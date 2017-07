play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Зачем Украине Приднестровье? Категория: Интересное видео



Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР.



Приднестровье в последнее время как–то совсем ушло с геополитической повестки. Изолированный от остального мира «малой империей» Молдовой и не очень дружественной Украиной регион жил после 2014-го года своей жизнью: избрал новый парламент, поменял президента, пострадал из–за социально–экономического кризиса, но ввиду объективных геополитических реалий, на фоне Крыма и Донбасса, Майдана в Украине, молдавских внутриполитических дрязг — «исчез с радаров».



На днях Приднестровье, однако, забурлило. Сначала украинский президент Пётр Порошенко и молдавский премьер Павел Филип открыли молдавско–украинский контрольный пункт в Кучурганах. Доселе данный участок границы контролировали приднестровские пограничники, но Киев с Кишинёвом де–юре и де–факто довершили блокаду региона. Теперь немногочисленные оставшиеся предприятия, осуществляющие экспорт-импорт, будет проверять не только Украина, но и Молдова (хотя предприятия с левого берега и так проходили молдавскую регистрацию).



Затем молдавский парламент потребовал от России вывести войска из Приднестровья. Ранее местные власти и так не особо жаловали россиян на правом берегу Днестра, но столь резкие заявления делали только отдельные государственные чиновники и политики.



На закуску приднестровский президент Вадим Красносельский дал странное примирительное интервью украинским журналистам, в котором заверил киевских пропагандистов в своих добрых намерениях, назвал Крым украинским, а также отказал жителям ДНР и ЛНР в праве на международное признание.



До госпереворота 2014-го года приднестровское урегулирование занимало значительное место в украинской внешней политике. Ещё лет 5-6 назад Молдова стояла на весьма прорумынских позициях, тогда как Россия занимала радикальную проприднестровскую линию. Нейтральная Украина, особенно при министре иностранных дел Леониде Кожаре, идеально подходила в качестве миротворца. Особенно после прихода в кресло приднестровского президента Евгения Шевчука, который был настроен на дипломатию и реформы.



Апофеозом стала встреча указанного приднестровского президента и тогдашнего молдавского премьера Влада Филата (что интересно, один сейчас — под следствием в Приднестровье, но сбежал в Молдову, второй — в молдавской тюрьме на 10 лет по обвинению в коррупции) зимой 2012-го года. Следующий контакт такого высокого уровня произошёл спустя 5 лет, в марте 2017-го года в Бендерах.



После Майдана и российской «агрессии» в Крыму и на Востоке украинско–приднестровские отношения резко изменились. Приднестровье стало главной угрозой проевропейскому режиму на Юге, наряду с 14-й российской армией, которая с 90-х годов выполняет миротворческую функцию. Время шло, а агрессия так и не состоялась — в итоге Приднестровье оказалось де–факто изолированным от внешнего мира на несколько лет.



В 2016-м году ситуация поменялась: в Молдове был избран пророссийский президент Игорь Додон, теперь нужно смотреть на регион под другим углом. У Украины замаячила перспектива оказаться в некоторой изоляции: кругом враги — Россия, ДНР ил ЛНР, Приднестровье, Венгрия, Белоруссия, Польша.



Союзников нашли в молдавском парламенте, в котором то ли за добрую монету от всемогущего олигарха Влада Плахотнюка, то ли от душевного расстройства тоже бредят мыслями о российской агрессии. Новоявленный друг украинского президента Филипп, собственно, и есть выходец из большинства.

Да только ошибается господин глава украинского государства. Никакими не проукраинскими настроениями, а великорумынским коллаборационизмом бредят представители молдавского парламента. До поры до времени их интересы действительно совпадают с украинскими, в том числе и в Приднестровье. Но основные претензии румынских шовинистов — в востановлении «настоящего» Приднестровья, то бишь, Транснистрии, такой, каким этот регион был с 1941 по 1944 год. А входило в тогдашнее «Приднестровье» территория вплоть до Николаевской области, включая «столицу» Одессу.







Так с кем должно быть украинское государство? С сателлитом империалистической, антиукраинской Румынии или с непокорным регионом, который в 20–40-е годы был неотъемлемой частью украинского государства, где украинский язык является официальным, где проукраинские настроения в хорошем смысла этого слова живы, даже несмотря на ксенофобскую сущность действующего киевского режима?



Зачем вся эта антиприднестровская истерия украинскому государству? А затем, что Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР. Примером того, что в условиях всесторонней блокады и изоляции можно создать более–менее функционирующее государство, не стоящее на коленях перед вчерашними угнетателями. Иных объяснений для авантюристской внешней политики Киева нет и быть не может.



Автор: Артём Бузила Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР.Приднестровье в последнее время как–то совсем ушло с геополитической повестки. Изолированный от остального мира «малой империей» Молдовой и не очень дружественной Украиной регион жил после 2014-го года своей жизнью: избрал новый парламент, поменял президента, пострадал из–за социально–экономического кризиса, но ввиду объективных геополитических реалий, на фоне Крыма и Донбасса, Майдана в Украине, молдавских внутриполитических дрязг — «исчез с радаров».На днях Приднестровье, однако, забурлило. Сначала украинский президент Пётр Порошенко и молдавский премьер Павел Филип открыли молдавско–украинский контрольный пункт в Кучурганах. Доселе данный участок границы контролировали приднестровские пограничники, но Киев с Кишинёвом де–юре и де–факто довершили блокаду региона. Теперь немногочисленные оставшиеся предприятия, осуществляющие экспорт-импорт, будет проверять не только Украина, но и Молдова (хотя предприятия с левого берега и так проходили молдавскую регистрацию).Затем молдавский парламент потребовал от России вывести войска из Приднестровья. Ранее местные власти и так не особо жаловали россиян на правом берегу Днестра, но столь резкие заявления делали только отдельные государственные чиновники и политики.На закуску приднестровский президент Вадим Красносельский дал странное примирительное интервью украинским журналистам, в котором заверил киевских пропагандистов в своих добрых намерениях, назвал Крым украинским, а также отказал жителям ДНР и ЛНР в праве на международное признание.До госпереворота 2014-го года приднестровское урегулирование занимало значительное место в украинской внешней политике. Ещё лет 5-6 назад Молдова стояла на весьма прорумынских позициях, тогда как Россия занимала радикальную проприднестровскую линию. Нейтральная Украина, особенно при министре иностранных дел Леониде Кожаре, идеально подходила в качестве миротворца. Особенно после прихода в кресло приднестровского президента Евгения Шевчука, который был настроен на дипломатию и реформы.Апофеозом стала встреча указанного приднестровского президента и тогдашнего молдавского премьера Влада Филата (что интересно, один сейчас — под следствием в Приднестровье, но сбежал в Молдову, второй — в молдавской тюрьме на 10 лет по обвинению в коррупции) зимой 2012-го года. Следующий контакт такого высокого уровня произошёл спустя 5 лет, в марте 2017-го года в Бендерах.После Майдана и российской «агрессии» в Крыму и на Востоке украинско–приднестровские отношения резко изменились. Приднестровье стало главной угрозой проевропейскому режиму на Юге, наряду с 14-й российской армией, которая с 90-х годов выполняет миротворческую функцию. Время шло, а агрессия так и не состоялась — в итоге Приднестровье оказалось де–факто изолированным от внешнего мира на несколько лет.В 2016-м году ситуация поменялась: в Молдове был избран пророссийский президент Игорь Додон, теперь нужно смотреть на регион под другим углом. У Украины замаячила перспектива оказаться в некоторой изоляции: кругом враги — Россия, ДНР ил ЛНР, Приднестровье, Венгрия, Белоруссия, Польша.Союзников нашли в молдавском парламенте, в котором то ли за добрую монету от всемогущего олигарха Влада Плахотнюка, то ли от душевного расстройства тоже бредят мыслями о российской агрессии. Новоявленный друг украинского президента Филипп, собственно, и есть выходец из большинства.Да только ошибается господин глава украинского государства. Никакими не проукраинскими настроениями, а великорумынским коллаборационизмом бредят представители молдавского парламента. До поры до времени их интересы действительно совпадают с украинскими, в том числе и в Приднестровье. Но основные претензии румынских шовинистов — в востановлении «настоящего» Приднестровья, то бишь, Транснистрии, такой, каким этот регион был с 1941 по 1944 год. А входило в тогдашнее «Приднестровье» территория вплоть до Николаевской области, включая «столицу» Одессу.Так с кем должно быть украинское государство? С сателлитом империалистической, антиукраинской Румынии или с непокорным регионом, который в 20–40-е годы был неотъемлемой частью украинского государства, где украинский язык является официальным, где проукраинские настроения в хорошем смысла этого слова живы, даже несмотря на ксенофобскую сущность действующего киевского режима?Зачем вся эта антиприднестровская истерия украинскому государству? А затем, что Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР. Примером того, что в условиях всесторонней блокады и изоляции можно создать более–менее функционирующее государство, не стоящее на коленях перед вчерашними угнетателями. Иных объяснений для авантюристской внешней политики Киева нет и быть не может.Автор: Артём Бузила



Источник Вчера, 10:40

DTV

Просмотров: 89

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.