части бюджетников от 300 до 800 рублей. Действия властей несопоставимы с экономическими рисками. Добросовестность предвыборных обещаний под вопросом.

Прогноз по экономике и, как следствие, перспективы совершенствования социальной политики НЕГАТИВНЫЕ.



Возможно этот текст покажется вам некой провокацией, но порой это необходимо людям.

Мы же рождены думающими, а значит рано или поздно будем устранять ошибки. Выбор за нами.





Евгений Шевчук Сегодня, 07:18

DTV

Просмотров: 493

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.