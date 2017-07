play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Оселок Категория: Наши репортажи



Когда я был депутатом первого Парламента Молдовы, часто слышал в его стенах высказывания о том, что Молдове не нужен старший брат - Россия, что стране не нужна армия, и ее надо сделать демилитаризованной - мол, мы мирные люди, что не нужны связи с Востоком - на Западе продадим свои помидоры, да шампанское, а за это все что надо купим.... - разговоры на эти темы ходили разные. Но на самом деле в ту бытность премьер-министр Мирча Друг не гнушался возить и продавать орехоколы и прочую алюминиевую дребедень для того, чтобы заработать себе западных деньжат в западных командировках. Напомню, что у нас алюминий не делают, ввозили от "старшего брата".



Страна переживала эйфорию от независимости и искала свое место в мире. Доходило до того, что понимая демографическую ситуацию многие молдавские политики, кто вслух, а кто в кулуарах, жалели, что здесь не прошел прибалтийский вариант гражданства, и заявляли о том, что такой страны как Молдова нет, тонко намекая на необходимость ее возвращения в лоно Румынии.

Да и декларация о независимости, которую на радостях так спешили принять, вопреки воле большого числа народных избранников приднестровцев и из других регионов Молдовы, несла в себе разрушительную формулировку непризнания пакта Рибентропа-Молотова, согласно которой, страна возвращалась в исходное состояние румынской провинции...



Прошло время. Случился конфликт, унесший сотни жизней, сделавших десятки тысяч людей несчастными, но, слава Богу, остановленный.

Для меня, перед написанием книги об этой войне, хорошо изучившему ситуацию с помощью свидетелей, как одной, так и другой стороны, существует однозначный вывод: вооруженное столкновение готовила и начала молдавская сторона. Кроме того, российская армия не воевала на стороне Приднестровья. Вооружение этой армии было захвачено и использовано приднестровцами для своей защиты. Это было легко сделать, если учесть то, что большинство приднестровцев служили в 14-й армии.



Хорошо, что конфликт, по меркам нынешнего дня, был скоротечен. Хорошо, что в Москве представители конфликтующих сторон подписали Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и подкрепили его вводом миротворческих сил, составленных из представителей всех сторон, арбитром для которых выступали российские военные.



Я помню, с какой радостью жители Бендер встречали ввод российских миротворцев-десантников в город. Моя дочь первой преподнесла им хлеб-соль, а бендерчане забросали всех розами, коих в то жаркое лето было немерено... Для всех это было символом пришедшего мира и прекращения кровопролития.







Прошло 25 лет этой установления этой миротворческой миссии. Как оказалось, она стала одной из самых эффективных в мире. Не вина военных в том, что политики до сих пор не нашли решения конфликта, зато часто были в поисках как его вновь возобновить. Но именно присутствие российских миротворцев, пусть даже в ограниченном количестве, сдерживало горячие головы.







За эти годы молдавский политический горизонт претерпевал различные изменения, но не менялось одно: желание выдавить российское военное присутствие из Приднестровья. Однако на этом фоне усиливались и поощрялись стремления к "унире" с Румынией, по улицам открыто и сегодня ходят молодые люди с флагами Румынии, выступающие за уничтожение Молдовы, как независимого государства и все теснее становятся связи молдавских военных с НАТО. В Румынии появляются американские пусковые установки, все сильнее обозначается военное присутствие северо-атлантического альянса в Прибалтике, Польше и Украине... НАТО подошло к границам с Россией. Молдавское руководство признается в любви и верности новым "старшим братьям": США и Евросоюзу, демонстративно повернувшись спиной к Востоку. Точно так они не обращают внимания и на своих граждан, большинство из которых как раз выступают за тесные связи с Россией.

В Кишиневе стало нормой игнорировать мнение своего народа. Здесь боятся даже референдумов. А то, как же, глас народный может не совпасть со стремлениями политиков!



Обратим внимание: все чаще слышны голоса Кишинева о замене миротворческой операции какой-либо другой: полицейской, гражданской, международной и т.д.

Все это игры в слова. На самом деле я видел, как подобные операции тут же сворачивались при первых выстрелах. Никакой гарантии безопасности они не дают. В Приднестровье больше верят российским голубым каскам - это надежно и проверено временем! И чем больше Кишинев и иже с ним будет настаивать на смене формата, тем больше будет недоверия у приднестровцев к словам политиков о мирном разрешении конфликта, тем дольше будет длиться конфликт. Объясняются эти действия молдавских политиков очень просто - они не могут предложить модель урегулирования. Но хотят решить проблему без компромиссных решений. Так здесь не получится. Придется создавать новую страну или остаться жить в таком подвешенном состоянии.





Сегодня Молдова разделенная страна. Она разделена не только прошедшим конфликтом, но и тем, что у государства нет национальной идеи, которая могла объединить людей. Зато такая идея у правящих есть: обогащаться! Коррупция и вывод одного миллиарда долларов из страны - наглядный тому пример.



С выбором пророссийски настроенного Игоря Додона президентом своей страны, правящее парламентское большинство не может согласиться. Им нужен дестабилизирующий фактор. Не зря молдавский олигарх и, как его называют "кукловод", по которому плачет Фемида, Плахотнюк, ездил за "ярлыком на княжение" в Вашингтон. И ведь сработал старый американский принцип: он - сукин сын, но он наш сукин сын!

В этих условиях все хорошо, что против укрепления российского влияния в стране.

Празднование 25-летия миротворческой операции стало именно таким оселком в действиях тех людей, в руках которых сегодня реальная власть в Молдове.







Можно сейчас долго рассуждать, что послужило поводом решения сорвать приезд российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным: несогласование планов мероприятий, несовпадение мнений о том, что должно быть написано на медалях для миротворцев или другое. Если бы даже это произошло, то наверняка бы прицепились к несогласованному цвету туфель российской делегации. Молдавскому руководству и их патронам не нужен был пиар российской миротворческой миссии.

Говорить при этом, что Молдова - независимое государство, и сама определяет свои интересы, а также, кого принимать или не принимать - наивно. Пусть те, кто вещают об этом посмотрят на румынские триколоры и бесноватых унионистов. О каком суверенитете идет речь? Да и возможно ли представить российский триколор и требования марширующих дружить с Россией в центре Кишинева или возле аэропорта?



Противодействие происшедшему, как уже четко видно было комплексным: Румыния и другие страны активно участвовали в этой кампании. Такие решения принимаются только на самом высоком политическом уровне.



Отдельно нужно сказать и про реакцию МИД ПМР, которого уполномочили сделать заявление, где в частности говорится:

"...В связи с вышеизложенным МИД ПМР информирует о том, что торжественные мероприятия состоятся без участия делегации РМ во главе с И.Н. Додоном". Напомню, что президент Молдовы хотел все-таки приехать на празднование.

Кто от этого выиграет у россиян? Додон - да, Приднестровье - вряд ли.



По моему мнению, противостояние России и ряда западных стран продолжается. Молдова - полигон, неразделенный объект влияния. А, значит, в 2018 году, году выборов в стране, всех ожидают новые потрясения и события.



Григорий Воловой

Можно сейчас долго рассуждать, что послужило поводом решения сорвать приезд российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным: несогласование планов мероприятий, несовпадение мнений о том, что должно быть написано на медалях для миротворцев или другое. Если бы даже это произошло, то наверняка бы прицепились к несогласованному цвету туфель российской делегации. Молдавскому руководству и их патронам не нужен был пиар российской миротворческой миссии.Говорить при этом, что Молдова - независимое государство, и сама определяет свои интересы, а также, кого принимать или не принимать - наивно. Пусть те, кто вещают об этом посмотрят на румынские триколоры и бесноватых унионистов. О каком суверенитете идет речь? Да и возможно ли представить российский триколор и требования марширующих дружить с Россией в центре Кишинева или возле аэропорта?Противодействие происшедшему, как уже четко видно было комплексным: Румыния и другие страны активно участвовали в этой кампании. Такие решения принимаются только на самом высоком политическом уровне.Отдельно нужно сказать и про реакцию МИД ПМР, которого уполномочили сделать заявление, где в частности говорится:"...В связи с вышеизложенным МИД ПМР информирует о том, что торжественные мероприятия состоятся без участия делегации РМ во главе с И.Н. Додоном". Напомню, что президент Молдовы хотел все-таки приехать на празднование.Кто от этого выиграет у россиян? Додон - да, Приднестровье - вряд ли.По моему мнению, противостояние России и ряда западных стран продолжается. Молдова - полигон, неразделенный объект влияния. А, значит, в 2018 году, году выборов в стране, всех ожидают новые потрясения и события. Когда я был депутатом первого Парламента Молдовы, часто слышал в его стенах высказывания о том, что Молдове не нужен старший брат - Россия, что стране не нужна армия, и ее надо сделать демилитаризованной - мол, мы мирные люди, что не нужны связи с Востоком - на Западе продадим свои помидоры, да шампанское, а за это все что надо купим.... - разговоры на эти темы ходили разные. Но на самом деле в ту бытность премьер-министр Мирча Друг не гнушался возить и продавать орехоколы и прочую алюминиевую дребедень для того, чтобы заработать себе западных деньжат в западных командировках. Напомню, что у нас алюминий не делают, ввозили от "старшего брата".Страна переживала эйфорию от независимости и искала свое место в мире. Доходило до того, что понимая демографическую ситуацию многие молдавские политики, кто вслух, а кто в кулуарах, жалели, что здесь не прошел прибалтийский вариант гражданства, и заявляли о том, что такой страны как Молдова нет, тонко намекая на необходимость ее возвращения в лоно Румынии.Да и декларация о независимости, которую на радостях так спешили принять, вопреки воле большого числа народных избранников приднестровцев и из других регионов Молдовы, несла в себе разрушительную формулировку непризнания пакта Рибентропа-Молотова, согласно которой, страна возвращалась в исходное состояние румынской провинции...Прошло время. Случился конфликт, унесший сотни жизней, сделавших десятки тысяч людей несчастными, но, слава Богу, остановленный.Для меня, перед написанием книги об этой войне, хорошо изучившему ситуацию с помощью свидетелей, как одной, так и другой стороны, существует однозначный вывод: вооруженное столкновение готовила и начала молдавская сторона. Кроме того, российская армия не воевала на стороне Приднестровья. Вооружение этой армии было захвачено и использовано приднестровцами для своей защиты. Это было легко сделать, если учесть то, что большинство приднестровцев служили в 14-й армии.Хорошо, что конфликт, по меркам нынешнего дня, был скоротечен. Хорошо, что в Москве представители конфликтующих сторон подписали Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и подкрепили его вводом миротворческих сил, составленных из представителей всех сторон, арбитром для которых выступали российские военные.Я помню, с какой радостью жители Бендер встречали ввод российских миротворцев-десантников в город. Моя дочь первой преподнесла им хлеб-соль, а бендерчане забросали всех розами, коих в то жаркое лето было немерено... Для всех это было символом пришедшего мира и прекращения кровопролития.Прошло 25 лет этой установления этой миротворческой миссии. Как оказалось, она стала одной из самых эффективных в мире. Не вина военных в том, что политики до сих пор не нашли решения конфликта, зато часто были в поисках как его вновь возобновить. Но именно присутствие российских миротворцев, пусть даже в ограниченном количестве, сдерживало горячие головы.За эти годы молдавский политический горизонт претерпевал различные изменения, но не менялось одно: желание выдавить российское военное присутствие из Приднестровья. Однако на этом фоне усиливались и поощрялись стремления к "унире" с Румынией, по улицам открыто и сегодня ходят молодые люди с флагами Румынии, выступающие за уничтожение Молдовы, как независимого государства и все теснее становятся связи молдавских военных с НАТО. В Румынии появляются американские пусковые установки, все сильнее обозначается военное присутствие северо-атлантического альянса в Прибалтике, Польше и Украине... НАТО подошло к границам с Россией. Молдавское руководство признается в любви и верности новым "старшим братьям": США и Евросоюзу, демонстративно повернувшись спиной к Востоку. Точно так они не обращают внимания и на своих граждан, большинство из которых как раз выступают за тесные связи с Россией.В Кишиневе стало нормой игнорировать мнение своего народа. Здесь боятся даже референдумов. А то, как же, глас народный может не совпасть со стремлениями политиков!Обратим внимание: все чаще слышны голоса Кишинева о замене миротворческой операции какой-либо другой: полицейской, гражданской, международной и т.д.Все это игры в слова. На самом деле я видел, как подобные операции тут же сворачивались при первых выстрелах. Никакой гарантии безопасности они не дают. В Приднестровье больше верят российским голубым каскам - это надежно и проверено временем! И чем больше Кишинев и иже с ним будет настаивать на смене формата, тем больше будет недоверия у приднестровцев к словам политиков о мирном разрешении конфликта, тем дольше будет длиться конфликт. Объясняются эти действия молдавских политиков очень просто - они не могут предложить модель урегулирования. Но хотят решить проблему без компромиссных решений. Так здесь не получится. Придется создавать новую страну или остаться жить в таком подвешенном состоянии.Сегодня Молдова разделенная страна. Она разделена не только прошедшим конфликтом, но и тем, что у государства нет национальной идеи, которая могла объединить людей. Зато такая идея у правящих есть: обогащаться! Коррупция и вывод одного миллиарда долларов из страны - наглядный тому пример.С выбором пророссийски настроенного Игоря Додона президентом своей страны, правящее парламентское большинство не может согласиться. Им нужен дестабилизирующий фактор. Не зря молдавский олигарх и, как его называют "кукловод", по которому плачет Фемида, Плахотнюк, ездил за "ярлыком на княжение" в Вашингтон. И ведь сработал старый американский принцип: он - сукин сын, но он наш сукин сын!В этих условиях все хорошо, что против укрепления российского влияния в стране.Празднование 25-летия миротворческой операции стало именно таким оселком в действиях тех людей, в руках которых сегодня реальная власть в Молдове. Вчера, 18:29

DTV

Просмотров: 127

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.