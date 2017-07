play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Недружественный акт Молдовы: Депортация без объяснения причин Категория: Наши репортажи



Как стало известно, депутат Государственной Думы Российской Федерации Шперов Павел Валентинович, от фракции ЛДПР, был депортирован из аэропорта Кишинев обратно в Москву.

Народный избранник прилетел для того, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия российской миротворческой операции.



Также стало известно, что о задержании в Кишиневском аэропорту группы из примерно 10 артистов из РФ, которые тоже направлялись в Приднестровье. Им тоже грозит депортация. Все эти граждане России приехали в Молдову в связи с заявленным на 28-29 июля визитом вице-председателя правительства РФ, сопредседателя молдо-российской межправкомиссии Дмитрия Рогозина.

Власти Молдовы, в лице руководства парламента, правительства, МИДЕИ, объявили нежелательным приезд Рогозина, которого пригласил в Молдову Додон.







Вчера, 19:59

DTV

Просмотров: 58

Комментариев: 0





