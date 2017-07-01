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В Бендерах установлен памятник миротворцам

В Бендерах установлен памятник миротворцам


В канун 25-й годовщины ввода Совместных миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье в Бендерах состоялось торжественное открытие памятника воинам-миротворцам. Бетонный монумент установлен на одноимённой аллее у Дома культуры им. П. Ткаченко.
В мероприятии приняли участие глава государства Вадим Красносельский, председатель Правительства Александр Мартынов, депутаты Верховного Совета, военнослужащие ОГРВ, представители органов государственной власти республики, духовенство и горожане.
Автор скульптуры, посвященной миротворцам, ректор Бендерского высшего художественного колледжа им. Л. Постойкина Сергей Горбаченко рассказал, что работа над монументом была начата еще в феврале этого года.
«Поскольку сразу было решено, что памятник будет выполняться в бетоне, то фигура солдата представлялась динамичной. Человек должен идти и нести мир», — рассказал он, отметив, что на эту идею его вдохновили 25 лет без войны. «Радоваться и быть счастливыми. Говорить на родном языке и самореализовываться — за все это большое спасибо миротворцам», — подытожил художник.
Памятное мероприятие завершил торжественный марш миротворцев.
25 лет назад, 21 июля, в Москве президентами России и Молдовы Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии тогдашнего президента Приднестровья Игоря Смирнова было подписано соглашение о принципах урегулирования вооруженного конфликта. Согласно этому документу, образовался миротворческий механизм, состоящий из Объединенной контрольной комиссии и Совместных миротворческих сил.
А 29 июля 1992 года в Бендеры вошли первые подразделения российских миротворческих сил. Они до сих пор несут службу в Приднестровье, профессионально выполняя свой долг, обеспечивая безопасность и мир.
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
  • Просмотров: 3
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