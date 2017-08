play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8 Категория: Наши репортажи













В Молдове открыто дело по факту заявления о подготовке убийства Шевчука



Молдавские прокуроры возбудили уголовное дело в связи с заявлением о подготовке убийства экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука на основании обращения последнего

Прокуроры возбудили уголовное дело в связи с заявлением о подготовке убийства экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука.

Ранее парламент Приднестровья снял неприкосновенность с Шевчука для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего непризнанной ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию региона, объяснив это тем, что на него якобы готовилось покушение. Позже спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что правоохранительные органы республики контролируют ситуацию с Шевчуком.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам открыла уголовное дело по факту подготовки убийства и похищения господина Шевчука и членов его семьи", — заявил и.о. главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ в интервью порталу Deschide.



По его словам, поводом для этого стало заявление Шевчука.

"Отмечу, что опасность, о которой он заявил, абсолютно реальна. Он и его семья находятся под защитой законодательства Молдовы, как и все граждане, которые проживают на территории республики. Мы обязаны обеспечить безопасность этих лиц", — сказал прокурор.



Он добавил, что в базе данных Шевчук не фигурирует как гражданин Молдовы.



"Он не представлял никогда никакой идентификационный документ молдавского образца. Он идентифицирован нами как гражданин Российской Федерации", — заявил прокурор.







Молдова на мировой карте интеллекта



Молдова находится среди последних мест в Европе по коэффициенту интеллекта со средним IQ 92, равному IQ жителей Македонии, но выше, чем у Сербии, Албании и Черногории, отмечает Gîndul.

Что является причиной такого ухудшения IQ у наших современников? Одним из объяснений может быть бедность и условия жизни, учитывая, что в истории уровень интеллекта находился под влиянием этих факторов. Например, в 30-е годы прошлого века IQ европейцев зарегистрировал скачок из-за доступа к образованию и повышения уровня жизни. Однако с 2013 года до сих пор, как показали проведенные исследования, появились некоторые биологические причины, такие как снижение рождаемости и старение населения, и эти тенденции вызывают резкое снижение уровня интеллекта.



Цитируемый источник демонстрирует, что иногда то, что понимается под IQ, ошибочно интерпретируются как врожденное свойство, тогда как на самом деле уровень интеллекта зависит от качества образования и ряда других условий. Хорошим примером могут быть страны Северной Европы, где уровень интеллекта в последние десятилетия вырос одновременно с расширенным доступа к образованию и культуре









Аваков о гражданстве РФ для украинцев: Пусть катятся



Министр внутренних дел прокомментировал упрощение гражданства для украинцев.

Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал упрощение порядка предоставления гражданства России украинцам.

"Россия объявила об упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев, рожденных в СССР. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке. Вот де народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь и украинцев-то не останется - сплошь советские русские граждане", - пишет министр.

Также он задает риторический вопрос, ради чего вступать в российское подданство и брать российский паспорт?

"Может денег больше зарабатывать станет, налоги меньше, качество жизни выше? Если вы не живете в экране раша тиви - то не. Никак. Может свобод либеральных больше? Промолчу", - спрашивает Аваков.

Затем он призывает граждан Украины, желающих уехать в Россиию, сделать это быстрее.

"Если после трех лет войны, смертей и лжи, принесенных Россией украинцам - все еще остается ТОТ ПРОСТАК, пусть даже говорящий не так, как я на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском - и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", - добавляет министр.

Напомним, ранее президент России Путин упростил получение гражданства для украинцев, сделав необязательным ответ от Украины об отказе от граждаства.







В Приднестровье изменен МРОТ на август- сентябрь



Министерством по социальной защите и труду изменена величина минимального размера оплаты труда на III квартал 2017 года. Мера предпринята в связи со вступлением в силу с 1 августа закона «О внесении изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 17−31). Пресс-служба ведомства уточняет, что данный документ предусматривает снижение коэффициента применения минимального размера оплаты труда для работников организаций со средней численностью до 50 человек — до 1,0, а для работников других организаций — до 1,5.



Таким образом, с 1 августа 2017 года величина минимального размера оплаты труда для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых применяется с коэффициентом 1,0, составляет: для квалифицированных работников — 1569 руб. 70 коп.; для иных категорий работников — 1427 руб. Для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых применяется с коэффициентом 1,5: для квалифицированных — 2355 руб. 10 коп; для иных категорий работников других организаций — 2141 руб.







