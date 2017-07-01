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Актуальная социология. Мнение населения Приднестровья о действующей миротворческой операции на Днестре

Актуальная социология. Мнение населения Приднестровья о действующей миротворческой операции на Днестре

По заказу Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики был проведён опрос общественного мнения относительно действующей миротворческой операции на Днестре.
Опрос проводился в период с 16 июня по 5 июля 2017 года по репрезентативной случайной бесповторной выборке среди 525 человек в возрасте от 16 лет и старше во всех городах и районах республики. Статистическая погрешность с вероятностью 95 % не превышает 5 %.
Говоря о результатах исследования, прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на высокую долю респондентов, знающих о функционировании на территории Приднестровья миротворческой операции (98%), только 15% из них владеют полной информацией о таком базовом параметре операции, как её участники. При этом 98% знают, что в операции задействованы российские миротворцы, и почти две трети (65%) уверены в участии приднестровских миротворцев. О том, что в миротворческую операцию вовлечены представители Республики Молдова и Украины осведомлены только 32% и 19% опрошенных, соответственно.
Одной из задач исследования было определение того, как население Приднестровья оценивает качество миротворческой операции по критериям «эффективность», «оптимальность формата» и «надёжность». Полученные данные говорят о высокой оценке действующей операции: 92% опрошенных считают её эффективной, 85% – надёжной, а текущий формат операции представляется оптимальным для 75% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство остальных респондентов, высказались не отрицательно, а затруднились с ответом. Например, 17 % опрошенных затруднились выразить мнение о существующем формате операции.

В дополнение к данным положительным оценкам был выявлен высокий уровень доверия населения миротворческой операции – 95% опрошенных отметили, что существующая миротворческая операция вызывает доверие (81% – «да», 14% – «скорее да»). Кроме того, наличие миротворцев в Зоне безопасности внушает чувство защищённости 92% респондентов (78% – «да», 14% – «скорее да»), а 94% опрошенных отметили, что присутствие миротворцев является гарантией мира (80 % – «да», 14 % – «скорее да»).

В пользу действующей миротворческой операции говорит также распределение ответов респондентов на вопросы, касающиеся возможного вывода российских миротворцев и влияния миротворческих постов на свободу передвижения граждан. Так, с высказыванием о том, что вывод российских миротворцев будет способствовать разрешению молдо-приднестровского конфликта, не согласны 87% опрошенных (73 % – «нет», 14 % – «скорее нет»), а с тем, что посты миротворцев мешают свободному передвижению граждан, – 94% (83% – «нет», 11% – «скорее нет»).

Менее однородно мнение приднестровцев относительно совместного участия сторон конфликта в миротворческой операции. В частности, по мнению 59% респондентов, совместное участие в миротворческой операции представителей Приднестровья и Молдовы создаёт атмосферу доверия (33% – «да», 26% – «скорее да»), однако почти 30% с этим не согласны (12% – «нет», 17% – «скорее нет»). Практически четверть опрошенных полагает, что участие приднестровских и молдавских сил в миротворческой операции накаляет обстановку (10% – «да», 14% – «скорее да»). 61% респондентов считает иначе (40% – «нет», 21% – «скорее нет»), но при этом каждый седьмой опрошенный затруднился с ответом.

В ходе опроса респондентам предлагалось поразмыслить над тем, какой бы они хотели видеть миротворческую операцию, в том числе в части состава её участников и ведущего, контролирующего актора. Согласно полученным данным, большинство опрошенных хотели бы видеть в составе миротворческой операции представителей России (98%) и Приднестровья (85%) и против участия представителей США (95%), НАТО (93%), Евросоюза (85%), ООН (83%), ОБСЕ (76%) и Украины (75%). Мнения относительно участия в миротворческой операции Республики Молдова разделились – «за» выступают 41%, а «против» –56%.

Основная масса респондентов предоставила бы контроль над миротворческой операцией России (92%), треть – Приднестровью и Молдове совместно (34 %).
Достаточно показательны данные о чувствах, которые вызывает у респондентов мысль о любых возможных изменениях миротворческой операции. Прежде всего, это тревога и страх (50%), неуверенность и беспокойство (46%), пессимизм и ожидание худшего (24%). Вместе с тем определённая часть опрошенных испытывает и положительные эмоции в связи с изменением миротворческой операции – оптимизм, ожидание лучшего (11%), надежду (10%), любопытство (9%), уверенность и спокойствие (8%). Можно предположить, что такая картина объясняется тем, что изменение миротворческой операции связано в общественном мнении с достижением устойчивых положительных результатов переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию.

В завершение обзора результатов проведённого опроса необходимо отметить, что 98% респондентов отметили потребность в продолжении миротворческой операции на Днестре.
  • Вчера, 20:19
  • DTV
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