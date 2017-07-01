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Недружественный акт Молдовы: Депортация без объяснения причин

Недружественный акт Молдовы: Депортация без объяснения причин

Как стало известно, депутат Государственной Думы Российской Федерации Шперов Павел Валентинович, от фракции ЛДПР, был депортирован из аэропорта Кишинев обратно в Москву.
Народный избранник прилетел для того, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия российской миротворческой операции.

Также стало известно, что о задержании в Кишиневском аэропорту группы из примерно 10 артистов из РФ, которые тоже направлялись в Приднестровье. Им тоже грозит депортация. Все эти граждане России приехали в Молдову в связи с заявленным на 28-29 июля визитом вице-председателя правительства РФ, сопредседателя молдо-российской межправкомиссии Дмитрия Рогозина.
Власти Молдовы, в лице руководства парламента, правительства, МИДЕИ, объявили нежелательным приезд Рогозина, которого пригласил в Молдову Додон.


Недружественный акт Молдовы: Депортация без объяснения причин
  • Вчера, 19:59
  • DTV
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